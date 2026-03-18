Tras el fuerte cruce que protagonizó en vivo con María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández rompió el silencio y aseguró que el conflicto no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un clima laboral que calificó como “insostenible”. Explicó que la tensión venía escalando desde hacía días y que la situación se desbordó.
"EXPLOTÉ"
Cinthia Fernández no se achicó y fue por más tras el cruce con María Fernanda Callejón
Luego del enfrentamiento televisivo por El Trece, Cinthia Fernández redobló la apuesta, se mantuvo firme en su versión y aumentó aún más la polémica.
En su descargo, la panelista sostuvo que se sintió atacada directamente durante el programa que se emite por la pantalla de El Trece y relató que su compañera tuvo una actitud confrontativa. Además, reveló que existieron episodios previos fuera de cámara que contribuyeron al malestar, incluyendo discusiones en camarines y comentarios que, según su versión, la afectaron personalmente.
Uno de los puntos más sensibles de su relato fue la mención de una supuesta amenaza vinculada a sus hijas, lo que habría sido determinante en su reacción. “Exploté”, reconoció, aunque también admitió que su respuesta no fue la adecuada para el contexto televisivo. Sin embargo, dejó en claro que la situación la sobrepasó emocionalmente.
Finalmente, la panelista intentó marcar una diferencia entre lo profesional y lo personal, al asegurar que no tiene un conflicto individual más allá de lo ocurrido. Aun así, fue contundente al señalar que no puede dejar pasar lo que considera un límite grave, y reafirmó que trabajar en ese entorno resulta cada vez más difícil.
María Fernanda Callejón le respondió a Cinthia Fernández
Por otro lado, María Fernanda Callejón respondió con firmeza a las acusaciones de Cinthia Fernández, quien había asegurado que casi llegan a la agresión física fuera de cámara. El cruce, que comenzó durante la emisión del martes, escaló rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados del día en el mundo del espectáculo.
En su descargo, la actriz habló en un tono calmo pero visiblemente afectada, y agradeció que el programa fuera a un corte en medio de la tensión. Asimismo, dejó en claro que no está acostumbrada a este tipo de situaciones laborales y se refirió a un clima hostil que, según afirmó, viene arrastrando desde hace tiempo.
Sin dar nombres concretos, también hizo mención a una supuesta campaña de difamación en su contra, aunque evitó profundizar en detalles. “Que digan lo que quieran”, expresó, y calificó lo ocurrido como “absolutamente avergonzante”, marcando el límite de lo que está dispuesta a tolerar en el ámbito profesional.
Hacia el final, apuntó indirectamente contra Fernández al considerar “falaz” su versión de los hechos. Además, pidió respeto no solo como profesional, sino también como mujer, y manifestó su deseo de mantener un ambiente armónico y un vínculo sano dentro del equipo.
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