El proceso por la herencia de Jorge Lanata sumó un giro inesperado que sorprendió al mundo del espectáculo. Según revelaron el domingo (15/03) en Infama, las hijas del periodista, Bárbara y Lola, habrían solicitado ante la Justicia que Elba Marcovecchio sea designada como administradora de los bienes del reconocido periodista.
GIRO EN LA HERENCIA
La herencia de Jorge Lanata sumó un nuevo capítulo con una propuesta inesperada
Las hijas de Jorge Lanata sorprendieron al proponer que Elba Marcovecchio administre el patrimonio del periodista, aunque la abogada rechazó el pedido.
La novedad fue difundida por la panelista Cora Debarbieri, quien detalló que el planteo surgió durante una audiencia del expediente judicial. De acuerdo con su versión, las descendientes del comunicador pidieron que la abogada asuma la responsabilidad sobre la gestión de los activos del conductor.
La propuesta generó sorpresa debido a los conflictos que habían salido a la luz durante los últimos meses. En el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV recordaron episodios que tensaron el vínculo, incluso las imágenes en las que la letrada guardaba pertenencias de su esposo, situación que provocó fuertes cuestionamientos dentro del entorno familiar.
Pese al ofrecimiento, la viuda decidió rechazar la posibilidad. Según explicaron en el programa, sugirió que la tarea quede en manos de la persona que ya administraba el patrimonio durante la internación del comunicador. Además, trascendió un episodio ocurrido en enero que habría profundizado el malestar existente entre ambas partes.
Renunció la abogada de Elba Marcovecchio en medio de la sucesión por Jorge Lanata
En medio del proceso de sucesión por el patrimonio de Jorge Lanata, a su vez se conoció un nuevo movimiento que generó repercusiones. La periodista Fernanda Iglesias difundió un documento que confirma la renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa legal de Elba Marcovecchio en la causa vinculada a la sucesión del conductor.
La información generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas letradas. Sin embargo, en Infama intentaron aclarar la situación. Cora Debarbieri aseguró que la salida estaba prevista desde el inicio del proceso judicial.
Según explicó la panelista, la viuda también se representa a sí misma en la causa y su colega se había sumado inicialmente para acompañarla en un momento personal difícil. En ese sentido, sostuvo que la decisión formaba parte de un acuerdo previo y que el vínculo personal entre ambas continúa sin cambios.
No obstante, el panelista Santiago Sposato planteó otra versión durante el programa. Según señaló, habría quedado disconforme con la forma en que su representante manejó algunos aspectos del proceso judicial, lo que habría derivado en su alejamiento de la causa.
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