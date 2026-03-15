La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

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La otra alarma viene por fuera de los bancos

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa el universo de los proveedores no financieros de crédito. Allí la irregularidad de los préstamos a familias pasó de 26,0% a 27,4% en apenas un mes. Eso significa que más de uno de cada cuatro créditos otorgados por ese segmento ya está en situación irregular.

Aunque el volumen de crédito de las entidades financieras sigue siendo mucho más grande que el de las no financieras, la comparación expone con crudeza dónde se concentran las mayores tensiones. Los bancos y compañías financieras acumulaban en enero unos $63 billones en préstamos a familias, frente a menos de $13 billones del resto de los proveedores.

Aun así, la mora del segmento no financiero corre muy por encima y confirma que el problema se agrava cuando el fondeo es más caro y las condiciones del crédito se vuelven más duras. Aun así, la mora del segmento no financiero corre muy por encima y confirma que el problema se agrava cuando el fondeo es más caro y las condiciones del crédito se vuelven más duras.

Tarjeta Naranja y Mercado Libre siguen liderando con amplitud el negocio de crédito no financiero a familias y, entre ambas, explican casi el 60% del total del segmento. A la vez, todas las principales entidades no financieras mostraron incremento en la irregularidad durante enero, lo que refuerza la idea de que no hay casos aislados, sino una tendencia generalizada.

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Detrás del problema aparece el costo del dinero

Las tasas de interés reales siguen en niveles extraordinariamente elevados, sobre todo en los préstamos personales. Entre 2019 y mediados de 2025, las tasas nominales de los préstamos personales de entidades no financieras fueron en promedio 90% más altas que las de las entidades financieras. Esa brecha ayuda a explicar por qué la irregularidad es mucho más severa fuera del sistema bancario tradicional.

En febrero, la tasa promedio de un préstamo personal de una entidad financiera fue de 69,7% TNA, equivalente a una TEA nominal de 96,8% y a una TEA real de 39,7%, si se toma la inflación de ese mes. En las no financieras, bajo la hipótesis de que la tasa nominal siguió siendo 90% superior, la cuenta es todavía más exigente. La TEA nominal habría sido de 251,0% y la TEA real de 149,1%. A eso se suma que el Costo Financiero Total resulta bastante más alto, ya que incorpora seguros, comisiones e impuestos.

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Esa combinación deja a muchos hogares en una zona de extrema vulnerabilidad. El problema no pasa solo por el nivel actual de las cuotas, sino también por la estructura de los créditos. Los préstamos personales suelen ser a tasa fija y con una duración promedio de 2,5 años.

Bajo ese esquema, una desaceleración rápida de la inflación puede volverse un arma de doble filo para el deudor, porque licúa menos el peso real de las cuotas y vuelve más pesada la carga financiera mes a mes. Bajo ese esquema, una desaceleración rápida de la inflación puede volverse un arma de doble filo para el deudor, porque licúa menos el peso real de las cuotas y vuelve más pesada la carga financiera mes a mes.

Ya no puede minimizarse

La suba de la mora ya dejó de ser un dato secundario dentro del tablero financiero. Que los hogares hayan alcanzado un nivel de irregularidad de 10,6% en bancos y de 27,4% en entidades no financieras revela que el crédito empezó a mostrar un desgaste más profundo, en un contexto donde la desinflación convive con tasas reales todavía muy elevadas y con una oferta de financiamiento menos dinámica.

El mercado puede discutir cuánto de esta tensión responde al ciclo económico, cuánto a la política monetaria y cuánto a la estructura misma del crédito al consumo. Lo que ya no parece discutible es otra cosa.

La mora sube en todo el sistema, sube en todos los grandes jugadores y sube a máximos que no se veían desde hace más de 20 años La mora sube en todo el sistema, sube en todos los grandes jugadores y sube a máximos que no se veían desde hace más de 20 años

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