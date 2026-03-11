Mundial 2026: cinco experiencias imperdibles en Toronto, del Lake Ontario al Bata Museum

Para los más aventureros existe además el EdgeWalk, una caminata exterior a unos 350 metros de altura en la que los visitantes recorren el borde de la torre sujetos a un arnés de seguridad, considerada la caminata circular manos libres más alta del mundo.

Las entradas generales para subir a la torre rondan los 47 dólares canadienses para adultos, mientras que los tickets que incluyen niveles superiores pueden alcanzar los 59 dólares. En el caso del EdgeWalk, la experiencia completa suele costar alrededor de 190 dólares canadienses por persona, dependiendo de la temporada.

Lake Ontario y Toronto Islands, el paseo frente al skyline de la ciudad

Otro de los lugares emblemáticos de Toronto aparece apenas unos minutos al sur del centro: el Lake Ontario, el más pequeño de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica y uno de los paisajes más característicos de la ciudad canadiense. Su waterfront, lleno de parques, paseos peatonales y miradores, se puede recorrer fácilmente a pie y de forma gratuita, convirtiéndose en uno de los planes más simples y recomendados para quienes visitan la ciudad.

Desde allí también se obtiene una de las postales más famosas de Toronto: la vista del skyline con la CN Tower dominando el horizonte. A lo largo del paseo aparecen espacios como Sugar Beach Park, muelles, zonas de descanso y pequeñas marinas donde se pueden observar embarcaciones navegando el lago.

Muy cerca de la costa parten además los ferris hacia las Toronto Islands, un pequeño archipiélago de 15 islas conectado por senderos y puentes que funciona como uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. El trayecto en ferry dura apenas unos 13 minutos y permite llegar a espacios naturales con playas, parques y algunas de las mejores vistas del perfil urbano de Toronto.

Para muchos visitantes, el paseo entre el waterfront del Lake Ontario y las Toronto Islands se convierte en una de las experiencias más relajadas de la ciudad: un recorrido sencillo, accesible y perfecto para desconectar del ritmo urbano antes de volver al centro.

La CN Tower desde el Lake Ontario, Canadá.

Bata Shoe Museum, un museo único dedicado a la historia del calzado

Entre los museos más curiosos de Toronto aparece el Bata Shoe Museum, una institución única dedicada por completo a la historia del calzado. Ubicado en Bloor Street, muy cerca de la Universidad de Toronto, el museo alberga una colección de más de 15.000 piezas provenientes de distintas épocas y culturas.

La iniciativa nació gracias a Sonja Bata, empresaria y coleccionista apasionada por el diseño de zapatos, quien comenzó a reunir piezas históricas durante sus viajes por el mundo. El museo abrió sus puertas en 1995 y desde entonces se convirtió en una referencia internacional para quienes estudian moda, antropología o historia del vestuario.

En sus galerías se pueden encontrar desde sandalias del antiguo Egipto hasta botas utilizadas por exploradores del Ártico, pasando por calzado ceremonial asiático, piezas europeas del siglo XVIII y diseños contemporáneos. La exposición permanente, titulada All About Shoes, recorre más de 4.500 años de historia del calzado.

La entrada general al museo cuesta 16 dólares canadienses para adultos, mientras que los mayores pagan 12 dólares y los estudiantes con identificación 8 dólares. En el caso de los niños entre 5 y 17 años, el acceso tiene un precio de 5 dólares, lo que lo convierte en una visita cultural accesible dentro del circuito turístico de Toronto.

Kensington Market, el barrio más creativo y multicultural de Toronto

Si hay un barrio que refleja la diversidad cultural de Toronto, ese es Kensington Market. Ubicado a pocos minutos del centro, este pequeño distrito de calles estrechas se convirtió con el tiempo en uno de los espacios más vibrantes de la ciudad, conocido por su mezcla de culturas, gastronomía internacional y una fuerte identidad artística.

El barrio comenzó a poblarse a comienzos del siglo XX con comunidades de inmigrantes provenientes de Europa del Este, el Caribe y América Latina. Esa historia todavía se percibe hoy en sus tiendas especializadas, mercados de alimentos, panaderías, cafés independientes y restaurantes con cocina de todo el mundo.

Caminar por Kensington Market también significa encontrarse con murales, arte urbano y fachadas coloridas que cambian constantemente, algo que convirtió al barrio en uno de los puntos más fotografiados de Toronto. Además, varias de sus calles se transforman periódicamente en zonas exclusivamente peatonales, con música en vivo, pequeños espectáculos y actividades culturales.

Entre tiendas vintage, puestos de comida callejera y galerías alternativas, Kensington Market ofrece una experiencia distinta dentro de la ciudad. Para muchos visitantes que llegan por el Mundial 2026, este barrio representa una forma ideal de conocer el lado más creativo y multicultural de Toronto.

Chinatown, uno de los barrios chinos más grandes de Norteamérica

Muy cerca de Kensington Market aparece otro de los barrios más característicos de Toronto: Chinatown, considerado uno de los distritos chinos más grandes de Norteamérica y uno de los más activos fuera de Asia.

Su desarrollo moderno comenzó especialmente a partir de la década de 1950, cuando muchas familias chinas se trasladaron a esta zona del centro tras cambios urbanísticos en otras partes de la ciudad. Con el paso de las décadas, el barrio se consolidó como un importante centro comercial y cultural para la comunidad asiática en Canadá.

Hoy sus calles, especialmente a lo largo de Spadina Avenue y Dundas Street West, están repletas de mercados, supermercados asiáticos, restaurantes tradicionales, tiendas de hierbas medicinales y comercios especializados que atraen tanto a residentes como a turistas.

El barrio es también uno de los mejores lugares de Toronto para probar gastronomía china, cantonesa y de otras regiones de Asia, desde puestos informales hasta restaurantes muy reconocidos. En fechas como el Año Nuevo Chino, además, Chinatown se llena de desfiles, música y celebraciones que reflejan la diversidad cultural de la ciudad.

Para quienes visiten Toronto durante el Mundial 2026, recorrer Chinatown es otra forma de descubrir la identidad multicultural que caracteriza a la mayor ciudad de Canadá.

