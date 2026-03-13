El ministro de Economía, Luis Caputo, había calculado que los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema ascendían a US$170.000 millones, pero le erró por casi US$80.000 millones. Es que, según lo relevado por el Banco Central, los argentinos acumulan US$250.000 millones fuera del sistema financiero.
Javier Milei no lo logra y los dólares de los argentinos siguen acumulándose bajo el colchón
Argentina ya es el segundo país con más dólares "bajo del colchón": Hay US$250.000 millones fuera de los bancos, y a Luis Caputo le fallaron los cálculos.
Semejante cifra posiciona al país en el ranking mundial como el segundo con mayor volumen de divisas estadounidenses fuera del circuito formal. El dato surge de una presentación oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y supera en monto a potencias económicas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
De hecho, el único país que encabeza ese ránking es Rusia, con cerca de US$400.000 millones fuera de registro.
La cifra fue presentada por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, en el Kick Off Anual de Inviu, el 5 de marzo de 2026, con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario subrayó que el comportamiento de la economía argentina configura un escenario singular dentro del panorama global.
¿Los argentinos no creen en la 'Inocencia Fiscal'?
Por supuesto, los motivos por los cuales los argentinos guardar los ahorros en moneda extranjera y fuera del sistema responde a varios factores. El más importante, es el corralito de 2001, pero también, más recientemente, las restricciones cambiarias que empujaron a muchos hacia el mercado informal.
Para que los argentinos saquen sus dólares del colchón, el Gobierno de Javier Milei impulsó el proyecto de 'Inocencia Fiscal'. La iniciativa busca dar garantías a los contribuyentes de que llevar sus billetes al banco o a una agente de liquidación y compensación (ALyC) no implicará consecuencias fiscales ante un eventual cambio de gestión.
"El que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado", afirmó Caputo durante el 7.º Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza.
Pero al parecen, los argentinos no le creen en la búsqueda de su supervivencia...
Según el economista y Jefe de Estrategia de GMA Capital, Nery Persichini, que concluyó que, ajustado por la cantidad de habitantes, en el ranking mundial de tenencia de dólares fuera del sistema per cápita, la Argentina es el país número 1 del mundo: son US$5.400 por persona, por delante de Bélgica (US$4.100), Dinamarca (US$3.700), Países Bajos (US$2.900), y, entre otros, la propia Rusia (US$2.800), "este fenómeno es parte del mecanismo de supervivencia que los ahorristas argentinos desarrollaron", aseguró.
Y lo explicó: "La conducta microeconómica fue moldeada por una pesada historia macroeconómica que incluyó hiperinflaciones, devaluaciones, 10 defaults, confiscaciones y cambio permanente en las reglas de juego".
