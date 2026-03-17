"Andá a la pausa": Shock por enfrentamiento entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

“No, no, de vos me voy a ocupar ahora yo. Yo me voy a ocupar, no, no no”, le gritó Callejón.

Fernández volvió a pedir que se muestre el acuerdo, mientras Callejón señalaba: “A mí no me decís más que no”.

“Vos amenazaste con mis hijas”, insistió la exbailarina. A lo que Callejón dijo: “A mí no me decís más que digo estupideces acá”.

La discusión fue escalando de tono. “Vos amenazaste con meterte con mis hijas”, volvió a apuntar Fernández. Callejón respondió: “Bajá un cambio conmigo (...) ¿Cuándo?"

“No te lo voy a perdonar”, aseguró Fernández. “¿A dónde?”, le confrontó Callejón. “A los gritos en camarín”, siguió la exbailarina. “¿A dónde? ¿Qué camarín?”, repitió Callejón.

“Después me ocupo de vos. Estoy ocupándome de mi familia”, sentenció Fernández.

"Dejá de chimentar chihuahua, chihuahua desubicada, falta de respeto", respondió callejón, usando el apodo (chihuahua) que lo puso la abogada Elba Marcovecchio a Cinthia Fernández, durante un ida y vuelta pasado.

María Fernanda Callejón Cinthia Fernández

Vea el video del acalorado cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

La drástica decisión en vivo por la pelea entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

El cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón incluyó gritos e insultos que obligaron a la producción del programa a mandar a corte comercial de urgencia para calmar los ánimos.

Federico Seeber, quien estaba en reemplazo de Moria Casán, intervino en el conflicto y propuso una pausa comercial.

Mientras las panelistas discutían, Seeber dijo: "¿Vamos al corte? ¿Vamos a la pausa?", pero los gritos seguían. "Andá a la pausa. Llevátelo", insistió. Finalmente, fueron a la pausa comercial.

"Me quiso pegar"

Vale recordar que, las dos panelistas ya han protagonizado varios cruces tensos, sin embargo, en esta ocasión, todo parecía indicar que faltaba poco para que se 'agarraran de los pelos'.

En Puro Show (El Trece), Pampito contó que, según trascendió: “Casi se van a las manos Cinthia y Fernández. A las piñas”.

En ese contexto, en Intrusos (América TV), presentaron un audio en el que Fernández aseguró que Callejón le quiso pegar.

“Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar. Yo en un momento empecé a grabarla, pues ya es un montón", señaló la panelista ya fuera del aire.

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