El mapa político de la Cámara de Diputados sumó en los últimos días un nuevo monobloque. Se trata de “Coherencia”, el espacio que formalizó la diputada nacional Marcela Pagano tras consumar su salida definitiva e irreconciliable de La Libertad Avanza, fuerza con la que había llegado al Congreso como una de las caras visibles de la boleta en la provincia de Buenos Aires.
MONOBLOQUE
Marcela Pagano se corta sola en el Congreso y armó espacio propio para votar sin jefes
Marcela Pagano decidió armar su propio monobloque y votar sin presiones. Adelantó que votará en base a sus convicciones personales.
La decisión marca el cierre de un proceso de distanciamiento que se extendió durante casi dos años y que terminó por convertir a la ex periodista en una legisladora sin alineamiento orgánico. Desde su nuevo espacio, Pagano sostiene que votará cada iniciativa de acuerdo con sus convicciones personales, sin responder a órdenes partidarias ni acuerdos de bloque.
“Defiendo las ideas que presenté en campaña, no las que otros distorsionaron”, expresó en declaraciones a la prensa.
Marcela Pagano solitaria en Diputados
El movimiento se da en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo logró constituirse como primera minoría pero depende de acuerdos para avanzar con su agenda legislativa, mientras que la oposición tampoco logra consolidar una mayoría estable. En ese escenario, una banca suelta puede adquirir un peso específico mayor al habitual, ya que obliga tanto al Gobierno como a otros bloques a negociar voto por voto.
Desde el punto de vista parlamentario, la estrategia no está exenta de costos. Los monobloques suelen quedar relegados en el reparto de lugares en comisiones, un factor clave para incidir en el debate legislativo. A cambio, Pagano gana autonomía total: no necesita consensuar posiciones ni acatar decisiones colectivas, y puede moverse con mayor flexibilidad en cada votación.
Una ruptura anunciada
Aunque la formalización del monobloque se conoció ahora, el quiebre con la conducción libertaria se dio desde los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Pagano, que en 2023 había encabezado la lista bonaerense junto a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, comenzó a tomar distancia del oficialismo a poco de iniciada la gestión.
Uno de los episodios más tensos se produjo en abril de 2024, cuando fue designada presidenta de la comisión de Juicio Político en una reunión avalada por el entonces jefe de bloque de LLA, Oscar Zago. La designación nunca fue reconocida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y derivó en un conflicto institucional que impidió el funcionamiento normal de esa comisión. Poco después, Zago fue desplazado de la jefatura de la bancada, aunque Pagano permaneció dentro del bloque durante varios meses más.
El punto de no retorno llegó en agosto de 2025, durante la votación de la insistencia contra el veto presidencial a la Ley de Discapacidad. En esa sesión, Pagano votó a favor de la norma y en contra de la decisión de Milei, en medio de un clima de fuerte tensión política y denuncias de corrupción que salpicaban a organismos del área social. Minutos después, anunció junto a otros legisladores su salida del bloque libertario.
Un Congreso (libertario) muy problemático
En ese momento, el grupo que se escindió intentó conformar un espacio propio, también bajo el nombre “Coherencia”, junto a la diputada Lourdes Arrieta, quien ya había sido expulsada de La Libertad Avanza. Más allá de las diferencias legislativas, los protagonistas justificaron la ruptura en la necesidad de marcar un límite frente a prácticas que consideraban inaceptables.
Con el paso del tiempo, ese armado se fue diluyendo. Algunos de sus integrantes tomaron otros rumbos políticos o dejaron sus bancas, y en las últimas votaciones ya no actuaban de manera coordinada. De hecho, en el tratamiento del Presupuesto 2026 exhibieron posturas disímiles, lo que terminó de anticipar la separación definitiva.
Finalmente, tras completar los trámites administrativos, Pagano quedó registrada oficialmente como integrante de un monobloque propio. Desde ahora, su nombre aparece en el organigrama de Diputados asociado únicamente a “Coherencia”, un espacio mínimo en números pero que, en un Congreso atomizado, promete ser seguido de cerca por oficialistas y opositores por igual.
