Una archiconocida panelista fue desvinculada abruptamente de un ciclo en El Trece y, en cuestión de horas, empezó a recibir propuestas desde distintos espacios, incluyendo América TV. Aquel golpe inesperado terminó siendo una oportunidad concreta, con negociaciones en marcha y un posible regreso a la pantalla chica más cerca de lo pensado.
LA BUSCAN DE TODOS LADOS
El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata
Una exfigura de El Trece fue despedida de un ciclo y ya negocia su pase a América TV. Ofertas, internas y un futuro que podría resolverse antes de lo esperado.
Despido en El Trece: qué pasó realmente con Cinthia Fernández
La protagonista es Cinthia Fernández, que fue desvinculada de La Mañana con Moria por decisión que, según explicó Ángel de Brito en LAM, no dependió directamente del canal sino de la productora del ciclo.
Lejos de construir un relato de enojo o injusticia, Fernández eligió una postura más estratégica y medida. "Yo me tengo que ir feliz del resultado mío", afirmó en una charla con Ángel, mostrando que prefiere enfocarse en el impacto que generó su paso por el programa antes que en el conflicto que derivó en su salida.
En ese sentido, el dato más relevante es que recibió cuatro ofertas laborales en tiempo récord, algo que no suele ser habitual incluso en un medio dinámico como el televisivo. Según explicó, hubo llamados desde distintos espacios, tanto de televisión tradicional como de streaming, de modo que ella sigue siendo competitiva en un ecosistema donde la exposición es clave.
Entre esas propuestas, reconoció contactos desde el propio entorno de De Brito, lo que dejó entrever una posible vuelta a un formato que ya conoce. "No te hagas el boludo. Vos, para otro proyecto", le lanzó con complicidad al conductor de LAM.
Según informes de Kantar IBOPE Media, más del 35% de los panelistas en programas de espectáculos cambiaron de ciclo en el último año, lo cual refleja una rotación constante donde el conflicto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces abre la puerta a nuevas oportunidades.
De El Trece a América TV: los programas que quieren a Cinthia Fernández
Dentro del abanico de propuestas, aparecen nombres concretos que permiten entender mejor hacia dónde podría encaminarse su futuro. Fernández mencionó opciones en streaming, como Bondi, y también confirmó el interés de sumarse a Bendita, el ciclo vinculado a Beto Casella, uno de los programas más estables dentro del género.
Sin embargo, la propia panelista dejó claro que el espacio que más la seduce es LAM. "Ustedes son mi debilidad, ya lo saben. No voy a disimular", dijo en referencia directa al equipo del programa, lo que permitiría un posible regreso a América TV en un rol todavía no definido.
Existe una lógica bastante instalada en la televisión argentina, y que los equipos que funcionan suelen rearmarse con figuras que ya conocen su dinámica interna. En ese sentido, el respaldo de De Brito también juega un papel importante, ya que el conductor sostuvo: "Nunca tuvimos conflictos con Cinthia trabajando", despejando cualquier duda sobre tensiones previas.
Al mismo tiempo, Fernández no esquivó su propia responsabilidad en el desenlace de su salida. Reconoció que uno de los factores determinantes fue haber realizado un móvil sin autorización previa, error que terminó pesando en una relación que ya venía desgastada. "Yo me mandé el moco de no pedir permiso y ahí, chau", admitió.
Con las grillas cada vez más ajustadas y las audiencias fragmentadas, los canales buscan perfiles que generen contenido, conflicto y repercusión en simultáneo, algo que Fernández demostró manejar con soltura.
En paralelo, su paso por el ciclo de Moria Casán no quedó marcado únicamente por el conflicto. "Me saqué un sueño. Me sentí muy libre laburando con ella", aseguró, aportando una mirada más equilibrada sobre una experiencia que, pese al final, también tuvo aspectos positivos.
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