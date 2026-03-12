La CNV pone un freno absoluto al peso digital (ARGt)

De esa manera, el regulador dejó planteado que la discusión no pasa por si el activo corre sobre blockchain, si está tokenizado o si se presenta bajo la etiqueta de stablecoin, sino por la naturaleza concreta del producto ofrecido y por la forma en que se busca captar ahorro del público.

El rendimiento de hasta 32% fue el punto que activó la intervención

La referencia a una TNA de hasta 32% fue uno de los datos más sensibles del caso, en un contexto en el que los ahorristas comparan permanentemente alternativas de liquidez en pesos, desde billeteras remuneradas y fondos money market hasta estrategias cripto con retorno prometido.

En ese marco, una stablecoin atada al peso con una renta de ese nivel no se presenta ante el usuario como un mero vehículo de pago o una herramienta transaccional, sino como una opción concreta de inversión.

Sobre esa base, la CNV concluyó que el activo podría encuadrar dentro de la definición de valor negociable prevista en el artículo 2 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, lo que implica que su oferta pública no puede realizarse sin la autorización correspondiente. El razonamiento del organismo apunta a evitar que productos con apariencia tecnológica o innovadora queden por fuera de los controles exigidos a cualquier instrumento financiero que se comercializa masivamente entre inversores.

Qué ordenó concretamente la CNV

La medida dispuso el cese inmediato del listado, ofrecimiento o intermediación del activo virtual ARGt, al tiempo que también ordenó frenar toda actividad de emisión, promoción u ofrecimiento de instrumentos que puedan constituir valores negociables sin autorización previa de la CNV. La resolución fue adoptada en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 26.831, la Ley 27.739 y las normas vigentes del propio organismo.

La justificación oficial se apoyó en dos objetivos centrales:

Preservar la transparencia del mercado de capitales Reforzar la protección del inversor, especialmente frente a instrumentos que podrían estar siendo ofrecidos de manera irregular bajo un formato novedoso, pero con implicancias económicas similares a las de otros productos financieros tradicionalmente regulados.

El impacto del caso ARGt

La decisión de la CNV excede ampliamente a un activo puntual, porque introduce una advertencia directa para exchanges, billeteras, emisores y plataformas que operan en la Argentina con productos digitales que combinan paridad estable con promesa de rendimiento. A partir de este antecedente, cualquier instrumento similar que se comercialice como una opción de renta podría quedar expuesto a un análisis mucho más estricto desde la óptica del mercado de capitales.

Para las empresas del sector, eso implica revisar no solo la estructura jurídica de sus productos, sino también la manera en que los comunican y promocionan.

En el mundo financiero, la oferta de una tasa visible y simple de entender suele ser una herramienta comercial muy efectiva para captar usuarios minoristas, aunque en este caso quedó demostrado que ese mismo atributo puede convertirse en el factor que dispara el encuadre regulatorio más exigente.

Un precedente con peso

La medida contra ARGt deja abierto un precedente relevante para el sistema financiero local, porque muestra que la frontera entre un activo virtual y un instrumento regulado puede volverse extremadamente delgada cuando entra en juego una renta esperada. En este caso, la combinación entre paridad 1 a 1 con el peso y una promesa de hasta 32% de TNA fue suficiente para que la CNV avanzara con una intimación inmediata y colocara el caso dentro del perímetro de la oferta pública irregular.

Para el mercado cripto argentino, el mensaje es incómodo pero concreto: la innovación no elimina las obligaciones regulatorias cuando el producto ofrecido empieza a funcionar, en la práctica, como una inversión.

Desde ahora, cualquier esquema que busque captar fondos del público mediante tokens con rendimiento deberá convivir con un escrutinio mucho más severo y con la posibilidad de quedar bajo las mismas exigencias que rigen para los valores negociables tradicionales.

