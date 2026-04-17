Victor Wembanyama está desatando un hermoso caos en la NBA antes de lo que se suponía que pasaría. Mide 2,26 metros, lo que le hace pensar a cualquiera que pudiera ser bueno para el básquet. ¿Bueno? A sus 22 años, Wemby, como le llaman, ya hace temblar a la NBA más que cualquier otro, y apenas está comenzando.
TENDENCIA
Quién es Victor Wembanyama, el fenómeno que está revolucionando la NBA
Victor Wembanyama está teniendo una temporada excepcional en tan solo su tercer año. ¿Quién es y cómo llegó a convertirse en la fuerza más dominante de la NBA?
¿Quién es Victor Wembanyama?
Victor Wembanyama nació en París, Francia, el 4 de enero de 2004. Sus padres son atletas internacionales, por lo que su camino en el baloncesto empezó pronto.
Antes de la prestigiosa NBA estadounidense, jugó en la liga francesa para Nanterre 92, ASVEL y Metropolitans 92. Ahora, es la estrella de los San Antonio Spurs, y probablemente el más temido de la NBA. Juega en la posición de pívot.
Lo sorprendente, para algunos, es que se suponía que esto iba a pasar, pero no tan pronto como está ocurriendo.
Wembanyama ahora se prepara para el inicio de los playoffs de 2026, a los que los San Antonio Spurs llegaron por primera vez en siete años. Wembanyama fue la clave.
“Este momento es por lo que uno trabaja todo el año, pero también toda su carrera”, dijo Wembanyama, apunta The Wall Stret Jornal, que lo considera la "fuerza más temible de la NBA".
De la lesión al éxito
Hace un año, los Spurs atravesaban toda una tragedia, cuando los médicos le descubrieron a Wembanyama un coágulo de sangre en el hombro que le obligó a perderse los dos últimos meses de la temporada, de acuerdo con WSJ.
“Significa mucho”, dijo Wembanyama. “Volver de un lugar terrible”.
En ese tiempo, Wemby se aseguró de hacer todo lo necesario para que su cuerpo estuviera en las mejores condiciones para regresar a la cancha.
Estuvo en Zhengzhou, China, estudiando kung fu y meditando con monjes Shaolin. De hecho, ahora, muchos se preguntan si el kung fu tuvo que ver en el gran éxito de Wemby, quien promedió 25 puntos y lidera la NBA en bloqueos por partido por tercer año consecutivo.
Premio Magic Johnson 2025-26
En medio del éxito que ha tenido Wemby le han llegado noticias. Ha ganado el Premio Magic Johnson 2025-26, que reconoce al jugador de la NBA que mejor combina la excelencia en la cancha con la cooperación y la elegancia en el trato con los medios de comunicación y los aficionados, anunció la Asociación de Escritores Profesionales de Baloncesto.
“Victor Wembanyama encarna a la perfección el espíritu de este premio: es una superestrella tan reflexiva y carismática fuera de la cancha como dominante dentro de ella”, declaró el presidente de la PBWA, Howard Beck. “Es generoso, amable y paciente con los periodistas, y siempre dispuesto a hablar de cualquier tema, desde la carrera por el MVP hasta la justicia social y las auroras boreales. Como dijo uno de nuestros miembros, Victor es ‘un pensador profundo que comprende el poder de sus palabras’”.
Wembanyama es el primer jugador de los Spurs en ganar el premio y, con 22 años, el galardonado más joven desde Kevin Durant (también de 22 años) en 2011.
Jugador del Año de la NBA 2026 de Sporting News
Wemby también es el Jugador del Año de la NBA 2026 de Sporting News. De acuerdo con el medio, "las estadísticas y el impacto hablan por sí solos: Wemby ha sido el mejor jugador de la liga esta temporada", destacan.
"Literalmente, ni siquiera quieres acercarte al aro cuando él está en el suelo", dijo LeBron James en su podcast Mind the Game, apuntan.
El joven es considerado el mejor defensor en la historia de la liga y el mejor jugador bidireccional del juego en este momento.
De hecho, algunos creen que es de otro mundo. "Cuando digo que soy el mejor jugador completo de la liga, no estoy contando a Wemby. Él ni siquiera es humano. Yo soy el mejor jugador humano.", dijo Jaylen Brown.
"Este tipo de premios suelen llegar con un año de retraso. Wemby es demasiado bueno como para que eso suceda. Es nuestro Jugador del Año, y nadie lo destronará en un futuro próximo", concluye Sporting News. Seguro le esperan muchos premios más. ¿Será el MVP?
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