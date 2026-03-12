¿Mundial 2026 en riesgo? La revelación de Walter Nelson que sorprende al fútbol

En ese Mundial muchas fueron las polémicas sobre esos temas, sobre todo la homosexualidad la cual estaba penada por la ley. Teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos es un retroceso que FIFA permita a estos países que organicen un Mundial y el resto del mundo adaptarse a sus leyes retrogradas y no al revés.

image Alemania y la foto de la polémica en el Mundial 2022.

Si se llega a dar la renuncia de al menos un seleccionado no será la primera vez que se dispute un Mundial con selecciones que hayan renunciado. La verdad que si se jugara en otro país ya le hubieran sacado el mundial pero como es EEUU no pasa nada.

El antecedente más reciente es en 2023 cuando FIFA le sacó la sede a Indonesia por no dejar participar a la selección de Israel, algo parecido a lo que hace hoy EEUU con Irán, ya que para el sorteo de la fase de grupos le negaron la visa y el ingreso al país al presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, razón por la cual el país asiático no tuvo representantes en el sorteo.

