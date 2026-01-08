Griselda Siciliani debe estar agotada de tanto ruido mediático. Cuando en mayo de 2024 decidió junto a Luciano Castro hacer pública su relación, seguramente imaginó un escenario romántico, quizás algunas fotos en Instagram y la bendición del público. Pero lo que jamás calculó fue terminar en medio de una avalancha de infidelidades que cada día suma un nuevo capítulo. Porque si algo quedó claro en estas últimas semanas es que los affaires del galán no conocen de límites.
"DIJO QUE ERA REAL"
Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula
Fernanda Iglesias encaró a una supuesta nueva amante de Luciano Castro y la respuesta que recibió sorprendió a todos.
La danesa Sarah Borrell, de veintiocho años, fue quien prendió la primera mecha. Audios comprometedores, pruebas contundentes y hasta sus propias declaraciones dejaron al actor contra las cuerdas. Pero cuando todos creíamos que la tormenta cesaba, Fernanda Iglesias soltó una granada en vivo que hizo temblar los cimientos de la farándula argentina. Ya que parece ser que existe otra mujer en esta trama, y no es cualquier mujer: se trata de una figura reconocida del medio, madre de compañeros de colegio de Esperanza y Fausto, los hijos que Castro tuvo con Sabrina Rojas.
El dato explotó durante la emisión de "Puro Show" por El Trece, cuando la periodista reveló que había encarado directamente a esta misteriosa protagonista. La conversación que leyó en vivo, dejó a todos boquiabiertos.
Otra mujer y van...
Fernanda no se anduvo con vueltas: "¿Es verdad? ¿Lo de tu affaire con Luciano? Sabrina dijo que era real, que había una mamá del colegio, que estaba soltera…".
La famosa, lejos de negarlo de entrada, respondió con otra pregunta que encendió todas las alarmas: "¿Eso se está diciendo?". Como si eso fuera poco, intentó darle vuelta la tortilla y sacarle información a Iglesias: "¿Me contás, Fer, qué te dijeron exactamente?", "¿De dónde sale eso? Ja, ja, ja, Dios mío".
La lectura de la periodista fue lapidaria: "Tardó mucho en negarlo". Recién después de varios mensajes, la mujer aclaró: "Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio". Una defensa que, según Iglesias, llegó demasiado tarde.
Pero la joyita del día la aportó Pochi, otra panelista del programa, quien describió el manual de seducción del actor en Tortuguitas, su lugar de residencia: "Te manda mensajitos a ver si picás, y si no picás, los elimina". Una estrategia tan vieja como efectiva, al menos hasta que alguien guarda capturas de pantalla.
El secreto que la TV evita, pero rodea a Luciano Castro
No obstante, lo más intrigante de todo este asunto es que la identidad de esta tercera permanece bajo siete llaves. Tanto Rojas como Iglesias han tirado pistas, pero nadie se anima a soltar el nombre completo.
Mientras tanto, en "La mañana con Moria" (El Trece), Griselda Siciliani habló de una “cierta complicidad” en la pareja, dando a entender que su vínculo no es exclusivo.
---------------------
Más contenido en Urgente24
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver
Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica