El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata

Según informes de Kantar IBOPE Media, más del 35% de los panelistas en programas de espectáculos cambiaron de ciclo en el último año, lo cual refleja una rotación constante donde el conflicto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces abre la puerta a nuevas oportunidades.

De El Trece a América TV: los programas que quieren a Cinthia Fernández

Dentro del abanico de propuestas, aparecen nombres concretos que permiten entender mejor hacia dónde podría encaminarse su futuro. Fernández mencionó opciones en streaming, como Bondi, y también confirmó el interés de sumarse a Bendita, el ciclo vinculado a Beto Casella, uno de los programas más estables dentro del género.

Sin embargo, la propia panelista dejó claro que el espacio que más la seduce es LAM. "Ustedes son mi debilidad, ya lo saben. No voy a disimular", dijo en referencia directa al equipo del programa, lo que permitiría un posible regreso a América TV en un rol todavía no definido.

Existe una lógica bastante instalada en la televisión argentina, y que los equipos que funcionan suelen rearmarse con figuras que ya conocen su dinámica interna. En ese sentido, el respaldo de De Brito también juega un papel importante, ya que el conductor sostuvo: "Nunca tuvimos conflictos con Cinthia trabajando", despejando cualquier duda sobre tensiones previas.

image Admitió errores propios en su paso por El Trece y su posible regreso refleja la lógica de reciclaje en la televisión actual.

Al mismo tiempo, Fernández no esquivó su propia responsabilidad en el desenlace de su salida. Reconoció que uno de los factores determinantes fue haber realizado un móvil sin autorización previa, error que terminó pesando en una relación que ya venía desgastada. "Yo me mandé el moco de no pedir permiso y ahí, chau", admitió.

Con las grillas cada vez más ajustadas y las audiencias fragmentadas, los canales buscan perfiles que generen contenido, conflicto y repercusión en simultáneo, algo que Fernández demostró manejar con soltura.

En paralelo, su paso por el ciclo de Moria Casán no quedó marcado únicamente por el conflicto. "Me saqué un sueño. Me sentí muy libre laburando con ella", aseguró, aportando una mirada más equilibrada sobre una experiencia que, pese al final, también tuvo aspectos positivos.

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