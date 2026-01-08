Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula

La lectura de la periodista fue lapidaria: "Tardó mucho en negarlo". Recién después de varios mensajes, la mujer aclaró: "Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio". Una defensa que, según Iglesias, llegó demasiado tarde.

Pero la joyita del día la aportó Pochi, otra panelista del programa, quien describió el manual de seducción del actor en Tortuguitas, su lugar de residencia: "Te manda mensajitos a ver si picás, y si no picás, los elimina". Una estrategia tan vieja como efectiva, al menos hasta que alguien guarda capturas de pantalla.

El secreto que la TV evita, pero rodea a Luciano Castro

No obstante, lo más intrigante de todo este asunto es que la identidad de esta tercera permanece bajo siete llaves. Tanto Rojas como Iglesias han tirado pistas, pero nadie se anima a soltar el nombre completo.

Mientras tanto, en "La mañana con Moria" (El Trece), Griselda Siciliani habló de una “cierta complicidad” en la pareja, dando a entender que su vínculo no es exclusivo.

