El pavoroso pasivo ambiental que ha dejado en 2 semanas la guerra de USA e Israel contra Irán

La geografía de Teherán hace compleja que el aire contaminado pueda desaparecer rápidamente debido a las montañas cercanas. La principal ciudad iraní está rodeada en gran parte por los montes Elburz que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de altura.

Luego, el aire no circula con facilidad y por eso son imprescindibles las lluvias abundantes que logren purificarlo.

Bombardeos de USA e Israel sobre Irán

Amenaza ambiental para el futuro de Irán

Los contaminantes podrían penetrar en el suelo y luego en el acuífero que se encuentra debajo de Teherán haciendo imposible la continuidad del ecosistema local.

Complica a aún más el panorama el hecho de que las refinerías siniestradas provocan derrames de petróleo que contaminaron desagües pluviales y eso termina en las fuentes hídricas potables y los sembrados agrícolas.

La afectación de los mares también se complica con gran velocidad. Hasta el 12 de marzo, Estados Unidos había bombardeado 60 navíos iraníes, según su Comando Central. Cada embarcación enviada a pique termina complicando las aguas saladas y afectando a la fauna ictícola.