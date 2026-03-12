Advertencia urgente del FBI sacude a los Premios Oscar: "Ataque sorpresa"

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente planeaba llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”.

“No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este presunto ataque”, agrega.

Justamente, la advertencia sale a la luz en un momento en que la administración Trump lanzó operaciones militares contra Irán.

Blindan los Premios Oscar tras alerta del FBI

Ante esta advertencia del FBI, la seguridad en los Premios Oscar ha sido reforzada.

Fuentes relacionadas con la ceremonia declararon a Deadline que "estamos haciendo lo que solemos hacer, y ahora lo hemos reforzado al máximo" en cuanto a la seguridad para los nominados y asistentes de este año.

"Hay mucho en marcha y mucho que nunca verás", dijo otra fuente acerca del dispositivo de seguridad para el evento.

El presidente Donald Trump declaró el miércoles al respecto: "Se está investigando. Pero están sucediendo muchas cosas, y lo único que podemos hacer es aceptarlas como vienen, y la guerra en sí se está llevando a cabo mejor que nunca", recoge ABC News.

También, el productor ejecutivo de la 98.ª edición de los Premios Oscar, Raj Kapoor, abordó las preocupaciones sobre la alerta del FBI. Según Variety, declaró: “Siento que en este programa contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad”.

“Así que, por supuesto, cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”, agregó.

En tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom dijo que está en "constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluyendo la Oficina de Servicios de Emergencia de California, para monitorear posibles amenazas a California, incluyendo aquellas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio”,

El mandatario afirmó que actualmente no tienen conocimiento de ninguna amenaza inminente, pero que están "preparados" para cualquier emergencia.

