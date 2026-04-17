Cae famosa e histórica fábrica de galletas y deja un golpe brutal

Mientras los costos subían, los precios no podían acompañar el mismo ritmo sin perder mercado. Además, la competencia con segundas marcas y productos más económicos terminó de erosionar su posición.

Qué pasó con los trabajadores tras la decisión del cierre de la fábrica

Los empleados de la planta fueron notificados mediante telegramas de despido, sin margen para negociación previa. La noticia generó protestas en las puertas de la fábrica y abrió un conflicto que aún sigue en curso.

Los trabajadores reclaman el pago completo de las indemnizaciones y denuncian irregularidades en las propuestas iniciales de la empresa.

fábrica tia maruca 1

Cómo nació y creció Tía Maruca

Fundada en 1998, la marca apostó desde el inicio a una identidad cercana, con productos que buscaban replicar el sabor casero en formato industrial. El crecimiento fue rápido y en pocos años, logró distribución nacional e incluso exportaciones a países de la región.

El punto más alto llegó en 2017, cuando la empresa amplió su capacidad productiva con la adquisición de una planta en San Juan. Ese salto, sin embargo, también aumentó su exposición a los vaivenes económicos.

Más noticias en Urgente24

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos

América TV se cansó de esperar y achica un ciclo que no levanta: Cuál es

Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente