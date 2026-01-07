La discusión sobre la carga tributaria y la baja de impuestos volvió a ganar protagonismo en la agenda política y económica, en un contexto marcado por señales de estancamiento de la actividad, caída del consumo y creciente preocupación entre las pequeñas y medianas empresas.
ASFIXIADOS
Impuestos altos, consumo en baja y empresas en alerta: Le piden a Milei que cumpla sus promesas
Empiezan las presiones a Milei para que cumpla sus promesas respecto de la baja de impuestos. En su gestión ha bajado 24 en total.
Mientras desde el Congreso se multiplican los reclamos por un alivio fiscal más profundo, el Gobierno sostiene una estrategia gradual, atada al mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas.
Desde distintos sectores legislativos advierten que la economía muestra síntomas de recesión y que el actual esquema impositivo continúa afectando la competitividad de la producción local, especialmente frente al avance de bienes importados. En ese marco, el diputado nacional Oscar Zago (MID) señaló que las PyMEs atraviesan un momento delicado, con ventas débiles durante las fiestas de fin de año y márgenes cada vez más ajustados.
Milei tiene que bajar impuestos
“El país está estancado y entrando en una recesión. Hay que trabajar en bajar impuestos para que las empresas puedan competir”, sostuvo el legislador en declaraciones radiales, al remarcar que la presión fiscal sigue siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación de la actividad.
El planteo no es aislado. Economistas y tributaristas coinciden en que, si bien el Gobierno avanzó en la eliminación o reducción de 24 impuestos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzan para modificar de manera estructural el sistema tributario argentino. La estrategia oficial apunta a un proceso progresivo, condicionado por la necesidad de sostener el superávit fiscal, mientras que los especialistas reclaman una reforma integral.
Desde la Casa Rosada insisten en que la baja de impuestos continuará en la medida en que lo permita la recaudación. Sin embargo, expertos advierten que el esquema vigente mantiene tributos considerados altamente distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las retenciones, que encarecen los costos, se trasladan a precios y restan competitividad a los productos nacionales.
Los impuestos siguen altos
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo (en una entrevista con La Nación) que el proceso debería contemplar dos etapas: una inicial, como la actual, sin comprometer el equilibrio fiscal, y una segunda, con una reforma profunda que apunte a los impuestos más dañinos para la actividad económica. En ese sentido, ubicó a Ingresos Brutos como el tributo más distorsivo del sistema, aunque reconoció que su reemplazo requeriría un amplio acuerdo federal debido a su peso en la recaudación provincial.
En la misma línea, el tributarista Diego Fraga señaló que el desafío no es solo técnico, sino político. Advirtió que una baja de impuestos a nivel nacional pierde impacto si provincias y municipios no acompañan el proceso, ya que la presión suele trasladarse a tasas locales y gravámenes sobre la facturación.
Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, consideró que el escenario político actual limita la posibilidad de avanzar con una reforma tributaria de gran alcance. Con un Congreso fragmentado y la necesidad de consensos, estimó que cualquier modificación de fondo deberá ser necesariamente gradual, aunque remarcó que el objetivo oficial sigue siendo la simplificación impositiva y la promoción de la inversión.
Promesas por cumplir
En este contexto, la reforma tributaria integral quedó postergada para 2026, mientras el Ejecutivo avanza con cambios parciales incorporados en otros proyectos, como la reforma laboral que se debatirá en febrero. De aprobarse, se eliminarían varios impuestos de baja recaudación pero alto impacto administrativo.
Mientras tanto, desde el sector productivo insisten en que el alivio fiscal debe llegar con mayor rapidez para evitar un deterioro más profundo de la actividad y el empleo. La discusión por los impuestos, lejos de cerrarse, promete seguir ocupando un lugar central en el debate económico de los próximos meses.
