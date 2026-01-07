Bruce Willis no murió, pero este posteo de su esposa alarmó a todos

"Su comentario. Su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje", agregó.

Probablemente, al escribir el texto en pasado y con un tono nostálgico, se prestó para malinterpretación por parte de algunos usuarios.

bruce willis.jfif Bruce Willis atraviesa momentos difíciles tras su diagnóstico de demencia frontotemporal.

Vea aquí el posteo original de la esposa de Bruce Willis en Instagram

Ante esto, el misterio fue resuelto días después con otro posteo de la propia Emma Heming.

La esposa de Bruce Willis compartió una nueva imagen junto al actor, muy enamorados, para celebrar su aniversario de su relación.

Esta vez, escribió: "Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor".

De esta manera dejó atrás los rumores y confirmó que el protagonista de "Armagedón" sigue vivo.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Vale recordar que, en marzo del 2022, se anunció que Bruce Willis padecía afasia. Pronto se supo un diagnóstico más certero: demencia frontotemporal.

Según MedlinePlus, "la demencia frontotemporal (DFT) es una forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro".

Este tipo de demencia puede afectar los lóbulos frontal y temporal del cerebro que, generalmente, se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

El diagnóstico del actor derivó en su retiro del cine.

Lo último que ha transcendido es que Bruce Willis, debido a su enfermedad, ya no puede no puede hablar, leer ni caminar con normalidad.

