América TV se cansó de esperar y achica un ciclo que no levanta: Cuál es

image Los números bajos del programa encendieron alarmas en América TV. Fuente: Net TV

Sin margen para esperar: América TV le mete tijera a la grilla

Frente a este escenario, América TV tomó una drástica decisión que puede interpretarse como un ajuste fuerte: recortar la duración del programa de una hora y media a una hora (desde 22:00 a 23:00 hs). La medida podría impactar en lo artístico, pero también en lo simbólico, porque muestra una pérdida de confianza en el formato original.

Pero los ajustes no quedan solo en el recorte. El canal también decidió adelantar Polémica en el Bar a las 23 horas, ocupando el espacio que deja el ciclo de Casella. Se trataría de una jugada estratégica para fortalecer un producto que hoy muestra mayor capacidad de mantener al público enganchado.

El problema, según se desprende del análisis, es que el bajo rendimiento de BTV no solo afectaba al propio ciclo, sino que además perjudicaba a los programas que venían después. Recibir un piso de 0.6 o 0.7 puntos condiciona cualquier intento de remontada en una franja donde la competencia se pone cada vez más agresiva.

image Como resultado, América TV recortó el ciclo a una hora (de 22:00 a 23:00 hs) y adelantó Polémica en el Bar. Fuente: X

No es de extrañar que dentro del canal estén preocupados. Se trató de una inversión importante que no logró traducirse en resultados, por lo que hay bastante malestar puertas adentro. Incluso, surgieron lecturas más profundas dentro del análisis sobre el rol del conductor en este contexto. "Él creía que era el éxito de ‘Bendita’ y los números dicen otra cosa; para mí el problema es el conductor", opinó Tomás Dente, que conduce Entrometidos en la Tele.

Por ahora, BTV sigue al aire, aunque con menos tiempo y bajo observación permanente. Habrá que ver si este tijeretazo desesperado alcanza para revertir la tendencia o si, en realidad, se trata del comienzo de una decisión más quirúrgica.

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