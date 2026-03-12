Uber Eats vuelve con todo: El delivery que busca destronar a Pedidos Ya

¿Cómo funcionará Uber Eats dentro de la app de Uber?

Uno de los cambios más importantes en esta nueva etapa es que Uber Eats no tendrá una aplicación separada. En lugar de descargar una app específica para pedir comida, los usuarios podrán hacerlo directamente desde la aplicación de Uber que ya tienen instalada.

Cuando el servicio esté disponible en cada ciudad, la plataforma habilitará una actualización que permitirá acceder a la sección de pedidos de comida desde el mismo menú donde actualmente se solicitan viajes.

Esto significa que los usuarios podrán, desde un solo lugar:

Pedir un auto o moto para trasladarse

Solicitar comida a restaurantes cercanos

Acceder a promociones y beneficios

¿Por qué Mendoza fue elegida para el regreso de Uber Eats?

Mendoza forma parte del grupo inicial de ciudades seleccionadas para el relanzamiento del servicio. La provincia ya cuenta con una base consolidada de usuarios de Uber en el servicio de movilidad.

Además, el crecimiento del sector gastronómico local y el aumento del uso de aplicaciones de delivery en los últimos años convierten a la ciudad en un mercado atractivo para probar el nuevo modelo operativo.

El plan de la empresa consiste en comenzar con un programa piloto en las principales ciudades del país. Si los resultados son positivos, el servicio podría extenderse a otras localidades donde Uber ya opera.

uber eats, delivery 2

¿Cómo competirá Uber con otras apps de delivery?

En Argentina, plataformas como PedidosYa y Rappi lograron expandirse con fuerza durante los últimos años y hoy concentran una gran parte de los pedidos de comida online.

Para competir en ese escenario, Uber planea apoyarse en varias estrategias:

Integrar delivery y movilidad en una sola app

Ofrecer promociones de lanzamiento

Impulsar su programa de membresía Uber One

Este sistema de suscripción ofrece beneficios para los usuarios frecuentes, como envíos sin costo o descuentos en la tarifa de servicio. Con el relanzamiento de Uber Eats, esas ventajas también se aplicarán a los pedidos de comida.

