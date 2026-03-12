DÓNDE VA A FUNCIONAR
Uber Eats vuelve con todo: El delivery que busca destronar a Pedidos Ya
El retorno de Uber Eats podría reconfigurar el escenario del delivery en varias ciudades del país y volver a competir con el imperio de PedidosYa.
La compañía planea iniciar esta nueva etapa con un lanzamiento progresivo en cuatro grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, siendo esta última la primera en habilitar el servicio. El objetivo es probar el funcionamiento del mismo, ajustar la operación y, posteriormente, expandirse a otras localidades donde la app ya tenga presencia con sus servicios de movilidad.
¿Por qué Uber vuelve con Uber Eats a la Argentina?
La decisión de reactivar el servicio de delivery responde a un cambio de estrategia global de la empresa. Tras su salida del país en 2020, cuando el negocio enfrentaba fuertes desafíos operativos durante la pandemia, la compañía decidió reorganizar su modelo y apostar nuevamente por Argentina.
El responsable de la nueva unidad de negocio de la empresa en el país, Juan Martín Cappellini, explicó al diario La Voz de Córdoba que el regreso se apoya en un punto fundamental, en la enorme cantidad de usuarios que ya utilizan la app para trasladarse.
Según datos de la empresa, más de 10 millones de personas en Argentina ya usaron Uber para viajes. Ese número representa una base potencial enorme de clientes que podrían comenzar a pedir comida desde la misma aplicación sin necesidad de instalar nada nuevo.
¿Cómo funcionará Uber Eats dentro de la app de Uber?
Uno de los cambios más importantes en esta nueva etapa es que Uber Eats no tendrá una aplicación separada. En lugar de descargar una app específica para pedir comida, los usuarios podrán hacerlo directamente desde la aplicación de Uber que ya tienen instalada.
Cuando el servicio esté disponible en cada ciudad, la plataforma habilitará una actualización que permitirá acceder a la sección de pedidos de comida desde el mismo menú donde actualmente se solicitan viajes.
Esto significa que los usuarios podrán, desde un solo lugar:
- Pedir un auto o moto para trasladarse
- Solicitar comida a restaurantes cercanos
- Acceder a promociones y beneficios
¿Por qué Mendoza fue elegida para el regreso de Uber Eats?
Mendoza forma parte del grupo inicial de ciudades seleccionadas para el relanzamiento del servicio. La provincia ya cuenta con una base consolidada de usuarios de Uber en el servicio de movilidad.
Además, el crecimiento del sector gastronómico local y el aumento del uso de aplicaciones de delivery en los últimos años convierten a la ciudad en un mercado atractivo para probar el nuevo modelo operativo.
El plan de la empresa consiste en comenzar con un programa piloto en las principales ciudades del país. Si los resultados son positivos, el servicio podría extenderse a otras localidades donde Uber ya opera.
¿Cómo competirá Uber con otras apps de delivery?
En Argentina, plataformas como PedidosYa y Rappi lograron expandirse con fuerza durante los últimos años y hoy concentran una gran parte de los pedidos de comida online.
Para competir en ese escenario, Uber planea apoyarse en varias estrategias:
- Integrar delivery y movilidad en una sola app
- Ofrecer promociones de lanzamiento
- Impulsar su programa de membresía Uber One
Este sistema de suscripción ofrece beneficios para los usuarios frecuentes, como envíos sin costo o descuentos en la tarifa de servicio. Con el relanzamiento de Uber Eats, esas ventajas también se aplicarán a los pedidos de comida.
Más noticias en Urgente24
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido