El reciente repunte del precio internacional del petróleo volvió a poner en el centro de la escena el potencial energético de Argentina. Para el sector petrolero, un barril más caro puede acelerar nuevas inversiones en el desarrollo del shale en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.
NO TODOS PIERDEN
Petróleo en alza: se disparó a US$102 y Vaca Muerta sueña con más inversiones
La suba del crudo mejora la rentabilidad del shale y podría impulsar inversiones en Vaca Muerta, clave para exportaciones y entrada de divisas.
Así lo planteó Miguel Galuccio, CEO y fundador de Vista Energy, quien señaló en una entrevista a Bloomberg que la suba del crudo podría impulsar el crecimiento del sector energético argentino. Según el ejecutivo, el nuevo escenario de precios mejora las condiciones para expandir la actividad en el shale, una industria que en los últimos años se consolidó como uno de los principales motores de inversión en el país.
El rebote del petróleo ocurre en un contexto de fuerte volatilidad internacional, marcada por tensiones geopolíticas y riesgos para el suministro global de energía. Hoy el Brent volvió a subir y marcó los US$102, mientras que el WTI llegó a los US$97,95. En ese escenario, países con grandes reservas y costos competitivos, como Argentina, aparecen mejor posicionados para atraer capitales y aumentar su producción.
Vaca Muerta
La formación Vaca Muerta, ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, concentra una de las mayores oportunidades energéticas del país. De acuerdo con estimaciones internacionales, Argentina posee la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo shale, lo que convierte al desarrollo de este yacimiento en una pieza clave para el futuro económico nacional.
En este contexto, el aumento del precio del crudo podría traducirse en un mayor dinamismo en la actividad de perforación y producción. Para compañías como Vista, que concentran gran parte de su operación en el desarrollo no convencional, un escenario de precios altos facilita la expansión de proyectos y mejora los retornos de inversión.
Las inversiones de Vista en Vaca Muerta
Sin embargo, Galuccio también advirtió que aún es temprano para determinar si el nuevo contexto de mercado llevará a cambios en los planes de inversión de la compañía. Vista mantiene por ahora su proyección de inversión anual en un rango de entre US$1.500 millones y US$1.600 millones, destinados principalmente a ampliar su actividad en Vaca Muerta.
La empresa se posicionó en los últimos años como uno de los principales jugadores privados del shale argentino. Fundada en 2017, Vista creció rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores productores de petróleo no convencional del país, detrás de la petrolera estatal YPF.
El potencial de Vaca Muerta también enfrenta desafíos estructurales. El desarrollo pleno del yacimiento requiere inversiones millonarias en transporte, oleoductos, infraestructura portuaria y capacidad de exportación.
La estabilidad regulatoria, el acceso al financiamiento y la evolución de los precios internacionales del petróleo seguirán siendo variables determinantes para el ritmo de expansión del sector.
Si el ciclo de precios se mantiene y las inversiones acompañan, Vaca Muerta podría transformarse en uno de los pilares de crecimiento económico y generación de divisas para el país en la próxima década.
