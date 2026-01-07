Marcela Pagano se corta sola en el Congreso y armó espacio propio para votar sin jefes

Una ruptura anunciada

Aunque la formalización del monobloque se conoció ahora, el quiebre con la conducción libertaria se dio desde los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Pagano, que en 2023 había encabezado la lista bonaerense junto a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, comenzó a tomar distancia del oficialismo a poco de iniciada la gestión.

Uno de los episodios más tensos se produjo en abril de 2024, cuando fue designada presidenta de la comisión de Juicio Político en una reunión avalada por el entonces jefe de bloque de LLA, Oscar Zago. La designación nunca fue reconocida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y derivó en un conflicto institucional que impidió el funcionamiento normal de esa comisión. Poco después, Zago fue desplazado de la jefatura de la bancada, aunque Pagano permaneció dentro del bloque durante varios meses más.

El punto de no retorno llegó en agosto de 2025, durante la votación de la insistencia contra el veto presidencial a la Ley de Discapacidad. En esa sesión, Pagano votó a favor de la norma y en contra de la decisión de Milei, en medio de un clima de fuerte tensión política y denuncias de corrupción que salpicaban a organismos del área social. Minutos después, anunció junto a otros legisladores su salida del bloque libertario.

Un Congreso (libertario) muy problemático

En ese momento, el grupo que se escindió intentó conformar un espacio propio, también bajo el nombre “Coherencia”, junto a la diputada Lourdes Arrieta, quien ya había sido expulsada de La Libertad Avanza. Más allá de las diferencias legislativas, los protagonistas justificaron la ruptura en la necesidad de marcar un límite frente a prácticas que consideraban inaceptables.

Con el paso del tiempo, ese armado se fue diluyendo. Algunos de sus integrantes tomaron otros rumbos políticos o dejaron sus bancas, y en las últimas votaciones ya no actuaban de manera coordinada. De hecho, en el tratamiento del Presupuesto 2026 exhibieron posturas disímiles, lo que terminó de anticipar la separación definitiva.

Finalmente, tras completar los trámites administrativos, Pagano quedó registrada oficialmente como integrante de un monobloque propio. Desde ahora, su nombre aparece en el organigrama de Diputados asociado únicamente a “Coherencia”, un espacio mínimo en números pero que, en un Congreso atomizado, promete ser seguido de cerca por oficialistas y opositores por igual.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Vencimiento del 9/1: Al final hubo REPO y Luis Caputo consiguió US$3.000 millones

Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela

La Divaza explota la grieta tras la caída de Maduro: "Cambiamos un diablo por otro"