HUMO NEGRO Y AGUAS CONTAMINADAS

El pavoroso pasivo ambiental que ha dejado en 2 semanas la guerra de USA e Israel contra Irán

Los bombardeos sobre Irán se concentraron en bases militares donde se guardan misiles. Tambièn, sobre industrias productoras de petróleo. Enorme daño ambiental.

13 de marzo de 2026 - 00:23
Las explosiones generadas por la aviación de USA e Israel liberan componentes tóxicos perjudiciales en materia ambiental: densas nubes de humo negro han cubierto día tras día la ciudad de Teherán desde el 28 de febrero cuando comenzaron los ataques aéreos.

Israel continúa atacando instalaciones petroleras cerca de la capital iraní. Las detonaciones afectan por completo las infraestructuras para la extracción de hidrocarburos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura como excusa que esos sitios proveían crudo “para operar infraestructura militar”.

Lo inusual de esta guerra es que hayan existido tantas refinerías bombardeadas en una ciudad tan densamente poblada (9 millones de habitantes). El humo de los incendios supone una mezcla de carbono negro, derivados del petróleo, hidrocarburos y metales. Lo inusual de esta guerra es que hayan existido tantas refinerías bombardeadas en una ciudad tan densamente poblada (9 millones de habitantes). El humo de los incendios supone una mezcla de carbono negro, derivados del petróleo, hidrocarburos y metales.

Daño ambiental por bombardeos de USA e Israel sobre Irán

Los millones de personas que habitan la capital nacional han inhalado los productos de combustión de los incendios sumados a materiales de construcción pulverizados por las municiones y los explosivos.

La geografía de Teherán hace compleja que el aire contaminado pueda desaparecer rápidamente debido a las montañas cercanas. La principal ciudad iraní está rodeada en gran parte por los montes Elburz que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de altura. La geografía de Teherán hace compleja que el aire contaminado pueda desaparecer rápidamente debido a las montañas cercanas. La principal ciudad iraní está rodeada en gran parte por los montes Elburz que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de altura.

Luego, el aire no circula con facilidad y por eso son imprescindibles las lluvias abundantes que logren purificarlo.

Bombardeos de USA e Israel sobre Irán

Amenaza ambiental para el futuro de Irán

Los contaminantes podrían penetrar en el suelo y luego en el acuífero que se encuentra debajo de Teherán haciendo imposible la continuidad del ecosistema local.

Complica a aún más el panorama el hecho de que las refinerías siniestradas provocan derrames de petróleo que contaminaron desagües pluviales y eso termina en las fuentes hídricas potables y los sembrados agrícolas.

La afectación de los mares también se complica con gran velocidad. Hasta el 12 de marzo, Estados Unidos había bombardeado 60 navíos iraníes, según su Comando Central. Cada embarcación enviada a pique termina complicando las aguas saladas y afectando a la fauna ictícola. La afectación de los mares también se complica con gran velocidad. Hasta el 12 de marzo, Estados Unidos había bombardeado 60 navíos iraníes, según su Comando Central. Cada embarcación enviada a pique termina complicando las aguas saladas y afectando a la fauna ictícola.

