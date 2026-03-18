Cinthia Fernández no se achicó y fue por más tras el cruce con María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón le respondió a Cinthia Fernández

Por otro lado, María Fernanda Callejón respondió con firmeza a las acusaciones de Cinthia Fernández, quien había asegurado que casi llegan a la agresión física fuera de cámara. El cruce, que comenzó durante la emisión del martes, escaló rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados del día en el mundo del espectáculo.

En su descargo, la actriz habló en un tono calmo pero visiblemente afectada, y agradeció que el programa fuera a un corte en medio de la tensión. Asimismo, dejó en claro que no está acostumbrada a este tipo de situaciones laborales y se refirió a un clima hostil que, según afirmó, viene arrastrando desde hace tiempo.

Sin dar nombres concretos, también hizo mención a una supuesta campaña de difamación en su contra, aunque evitó profundizar en detalles. “Que digan lo que quieran”, expresó, y calificó lo ocurrido como “absolutamente avergonzante”, marcando el límite de lo que está dispuesta a tolerar en el ámbito profesional.

Hacia el final, apuntó indirectamente contra Fernández al considerar “falaz” su versión de los hechos. Además, pidió respeto no solo como profesional, sino también como mujer, y manifestó su deseo de mantener un ambiente armónico y un vínculo sano dentro del equipo.

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