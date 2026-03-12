El Mundial 2026 se está viendo revolucionado por la guerra de Medio Oriente y no solo eso, además está recibiendo coletazos la Finalissima donde ya se están peleando Argentina y España por donde jugarla. Además de la renuncia de Irán (no es oficial) se le sumaron otras polémicas que acaba de revelar el periodista Walter Nelson en el canal de YouTube Picado TV.
BOMBAZO MUNDIAL
¿Mundial 2026 en riesgo? La revelación de Walter Nelson que sorprende al fútbol
En medio de la expectativa por el Mundial 2026, el periodista Walter Nelson dejó una frase que sacudió al ambiente futbolero.
Mundial 2026: Las selecciones que seguirían a Irán según Walter Nelson
El reconocido periodista deportivo Walter Nelson que ahora trabaja en un canal de YouTube llamado Picado TV dijo tener información de muy buena fuente que si llega a confirmar puede llegar a revolucionar no solo el Mundial 2026 sino a todo el ambiente del fútbol.
En caso de que se confirme esto es muy probable que sea una reacción en cadena y los seleccionados se empiecen a bajar de a uno. Por eso es fundamental para Gianni Infantino que nadie se baje, ni siquiera Irán, ya que puede ser la chispa que encienda la bomba mundial.
Cabe recordar que Alemania es una de las selecciones que más protestas hace contra las injusticias o las guerras. En el Mundial pasado todos los jugadores se tapaban la boca a la hora de la foto oficial previa al partido, ya que por la ideología de Qatar no se les permitió llevar el brazalete de capitán con los colores de la bandera del orgullo gay, la cual representa a toda la comunidad LGTB.
En ese Mundial muchas fueron las polémicas sobre esos temas, sobre todo la homosexualidad la cual estaba penada por la ley. Teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos es un retroceso que FIFA permita a estos países que organicen un Mundial y el resto del mundo adaptarse a sus leyes retrogradas y no al revés.
Si se llega a dar la renuncia de al menos un seleccionado no será la primera vez que se dispute un Mundial con selecciones que hayan renunciado. La verdad que si se jugara en otro país ya le hubieran sacado el mundial pero como es EEUU no pasa nada.
El antecedente más reciente es en 2023 cuando FIFA le sacó la sede a Indonesia por no dejar participar a la selección de Israel, algo parecido a lo que hace hoy EEUU con Irán, ya que para el sorteo de la fase de grupos le negaron la visa y el ingreso al país al presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, razón por la cual el país asiático no tuvo representantes en el sorteo.
