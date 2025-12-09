Lobby en USA de Claudio Tapia, rumor de Carlos Pagni y otro de Eduardo Feinmann

Leamos:

"(…) Milei parece carecer de una contrafigura con la que polemizar. Por esa razón eligió otro campo de batalla: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La rivalidad del Presidente no solo es con Tapia o la AFA, que se configura como una especie de ciénaga. Alrededor de este organismo, que tiene oscuridades que preceden a su actual titular, como los escándalos internacionales de Julio Grondona, giran personalidades y sujetos muy simpáticos para los argentinos. Es el caso de la selección nacional, con figuras y líderes muy atractivos. No hay que agotar el fenómeno del fútbol en su dimensión más polémica. Milei enfrenta también ese otro costado, luminoso. Es un enigma cómo va a desarrollarse este conflicto polivalente.

Hoy, en la superficie, aparecen Tapia y la organización que él dirige. El presidente de la AFA no proviene solo del deporte. Llegó a encabezar el organismo por su vinculación histórica con Hugo Moyano, de quien fue yerno. Alrededor de la AFA se verifica la aparición de un triste y reiterado fenómeno cada vez más común en la Argentina: la circulación de dinero negro. De allí surge Sur Finanzas de Ariel Vallejos, quien también forma parte de un sistema. No es un electrón loco que se mueve suelto. Parece ser una pieza fundamental de un esquema de circulación de plata ligada a prácticas corruptas. La DGI abrió una investigación y sus agentes advirtieron sobre volúmenes impensados de capitales negros a través de la financiera de Vallejos, nacida en Adrogué, en el sur del conurbano. Los investigadores de la entidad se preguntan si este dinero proviene solo del fútbol o hay algo más. Es imposible que sea únicamente eso. Por la cantidad de dinero que circula a través de aquella empresa, que es el sponsor de Barracas Central -club que lidera Tapia-, daría la impresión de que hay capital vinculado al juego clandestino, por medio de figuras como por ejemplo Martín Insaurralde. ¿Habrá nexos con el narcotráfico? (…)".

¿No será mucho?

Yankilandia

Para entonces, Claudio Tapia seguía en Yankilandia, probablemente con su 'sombra', Antonella Grupico, luego de asistir a la cena de recaudación de fondos para la fundación del asesinado Charlie Kirk que ahora gestiona su viuda, Erika Lane Frantzve Kirk.

Tapia / AFA contribuyeron con un PAC para una causa que tiene mucho impacto en el 'mundo MAGA' (Make America Great Again o sea el trumpismo). Tapia habló con Gianni Infantino, un experto en la materia, las dificultades en la Argentina. Le preocupa mucho más Javier Milei que Grupo Clarín (en parte por la 'fake news' que comentó Doman).

En ese contexto hay que revisar los dichos de Eduardo Feinmann, por A24, también en la noche del lunes.

"En el Gobierno Nacional recibieron una recomendación por parte del Gobierno de Estados Unidos diciendo que la relación puede perjudicarse si hay un encontronazo entre Milei y Tapia”, aseguró.

La web Doble Amarilla lo relacionó con el diálogo de Tapia con Felix Lasarte, abogado personal de Trump para desarrollos inmobiliarios y asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente.

Según Doble Amarilla, Lasarte ha invitado a Tapia a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, no en Mar-a-Lago, antes del inicio de la Copa del Mundo. Esto significa que -en la diplomacia de negocios de Trump- que hay 'algo en marcha'. No es ideología ni amor. It's money.

Antes, en Radio Mitre, Feinmann comentó acerca del encuentro de Tapia con Tajeddine Seif, presidente del Grupo K & K de Emiratos Árabes Unidos, dueño del FC Dinamo Brest, de Bielorrusia.

Él prometió viajar a la Argentina y El Salvador (Nayib Bukele): ¿...?

----------------------

