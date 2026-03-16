La herencia de Jorge Lanata sumó un nuevo capítulo con una propuesta inesperada

La información generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas letradas. Sin embargo, en Infama intentaron aclarar la situación. Cora Debarbieri aseguró que la salida estaba prevista desde el inicio del proceso judicial.

Según explicó la panelista, la viuda también se representa a sí misma en la causa y su colega se había sumado inicialmente para acompañarla en un momento personal difícil. En ese sentido, sostuvo que la decisión formaba parte de un acuerdo previo y que el vínculo personal entre ambas continúa sin cambios.

No obstante, el panelista Santiago Sposato planteó otra versión durante el programa. Según señaló, habría quedado disconforme con la forma en que su representante manejó algunos aspectos del proceso judicial, lo que habría derivado en su alejamiento de la causa.

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