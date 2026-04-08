América TV sacude el avispero y suma una figura que promete guerra

La condición de Cinthia Fernández que define su regreso

Ahora bien, el regreso no sería en los mismos términos que antes. Fernández dejó clara una condición que atraviesa toda la negociación: su rol como madre. Con tres hijas a cargo, no está totalmente disponible, con lo cual se adoptaría un esquema distinto.

Es así que se trabaja con una participación acotada, de dos o tres veces por semana, algo que ya funcionó en su paso más reciente por televisión. Este punto, lejos de ser un problema, puede ser una ventaja. No se trata de la cantidad del aire, sino de la calidad y la intensidad en cada aparición.

Fernández es directa, confrontativa y no tiene demasiados filtros, así que es de esperar que haya momentos televisivos que después se amplifiquen en las redes sociales, donde hoy también se juega buena parte de la audiencia. Hoy en día, la audiencia lineal pierde peso relativo frente al consumo digital, pero los programas que logran instalar temas siguen teniendo ventaja competitiva.

image Fernández aceptaría participar solo algunos días por su rol como madre, priorizando su tiempo familiar. Fuente: RRSS

Por eso, apostar por una figura mediática no es un recurso fácil, sino una decisión calculada. Fernández suma contenido en el aire y también visibilidad en plataformas digitales, donde acumula millones de seguidores y mantiene una interacción constante.

Habrá que ver si este movimiento alcanza para achicar la brecha con los líderes. Por ahora no hay una respuesta definitiva, pero sí está claro que América TV decidió dejar de especular y empezar a jugar más fuerte en la pelea por el rating.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO

Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado