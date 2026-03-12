Arde Casa Rosada: Fuego amigo, paranoia y (mucha) victimización

El 'Adornigate' cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada, donde abunda la paranoia por la filtración del video del jefe de Gabinete subiendo a un jet privado con destino a Punta del Este, y se reavivaron las internas. Pero para el afuera, el Gobierno busca mostrarse unido en el respaldo a Manuel Adorni: Karina Milei dio la orden y todos salieron en tándem a 'bancar' a al funcionario, apelando a la victimización, tras días de silencio aturdidor.
IPC, con fuerte suba de servicios: "¿Ahora se entiende por qué no cambiaron la metodología del INdEC?"
Muchas repercusiones sobre la inflación de febrero, que dejó en offside el relato libertario de la desinflación dado que hace 9 meses que el IPC no baja.
Pero, también, algunos destacan que el Gobierno decidió no cambiar la metodología de medición del INdEC -pese a que se había anunciado públicamente, incluso figura en el Presupuesto 2026 y en un informe del BCRA- porque ésta tenía mayor ponderación de los servicios, justamente el rubro que más aumentó en febrero.
En X, opinan economistas, políticos y periodistas:
