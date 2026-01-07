REM del BCRA: Panorama menos optimista para inflación, actividad y tasa

El mercado ya no espera una baja automática de la inflación mes a mes. El proceso será más lento y más sensible a cualquier desliz fiscal, cambiario o tarifario.

Actividad

En actividad, el REM también corrigió, aunque en este caso el ajuste expone un freno más marcado de la economía real. El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2025 fue revisado a 0,4% trimestral, lo que implica una corrección negativa de 0,4 puntos frente al REM anterior.

El mercado reconoce que el cierre del año fue más débil de lo esperado, incluso después del rebote observado en trimestres previos. La desaceleración aparece antes y con mayor intensidad.

image

Sin embargo, la corrección de corto plazo convive con un ajuste al alza en el horizonte anual. Sin embargo, la corrección de corto plazo convive con un ajuste al alza en el horizonte anual.

Para 2026, el crecimiento esperado sube levemente a 3,5%, +0,1 puntos respecto del relevamiento previo. El mensaje es contradictorio solo en apariencia.

image

El REM empieza a describir una economía que enfría primero y crece después, pero con un punto de partida más bajo. El ajuste del cierre de 2025 obliga a recalibrar tiempos y magnitudes del rebote.

El capítulo de tasas también muestra una doble lectura que merece atención, ya que, en el corto plazo, la TAMAR de diciembre fue revisada con fuerza a la baja, hasta 28,1% TNA, una corrección de –2,2 puntos. Esa señal fue leída rápidamente como una validación del proceso de normalización.

Pero el REM introduce una corrección menos comentada porque para diciembre de 2026, la tasa esperada sube a 21,0% nominal anual, con un ajuste de +0,1 puntos respecto del REM anterior. Puede parecer menor, pero el cambio es conceptual.

El mercado empieza a descartar un escenario de tasas demasiado comprimidas en el mediano plazo. El mercado empieza a descartar un escenario de tasas demasiado comprimidas en el mediano plazo.

La normalización monetaria existe, pero con un piso más alto del que se esperaba meses atrás.

En otras palabras, el REM deja en claro que la baja de tasas no será tan profunda ni tan rápida como algunos anticipaban.

image

El costo del dinero seguirá siendo relevante en términos reales. El costo del dinero seguirá siendo relevante en términos reales.

Un REM más exigente

Las correcciones al alza del REM no desarman el escenario base, pero sí lo vuelven más desafiante. Inflación núcleo más alta en el arranque de 2026, actividad que desacelera antes de rebotar y tasas de interés que encuentran un piso más elevado configuran un marco menos benigno.

Más contenido de Urgente24

Impuestos altos, consumo en baja y empresas en alerta: Le piden a Milei que cumpla sus promesas

Sálvese quien pueda: Milei disolvió el Geanro mientras las calles de Rosario sangran

Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela

Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default