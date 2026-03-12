Arde Casa Rosada: Fuego amigo, paranoia y (mucha) victimización

Live Blog Post

Rutas nacionales: 'Regalito' del Gobierno a los privados (más peajes, menos obras)

El Gobierno de Javier Milei abandonó la obra pública y pretende privatizar todo lo que se pueda. En este contexto entran las rutas nacionales, con licitaciones a privados que resultan escandalosas: beneficios para las empresas y casi nada para los usuarios, que deberán abonar más (y más caros) peajes.

De hecho, la baja exigencia de obras en las rutas es uno de los atractivos más importantes (para los privados) que tiene la licitación.

Según dio a conocer el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, el paquete de rutas nacionales que el Gobierno sacó a licitación para concesionarlo al sector privado establece la creación de 50 estaciones de peajes nuevas que deberán construir los concesionarios que ganen cada corredor. Es decir, los usuarios deberán pagar más peajes. La contracara, uno podría pensar, sería la realización de más obras para las rutas. Pero no es así: lo que habrá son algunas acciones de "remediación del deterioro".

Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las 14 vías troncales pagas que están en proceso de licitación, además de las dos que ya se entregaron al sector privado.

El sistema que diseñó la renacida Vialidad Nacional establece un trazado de corredores en los que se calcula un peaje de alrededor de $3500 por cada 100 kilómetros.

La mejora en la recaudación para los concesionarios no se limita a esta suba de la tarifa, sino que además se decidió que haya más cabinas cada menos kilómetros.

Diego Cabot resalta en la nota que uno de los temas que seguramente despertará polémica cuando se construyan y terminen las nuevas cabinas es que en ningún corredor de los 16 hay un plan de obras que cambie el colapso de tránsito de las principales trazas nacionales.

Lo que habrá son algunas acciones de remediación del deterioro. Por ejemplo, los pliegos establecen que hay que llevar la ruta a un estado de “transitabilidad”, pero no hay obligaciones de aumentar la traza como para terminar con los sobrepasos por mano contraria y eliminar el riesgo de choque frontal.

