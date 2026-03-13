Javier Milei no lo logra y los dólares de los argentinos siguen acumulándose bajo el colchón

image El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, calculó mal los dólares que los argentinos guardan bajo el cholchón. Hay muchos más...

¿Los argentinos no creen en la 'Inocencia Fiscal'?

Por supuesto, los motivos por los cuales los argentinos guardar los ahorros en moneda extranjera y fuera del sistema responde a varios factores. El más importante, es el corralito de 2001, pero también, más recientemente, las restricciones cambiarias que empujaron a muchos hacia el mercado informal.

Para que los argentinos saquen sus dólares del colchón, el Gobierno de Javier Milei impulsó el proyecto de 'Inocencia Fiscal'. La iniciativa busca dar garantías a los contribuyentes de que llevar sus billetes al banco o a una agente de liquidación y compensación (ALyC) no implicará consecuencias fiscales ante un eventual cambio de gestión.

humedad dolar billete El Gobierno impulsó el proyecto de 'Inocencia Fiscal' para que los argentinos saquen sus dólares del colchón.

"El que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado", afirmó Caputo durante el 7.º Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza.

Pero al parecen, los argentinos no le creen en la búsqueda de su supervivencia...

Según el economista y Jefe de Estrategia de GMA Capital, Nery Persichini, que concluyó que, ajustado por la cantidad de habitantes, en el ranking mundial de tenencia de dólares fuera del sistema per cápita, la Argentina es el país número 1 del mundo: son US$5.400 por persona, por delante de Bélgica (US$4.100), Dinamarca (US$3.700), Países Bajos (US$2.900), y, entre otros, la propia Rusia (US$2.800), "este fenómeno es parte del mecanismo de supervivencia que los ahorristas argentinos desarrollaron", aseguró.

Y lo explicó: "La conducta microeconómica fue moldeada por una pesada historia macroeconómica que incluyó hiperinflaciones, devaluaciones, 10 defaults, confiscaciones y cambio permanente en las reglas de juego".

