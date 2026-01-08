BCRA prende fuego la mora: La nueva tasa que puede disparar deudas y juicios

¿Cómo se calcula la tasa de mora del BCRA y qué variables entran en juego?

La tasa diseñada por el BCRA se construye a partir de un promedio entre dos mundos bien distintos. Por un lado, una tasa pasiva, que refleja lo que pagan los bancos por los plazos fijos en pesos a 30 días. Por otro, una tasa activa, que surge del promedio ponderado de préstamos personales y créditos otorgados a sola firma.

Ese promedio diario es la base de la TIM. Sin embargo, para evitar distorsiones extremas, el Banco Central fijó límites vinculados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). La tasa efectiva diaria no puede ubicarse por encima de la variación diaria del CER más un 3% anual, ni por debajo del CER menos ese mismo margen.

El objetivo es preservar el valor real de las deudas sin generar castigos desproporcionados.

¿Qué cambia para quienes tienen deudas en mora con esta tasa del BCRA?

Acá aparece el costado más sensible de la medida. Para quienes están en mora, la nueva tasa del BCRA puede implicar intereses más alineados con la inflación real y con el costo del dinero en la economía. Eso puede significar montos finales más altos que los que surgían de tasas históricas atrasadas, pero también más previsibles que decisiones arbitrarias.

Tasas de interés en caída: Qué pasa con los plazos fijos tras la nueva decisión del BCRA

En especial, el impacto se sentirá en juicios civiles, comerciales y laborales donde el cálculo de intereses suele ser una batalla central. La TIM puede convertirse en la nueva referencia estrella para jueces y peritos, aunque no es obligatoria por ley.

¿La tasa de mora del BCRA beneficia a acreedores o protege a deudores?

La respuesta corta es: depende. Desde el BCRA sostienen que la TIM busca equilibrio. Para los acreedores, ofrece una herramienta que evita la licuación de créditos en épocas de inflación. Para los deudores, impone límites que frenan tasas usurarias o castigos excesivos.

Sin embargo, abogados y economistas ya anticipan debates. Algunos advierten que, si la inflación vuelve a acelerarse, la tasa de mora podría encarecer fuertemente las deudas. Otros celebran que, por fin, haya una referencia clara y pública, accesible incluso con una calculadora online disponible en la web del Banco Central.

