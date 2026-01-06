Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda

image Eduardo Feinmann apuntó contra las marchas por Venezuela y volvió a usar lo que pasa afuera para discutir la política argentina.

Hasta ahí, el guion habitual: Feinmann enojado, redes divididas y un tema internacional usado como excusa para pegarle a la política local. Lo que rompió la lógica fue la intervención de Jorge Rial, que no salió a defender ni a Maduro ni a las marchas, sino que eligió otro eje, bastante más incómodo para los propios.

Jorge Rial corre el eje y deja expuestas las prioridades del poder

Desde México y también a través de X, Jorge Rial respondió al tuit de Feinmann, pero sin subirse a la lógica de buenos y malos que suele dominar estas discusiones. Dejó un mensaje claro, áspero y muy en su estilo actual: "En realidad, no deberían ni movilizarse por Venezuela. Es un problema de ellos que no nos importa. Si tendrían que marchar por los sueldos de mierda, los subsidios robados por Karina, los jubilados que se cagan de hambre. Que los venezolanos se las arreglen solos. Abrazo".

La frase pegó fuerte porque no es un discurso habitual en el progresismo, ni tampoco en el sindicalismo tradicional. Rial no defendió a Estados Unidos, no justificó la intervención militar, pero tampoco compró la épica de salir a la calle por un conflicto externo mientras en la Argentina se acumulan otros problemas urgentes y más concretos.

image Jorge Rial apuntó contra las marchas e incomodó a propios y ajenos al mostrar lo desordenadas que están las prioridades en la agenda pública.

Desde hace meses que viene insistiendo con esa idea en Argenzuela (C5N): la política argentina discute mucho el mundo y muy poco el bolsillo, y los movimientos sociales seleccionan las causas según cómo les convenga ideológicamente más que por su impacto real en la vida cotidiana. Que ese planteo termine coincidiendo, aunque sea tangencialmente, con una crítica de Feinmann, dice bastante sobre lo corrido que está el eje.

Si algo demuestra este cruce es que Venezuela refleja un discurso, pero el problema sigue estando acá, y cuando eso se corre del centro, hasta los antagonistas más firmes pueden decir algo parecido, por más que lleguen desde lugares completamente distintos.

