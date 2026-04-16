En la televisión abierta, donde el rating manda, América TV decidió meter un volantazo fuerte tras el flojo rendimiento de uno de sus programas nocturnos más promocionados, un magazine de actualidad con impronta irónica que no logró enganchar al público ni sostener la audiencia que heredaba. Los números fueron tan bajos que encendieron alarmas internas y obligaron a actuar rápido.
TRAS SOLO DOS MESES
América TV se cansó de esperar y achica un ciclo que no levanta: Cuál es
Tras varias semanas malas, América TV tomó una cruda decisión con su programa nocturno estrella. Se vienen recortes, cambios, ¿y también algo peor?
Números en rojo: 'BTV' de Beto Casella nunca pudo hacer pie
Detrás de esta decisión aparece el nombre del programa afectado: BTV, el ciclo con el que Beto Casella desembarcó en América TV a mediados de febrero tras su extensa y exitosa etapa en Bendita. Con el respaldo del canal y de la productora Mandarina, se trataba de trasladar una marca consolidada a otra pantalla, con parte del mismo equipo y una lógica similar de contenido.
Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado desde el arranque. Según el análisis de planillas de audiencia que se expuso en Entrometidos en la Tele, el programa quedó por debajo del punto de rating en varias emisiones, y además mostró una incapacidad sostenida para retener audiencia, un indicador clave en televisión.
Para ponerlo en números: mientras LAM lograba picos de 3.6 puntos, el ciclo de Casella recibía un piso cercano a 1.8, pero terminaba cayendo hasta 0.6 puntos en el cierre. Es decir, que en cuestión de minutos perdía más del 60% del encendido.
En paralelo, en Canal 9, Bendita (su ex programa, ahora conducido por Edith Hermida) continuó con buen rendimiento, promediando 3 puntos y alcanzando picos de 3.5, lo que además benefició al programa posterior, Bienvenidos a ganar, que se movió entre 1.8 y 2 puntos.
Sin margen para esperar: América TV le mete tijera a la grilla
Frente a este escenario, América TV tomó una drástica decisión que puede interpretarse como un ajuste fuerte: recortar la duración del programa de una hora y media a una hora (desde 22:00 a 23:00 hs). La medida podría impactar en lo artístico, pero también en lo simbólico, porque muestra una pérdida de confianza en el formato original.
Pero los ajustes no quedan solo en el recorte. El canal también decidió adelantar Polémica en el Bar a las 23 horas, ocupando el espacio que deja el ciclo de Casella. Se trataría de una jugada estratégica para fortalecer un producto que hoy muestra mayor capacidad de mantener al público enganchado.
El problema, según se desprende del análisis, es que el bajo rendimiento de BTV no solo afectaba al propio ciclo, sino que además perjudicaba a los programas que venían después. Recibir un piso de 0.6 o 0.7 puntos condiciona cualquier intento de remontada en una franja donde la competencia se pone cada vez más agresiva.
No es de extrañar que dentro del canal estén preocupados. Se trató de una inversión importante que no logró traducirse en resultados, por lo que hay bastante malestar puertas adentro. Incluso, surgieron lecturas más profundas dentro del análisis sobre el rol del conductor en este contexto. "Él creía que era el éxito de ‘Bendita’ y los números dicen otra cosa; para mí el problema es el conductor", opinó Tomás Dente, que conduce Entrometidos en la Tele.
Por ahora, BTV sigue al aire, aunque con menos tiempo y bajo observación permanente. Habrá que ver si este tijeretazo desesperado alcanza para revertir la tendencia o si, en realidad, se trata del comienzo de una decisión más quirúrgica.
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