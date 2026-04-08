América TV se cansó de mirar de atrás cómo Telefe y El Trece se reparten el rating y ahora quiere meterse de lleno en la pelea. Con LAM como punta de lanza, el canal empieza a moverse con una panelista que sabe muy bien hacer ruido y generar ese rebote que hoy la tele necesita con desesperación.
CON CONDICIONES
América TV sacude el avispero y suma una figura que promete guerra
América TV mete a una panelista fuerte para pelearle a Telefe y El Trece, que vuelve con bastante polémica detrás. ¿Les alcanza o quedan otra vez atrás?
Cinthia Fernández vuelve a LAM: la jugada fuerte de América TV
El nombre que aparece en esta jugada es el de Cinthia Fernández, una panelista que conoce bien el terreno de LAM y que supo convertir cada intervención en contenido replicable. Su vínculo de ella con el ciclo conducido por Ángel de Brito no es nuevo, pero sí estratégico en este momento.
Según trascendió, Fernández ya tuvo una reunión con De Brito y la productora Mandarina. Allí se discutieron algunos aspectos concretos como condiciones de trabajo, cachet y modalidad de participación. En América TV entienden que no alcanza con sumar gente, sino que esa gente tiene que rendir en pantalla y, sobre todo, fuera de ella.
Además, el contexto empuja esta decisión. Recordemos que el canal que lidera cómodo es Telefe, con promedios que en prime time superan los 7 puntos de rating, mientras que El Trece intenta rearmarse con números que oscilan entre 4 y 5 puntos. América, en cambio, corre atrás con cifras más bajas, lo que los obliga a apostar por contenido que mida en TV y que también circule fuerte en redes.
Ahí es donde entra Cinthia. Durante su etapa anterior en LAM, fue tendencia en varias ocasiones, generó clips y repercusión constante.
La condición de Cinthia Fernández que define su regreso
Ahora bien, el regreso no sería en los mismos términos que antes. Fernández dejó clara una condición que atraviesa toda la negociación: su rol como madre. Con tres hijas a cargo, no está totalmente disponible, con lo cual se adoptaría un esquema distinto.
Es así que se trabaja con una participación acotada, de dos o tres veces por semana, algo que ya funcionó en su paso más reciente por televisión. Este punto, lejos de ser un problema, puede ser una ventaja. No se trata de la cantidad del aire, sino de la calidad y la intensidad en cada aparición.
Fernández es directa, confrontativa y no tiene demasiados filtros, así que es de esperar que haya momentos televisivos que después se amplifiquen en las redes sociales, donde hoy también se juega buena parte de la audiencia. Hoy en día, la audiencia lineal pierde peso relativo frente al consumo digital, pero los programas que logran instalar temas siguen teniendo ventaja competitiva.
Por eso, apostar por una figura mediática no es un recurso fácil, sino una decisión calculada. Fernández suma contenido en el aire y también visibilidad en plataformas digitales, donde acumula millones de seguidores y mantiene una interacción constante.
Habrá que ver si este movimiento alcanza para achicar la brecha con los líderes. Por ahora no hay una respuesta definitiva, pero sí está claro que América TV decidió dejar de especular y empezar a jugar más fuerte en la pelea por el rating.
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