Incluso de vacaciones, Jorge Rial volvió a discutir de política a partir de Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las reacciones que ese conflicto generó en Argentina, donde se produjeron marchas y cruces mediáticos alrededor de esto. Lo inesperado fue que, en ese contexto, terminó coincidiendo parcialmente con Eduardo Feinmann en X, impensado para quienes conocen a ambos periodistas.
AUNQUE COINCIDIERON EN ALGO
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
Desde México, Jorge Rial cruzó a Eduardo Feinmann por las marchas por Venezuela en Argentina y cuestionó la hipocresía de algunos movimientos sociales.
Venezuela como excusa: la interna argentina que se cuela en cada marcha
Todo arrancó con las repercusiones del bombardeo a Venezuela, la intervención militar y la captura de Nicolás Maduro, un combo explosivo que reactivó viejas discusiones ideológicas en la Argentina.
En ese contexto, algunos movimientos sociales, entre ellos ATE, decidieron movilizarse frente a la Embajada de Estados Unidos para reclamar por la liberación de Maduro, algo que en varios sectores del periodismo más duro generó un rechazo inmediato.
Desde su micrófono en Radio Mitre y también desde X, Eduardo Feinmann apuntó más contra los manifestantes que contra la situación venezolana en sí. "¡Vayan a laburar vagos! No los vi marchando cuando sistemáticamente se violaban los Derechos Humanos en Venezuela. No es el petróleo, estúpido. Es por la libertad y la democracia de un pueblo que lo pide a gritos. ¡Vayan a laburar, vagos!", escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter), un mensaje que rápidamente recibió miles de visualizaciones y likes.
Hasta ahí, el guion habitual: Feinmann enojado, redes divididas y un tema internacional usado como excusa para pegarle a la política local. Lo que rompió la lógica fue la intervención de Jorge Rial, que no salió a defender ni a Maduro ni a las marchas, sino que eligió otro eje, bastante más incómodo para los propios.
Jorge Rial corre el eje y deja expuestas las prioridades del poder
Desde México y también a través de X, Jorge Rial respondió al tuit de Feinmann, pero sin subirse a la lógica de buenos y malos que suele dominar estas discusiones. Dejó un mensaje claro, áspero y muy en su estilo actual: "En realidad, no deberían ni movilizarse por Venezuela. Es un problema de ellos que no nos importa. Si tendrían que marchar por los sueldos de mierda, los subsidios robados por Karina, los jubilados que se cagan de hambre. Que los venezolanos se las arreglen solos. Abrazo".
La frase pegó fuerte porque no es un discurso habitual en el progresismo, ni tampoco en el sindicalismo tradicional. Rial no defendió a Estados Unidos, no justificó la intervención militar, pero tampoco compró la épica de salir a la calle por un conflicto externo mientras en la Argentina se acumulan otros problemas urgentes y más concretos.
Desde hace meses que viene insistiendo con esa idea en Argenzuela (C5N): la política argentina discute mucho el mundo y muy poco el bolsillo, y los movimientos sociales seleccionan las causas según cómo les convenga ideológicamente más que por su impacto real en la vida cotidiana. Que ese planteo termine coincidiendo, aunque sea tangencialmente, con una crítica de Feinmann, dice bastante sobre lo corrido que está el eje.
Si algo demuestra este cruce es que Venezuela refleja un discurso, pero el problema sigue estando acá, y cuando eso se corre del centro, hasta los antagonistas más firmes pueden decir algo parecido, por más que lleguen desde lugares completamente distintos.
