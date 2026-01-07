Llegó la que faltaba: Luciano Castro en la mira por lo que dijo la supuesta tercera en discordia

"Este Luciano fue un día, hablamos, porque yo era camarera ahí, regresó una semana después, y le dije algo como, regresaste, porque me acordé de él. Se sentó afuera porque hacía un poco de fresco y pidió su jugo verde. Sólo pidió eso me acuerdo. Hablamos un poquito", dijo.

Sarah recuerda que Luciano le preguntó: "¿saliste de fiesta ayer?”, debido a que, ese día, la joven tenía la voz ronca.

"Me miró mucho ese día en el brunch. No soy tonta, también noto un poco cuando un hombre quiere algo más ¿no?", enfatizó Sarah a Puro Show.

Y siguió: "No sé hablamos, y me dijo: Mira, '¿de dónde eres?' y '¿Qué haces aquí en Madrid?' y bla, bla, bla. Y yo: ‘Pues soy actriz y bailarina’. Y él: ‘Yo también soy actor’”.

Detalles íntimos de la supuesta infidelidad de Luciano Castro

Inmediatamente, en Puro Show quisieron saber cómo fue supuestamente el primer beso con Luciano Castro. “El me besó y nada más pasó.”, dijo la joven.

Según Sarah, el actor argentino también la invitó a ver una obra en la que participaba. "Me invitó a ver su obra, me dijo, ve con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”.

Asimismo, le consultaron sobre si le pidió datos al actor para saber quién era realmente. Sarah reconoció: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él".

Pero, pensándolo bien, sí le extrañó que Luciano no le diera su Instagram. “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”. Y aclaró: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer”.

Como era de esperarse, en Puro Show también le preguntaron a Sarah si ¿Intentó Luciano Castro ir más allá? A lo que ella respondió: “Sí, pero yo no estaba en eso. O sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa".

Acerca de cómo Sarah se dio cuenta de que el actor estaba en pareja, la joven dijo: “Que estaba en pareja me di cuenta cuando estaba en Dinamarca, para las Fiestas".

"Me junté con una amiga argentina que conozco. Me dice si no será Luciano Castro. Y me muestra una foto y yo le dije que sí. Entonces, le mostré los mensajes de WhatsApp y se quedó así, sorprendida”, agregó.

Al final de todo, resultó que la amiga de Sarah también era amiga de la periodista Fernanda Iglesias, quien reventó la bomba.

