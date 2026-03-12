Petróleo en alza: se disparó a US$102 y Vaca Muerta sueña con más inversiones

Las inversiones de Vista en Vaca Muerta

Sin embargo, Galuccio también advirtió que aún es temprano para determinar si el nuevo contexto de mercado llevará a cambios en los planes de inversión de la compañía. Vista mantiene por ahora su proyección de inversión anual en un rango de entre US$1.500 millones y US$1.600 millones, destinados principalmente a ampliar su actividad en Vaca Muerta.

La empresa se posicionó en los últimos años como uno de los principales jugadores privados del shale argentino. Fundada en 2017, Vista creció rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores productores de petróleo no convencional del país, detrás de la petrolera estatal YPF.

El potencial de Vaca Muerta también enfrenta desafíos estructurales. El desarrollo pleno del yacimiento requiere inversiones millonarias en transporte, oleoductos, infraestructura portuaria y capacidad de exportación.

La estabilidad regulatoria, el acceso al financiamiento y la evolución de los precios internacionales del petróleo seguirán siendo variables determinantes para el ritmo de expansión del sector.

Si el ciclo de precios se mantiene y las inversiones acompañan, Vaca Muerta podría transformarse en uno de los pilares de crecimiento económico y generación de divisas para el país en la próxima década.

