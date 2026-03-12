urgente24
Arde Casa Rosada: Fuego amigo, paranoia y (mucha) victimización

Imagen creada con IA / GROK.
Abunda la paranoia en Casa Rosada, que intenta surfear el escándalo de Adorni con victimización, 'fingiendo demencia'. Que el Adornigate no tape el mal dato de inflación.

12 de marzo de 2026 - 18:15

EN VIVO

Los libertarios apelaron a la victimización y culparon (¡oh, novedad!) al periodismo por difundir la información ("basura mediática"). La estrategia es cuestionar las imágenes falsas creadas con Inteligencia Artificial que proliferaron en las redes sociales (que sí, las hubo, pero no fueron difundidas por los medios) y minimizar el hecho de que la mujer del funcionario haya viajado en el avión presidencial. Javier Milei habló de "costo marginal", pero por más que el gasto económico no haya sido considerable, tiene potencia simbólica en el marco del relato libertario contra el despilfarro y los privilegios de la "casta", del que el jefe de Gabinete ha sido un vocero enfático.

El caso promete novedades, pero el 'Adornigate' no debe tapar el mal dato de inflación de febrero 2026: hace 9 meses que el IPC no baja, lo que desmorona el relato libertario de la desinflación. Y desde el Gobierno, sólo esbozan justificaciones. Para peor, se espera que la inflación de marzo esté en torno al 3%.

Como si fuera poco, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri por “ calumnias o falsa imputación, injurias, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión”, después de que el legislador la tratara de 'golpista'.

Bienvenidos al Vivo de Urgente24:

IPC, con fuerte suba de servicios: "¿Ahora se entiende por qué no cambiaron la metodología del INdEC?"

Muchas repercusiones sobre la inflación de febrero, que dejó en offside el relato libertario de la desinflación dado que hace 9 meses que el IPC no baja.

Pero, también, algunos destacan que el Gobierno decidió no cambiar la metodología de medición del INdEC -pese a que se había anunciado públicamente, incluso figura en el Presupuesto 2026 y en un informe del BCRA- porque ésta tenía mayor ponderación de los servicios, justamente el rubro que más aumentó en febrero.

En X, opinan economistas, políticos y periodistas:

Macri busca recuperar protagonismo político

En medio de las tensiones y acercamientos con el gobierno de Javier Milei, el PRO busca recuperar protagonismo político y volver a instalarse en la agenda pública. En ese contexto, Mauricio Macri reaparecerá formalmente el próximo 19 de marzo, cuando encabece un acto partidario en Parque Norte que también tendrá un fuerte mensaje hacia adentro del espacio.

La reunión será organizada por el nuevo secretario general del PRO, Fernando de Andreis, histórico colaborador y hombre de máxima confianza del expresidente. Desde el entorno del partido anticipan que se tratará de una convocatoria importante, con presencia de dirigentes y militantes de distintos puntos del país.

mauricio macri

Aunque se trata de un encuentro institucional del partido, puertas adentro reconocen que el objetivo es darle un tono político más fuerte. Según explicaron dirigentes del PRO, la idea es que el evento “sea un acto político muy lleno”, con el objetivo de mostrar movilización y enviar una señal de fortaleza interna.

Rutas nacionales: 'Regalito' del Gobierno a los privados (más peajes, menos obras)

El Gobierno de Javier Milei abandonó la obra pública y pretende privatizar todo lo que se pueda. En este contexto entran las rutas nacionales, con licitaciones a privados que resultan escandalosas: beneficios para las empresas y casi nada para los usuarios, que deberán abonar más (y más caros) peajes.

De hecho, la baja exigencia de obras en las rutas es uno de los atractivos más importantes (para los privados) que tiene la licitación.

Según dio a conocer el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, el paquete de rutas nacionales que el Gobierno sacó a licitación para concesionarlo al sector privado establece la creación de 50 estaciones de peajes nuevas que deberán construir los concesionarios que ganen cada corredor. Es decir, los usuarios deberán pagar más peajes. La contracara, uno podría pensar, sería la realización de más obras para las rutas. Pero no es así: lo que habrá son algunas acciones de "remediación del deterioro".

Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las 14 vías troncales pagas que están en proceso de licitación, además de las dos que ya se entregaron al sector privado.

El sistema que diseñó la renacida Vialidad Nacional establece un trazado de corredores en los que se calcula un peaje de alrededor de $3500 por cada 100 kilómetros.

La mejora en la recaudación para los concesionarios no se limita a esta suba de la tarifa, sino que además se decidió que haya más cabinas cada menos kilómetros.

Diego Cabot resalta en la nota que uno de los temas que seguramente despertará polémica cuando se construyan y terminen las nuevas cabinas es que en ningún corredor de los 16 hay un plan de obras que cambie el colapso de tránsito de las principales trazas nacionales.

Lo que habrá son algunas acciones de remediación del deterioro. Por ejemplo, los pliegos establecen que hay que llevar la ruta a un estado de “transitabilidad”, pero no hay obligaciones de aumentar la traza como para terminar con los sobrepasos por mano contraria y eliminar el riesgo de choque frontal.

Se cae el relato libertario: 9 meses sin bajar la inflación

El INdEC dio a conocer este jueves (12/03) que la inflación de febrero 2026 fue de 2,9%, igual que el mes previo. De este modo, se cae el relato libertario de la desinflación, ya que hace 9 meses que no baja...

En la comparación interanual, el IPC subió 33,1%. Y acumuló 5,9% en los primeros dos meses de 2026. Otro dato peor: la inflación núcleo fue de 3,1%.

Todos los meses, desde el Gobierno se aferran a algún dato del IPC (ya sea que cayó la inflación núcleo, o que "la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años", por ejemplo) pero ahora no hay más argumentos... y empezaron las justificaciones.

Luis Caputo publicó un posteo en su cuenta de X que "la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".

Y finalizó, en forma de promesa: "El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales".

Crece la paranoia: El Gobierno busca quién filtró el video de Adorni

La difusión de un video que muestra a Manuel Adorni abordando un vuelo privado rumbo a Punta del Este volvió a sacudir al Gobierno y profundizó el clima de desconfianza que atraviesa al oficialismo. La filtración del material no solo generó repercusiones políticas, sino que también reavivó las tensiones internas dentro del espacio libertario.

En distintos despachos oficiales reconocen que el episodio encendió alarmas y abrió una búsqueda interna para determinar quién fue el responsable de que las imágenes llegaran a los medios.

“Están entrando balas por todos lados”, admiten en privado funcionarios del Gobierno, reflejando el malestar que generó el episodio puertas adentro.

La filtración del video volvió a poner en evidencia las diferencias entre dos sectores clave dentro del oficialismo: el que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el espacio político que orbita alrededor del asesor presidencial Santiago Caputo.

En el entorno de la presidenta de La Libertad Avanza cuestionan el manejo de áreas sensibles del Estado vinculadas al control político y al sistema de inteligencia.

“Manejan los servicios y todos los espacios que deben estar encima de estas cosas. Fue un vuelto o mala praxis”, deslizaron desde ese sector.

Sin embargo, los dirigentes cercanos a Caputo rechazan esas acusaciones y aseguran que tampoco sabían de la existencia del video antes de que se difundiera públicamente.

Según esa versión, la filtración los tomó por sorpresa y niegan haber tenido cualquier participación en la difusión del material.

En medio de la creciente tensión interna, está prevista una reunión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reconstruir el recorrido del material y determinar cómo el video llegó a circular públicamente.

Según explican en el oficialismo, la intención es revisar qué áreas del sistema de seguridad aeroportuaria pudieron haber tenido acceso a las imágenes.

