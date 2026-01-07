¿Qué pasó con Bruce Willis? ¿Murió Bruce Willis? ¿Cómo está la salud de Bruce Willis? En los últimos días, el estado del actor ha generado preocupación. Muchos se han preguntado si el protagonista de "Duro de matar" está vivo, o no, luego de que comenzara a circular por las redes sociales un fuerte rumor.
CONFUSIÓN
Bruce Willis no murió, pero este posteo de su esposa alarmó a todos
Un mensaje de la esposa de Bruce Willis encendió las alarmas sobre lo peor. Finalmente, se conoció la verdad sobre el actor.
Y es que, sin confirmación oficial, empezó a transcender que Bruce Willis había fallecido. El origen del rumor tiene que ver con un posteo devastador de la esposa de Bruce Willis, Emma Heming.
¿Por qué dicen que Bruce Willis murió?
Una de las últimas publicaciones en Instagram de la esposa de Bruce Willis fue lo que generó confusión entre los fanáticos y encendió las alarmas sobre la supuesta muerte del actor.
"Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y guau, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. No envejece bien", se lee en el texto que acompaña una foto de ambos, alegres, en una montaña rusa.
Y sigue: "Pero la última vez que lo monté fue con Bruce, en 2008. Y ese momento fue DIVERTIDO. Estoy bastante segura de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contenta de que lo hiciera".
"Su comentario. Su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje", agregó.
Probablemente, al escribir el texto en pasado y con un tono nostálgico, se prestó para malinterpretación por parte de algunos usuarios.
Vea aquí el posteo original de la esposa de Bruce Willis en Instagram
Ante esto, el misterio fue resuelto días después con otro posteo de la propia Emma Heming.
La esposa de Bruce Willis compartió una nueva imagen junto al actor, muy enamorados, para celebrar su aniversario de su relación.
Esta vez, escribió: "Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor".
De esta manera dejó atrás los rumores y confirmó que el protagonista de "Armagedón" sigue vivo.
¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?
Vale recordar que, en marzo del 2022, se anunció que Bruce Willis padecía afasia. Pronto se supo un diagnóstico más certero: demencia frontotemporal.
Según MedlinePlus, "la demencia frontotemporal (DFT) es una forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro".
Este tipo de demencia puede afectar los lóbulos frontal y temporal del cerebro que, generalmente, se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje.
El diagnóstico del actor derivó en su retiro del cine.
Lo último que ha transcendido es que Bruce Willis, debido a su enfermedad, ya no puede no puede hablar, leer ni caminar con normalidad.
-----------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios