ARBA lanzó una moratoria explosiva: Hasta 60 cuotas para deudas

Sin embargo, para quienes necesitan mayor flexibilidad, el organismo habilitó planes de financiación con anticipos mínimos y cuotas que se ajustan al nivel de endeudamiento.

Según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la medida busca brindar herramientas para que más contribuyentes puedan normalizar su situación fiscal y recuperar los beneficios asociados al cumplimiento tributario.

¿ARBA cuántas cuotas permite pagar en la moratoria 2026?

Uno de los puntos más relevantes del plan es la variedad de esquemas de financiación disponibles.

La moratoria de ARBA permite comenzar con un anticipo del 5% de la deuda total y financiar el resto en distintos plazos.

Entre las opciones más accesibles se encuentran:

Hasta 3 cuotas sin interés .

. Entre 6 y 12 cuotas con un interés mensual del 1,5% .

. Entre 15 y 24 cuotas con una tasa del 2,5% mensual.

Para quienes necesitan un plazo más largo, el plan también contempla alternativas extendidas.

Con un anticipo del 10% se puede financiar el saldo en 27 a 48 cuotas, con una tasa del 3,5% mensual.

En tanto, quienes puedan realizar un anticipo del 20% tendrán la posibilidad de pagar el resto en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Esto significa que algunas deudas podrían cancelarse en un período de hasta cinco años, lo que representa una de las facilidades de pago más amplias disponibles actualmente en el sistema impositivo provincial.

¿ARBA incluye deudas judiciales dentro de la moratoria?

Otro aspecto importante del programa es que también contempla situaciones más complejas.

La moratoria de ARBA incluye planes específicos para deudas que ya se encuentran en instancia judicial o bajo procesos de fiscalización con allanamiento.

En estos casos, las condiciones son similares a las del plan general: existe la posibilidad de pagar al contado o financiar la deuda mediante anticipos y cuotas.

arba impuestos billeteras virtuales

El esquema incluye opciones de 3 cuotas sin interés, así como planes de 6 a 24 cuotas con tasas escalonadas, o alternativas más largas con intereses mayores.

¿ARBA por qué conviene ponerse al día con los impuestos?

Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que regularizar las deudas no solo evita problemas fiscales, sino que también permite recuperar beneficios importantes.

Entre los incentivos vigentes se encuentran:

15% de descuento por pago anual anticipado .

. 10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y pagan en término.

Estos beneficios pueden representar un ahorro considerable en impuestos provinciales como el Inmobiliario o el Automotor.

Además, el organismo recordó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo bajo un esquema mensual.

