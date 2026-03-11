Advertencia de JP Morgan a Milei: "Los impuestos no bajaron lo suficiente"

Dijo que "lo que más me gustó es haber visto a los once gobernadores conversando juntos, todos de partidos políticos distintos, pero con una línea en común", aunque no hizo referencia a la falta de diálogo de los mandatarios con el propio presidente de la Nación.

Coparticipación: Milei no salió de la 'cápsula' y arden los gobernadores con las finanzas bajo presión

Según explicó, este tipo de encuentros busca enviar señales de previsibilidad a los inversores internacionales. "Es una manera de animar a los inversores que aún no han entrado a Argentina. Aun con los recursos naturales y la población fantástica que tenemos, no nos ha ido bien", señaló.

En materia económica, Gómez Minujín planteó que el país debe construir competitividad sin recurrir a devaluaciones. "No hay que hacer competitividad con el tipo de cambio, porque si no generás más inflación", advirtió.

En cambio, sostuvo que el camino pasa por avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva:

Tenemos que lograr competitividad bajando los impuestos. Han bajado, pero no lo suficiente para dar competitividad, porque también hay que mantener el superávit. Tenemos que ir a una fórmula distinta, no siempre devaluando y devaluando Tenemos que lograr competitividad bajando los impuestos. Han bajado, pero no lo suficiente para dar competitividad, porque también hay que mantener el superávit. Tenemos que ir a una fórmula distinta, no siempre devaluando y devaluando

Reformas pendientes

El titular regional de JP Morgan consideró que la economía argentina atraviesa un proceso de transición que requiere acuerdos políticos para avanzar en reformas estructurales. "Es un momento de transición y el Gobierno tiene que acordar con los gobernadores para acelerar las leyes", afirmó.

Entre los temas pendientes mencionó la necesidad de resolver marcos regulatorios que permitan el desarrollo de sectores estratégicos. "Si no se avanza con la ley de glaciares no avanza la minería", advirtió.

Además, planteó que el país necesita encarar reformas más amplias, como la reorganización del sistema impositivo y la creación de instrumentos de ahorro previsional. "Hay muchas cosas por hacer en Argentina: reorganizar la parte impositiva, pensar en un fondo de retiro y generar condiciones para bajar la tasa de interés", sostuvo.

La importancia de bajar el "riesgo país"

Gómez Minujín también remarcó la importancia de recuperar el crédito para impulsar sectores clave de la economía. "Sin crédito hipotecario no crece la construcción", señaló. Sin embargo, explicó que para que ese mercado se reactive es necesario reducir el costo del financiamiento. "Para que haya crédito hipotecario hay que bajar la tasa de interés, y para eso hay que bajar el riesgo país", indicó.

Pese a los desafíos, el ejecutivo consideró que el rumbo económico es el correcto. "El camino del Gobierno es el indicado. Magia no existe: están tratando de estabilizar y, si pudieran hacerlo más rápido, lo harían", cerró.

Las palabras de Dimon no tapan las dudas...

Cierto es que la entidad estadounidense tiene ciertos reparos sobre la economía de Javier Milei. En efecto, si bien es optimista, como el 99% de Wall Street, mantiene dudas en aspectos no menores del plan económico.

Uno de ellos, la negativa de Luis Caputo a volver a los mercados internacionales, sea colocando nueva deuda o lanzando un canje.

"Si bien el ministro ha descartado recientemente la gestión de pasivos, en nuestra opinión, el acceso a los mercados externos es un hito clave para la sostenibilidad del programa a mediano plazo y para sentar las bases de un marco antifragilidad de cara al ciclo electoral de 2027", dice el último paper del banco estadounidense sobre la Argentina, publicado hace pocos días.

Recuerdan en el JP Morgan que entre marzo y diciembre de 2026, el sector público del país enfrenta un servicio de deuda de US$15.000 millones (capital e intereses): US$3.500 millones al FMI, US$4.500 millones a otras instituciones financieras internacionales (IFI), US$4.600 millones a los mercados y US$2.300 millones del BCRA (Bopreal y repo).

"Con US$4.200 millones vencidos en bonos globales en julio, Caputo indicó que se está trabajando en financiamiento alternativo (bilateral) fuera del mercado, además de hasta US$ 2.000 millones esperados de la emisión de Bonar 2027 bajo ley local. Pero el perfil de vencimientos sigue siendo exigente después de 2026, con un servicio de deuda anual promedio de US$26.400 millones entre 2027 y 2030, lo que subraya la importancia de volver a acceder a los mercados internacionales", subrayó la entidad comanda por Dimon.

Las reservas internacionales

Otro tema, según retoma del informe, 'El Economista', son las reservas internacionales. El banco calcula que las reservas líquidas brutas del BCRA (excluyendo el oro y la línea swap con China) se estimaban en US$18.500 millones, un aumento de US$1.000 millones respecto a fines de enero y de US$3.300 millones en lo que va de año. Pero que "la mayor parte de la mejora refleja mayores encajes en dólares estadounidenses, en medio de un aumento récord de los depósitos en dólares del sector privado".

Las reservas netas —excluyendo encajes en dólares estadounidenses y líneas swap— aumentaron a US$3.900 millones desde US$1.900 millones a fines de 2025. "Si bien el BCRA ha adquirido US$2.800 millones en reservas de divisas en lo que va de año, los pagos a entidades multilaterales han moderado la acumulación, lo que ha dado como resultado un aumento más modesto de US$2.100 millones en las reservas netas hasta la fecha", explican.

Dicho esto, advierten que si se excluyen las amortizaciones de los próximos 12 meses (repo y Bopreal), las reservas netas se situaron en -US$2.400 millones al 26 de febrero (-US$1.500 millones a finales de 2025).

Estimaciones para este año

Para 2026, JP Morgan pronosticó un déficit por cuenta corriente en base caja de US$8.300 millones (1,1% del PIB). "Esperamos que el superávit del comercio de mercancías se reduzca debido al estancamiento de las exportaciones tras los niveles récord del año pasado y al aumento de las importaciones en un contexto de recuperación económica. Es probable que el déficit de ingresos se amplíe a medida que las empresas recuperen la capacidad de repatriar dividendos. Observamos una contracción marginal en el déficit de servicios, aunque los riesgos se inclinan hacia una brecha más amplia dada la alta sensibilidad a una mayor apreciación del tipo de cambio real", agrega la entidad.

En cuanto al financiamiento, anticipan un mayor superávit en la cuenta financiera, de US$14.300 millones en 2026, impulsado por un mayor flujo de IED y de cartera, así como por una menor acumulación de activos extranjeros privados a medida que "disminuyen las primas de riesgo político". "Suponemos que los intereses y la amortización de los bonos globales se cubrirán mediante un renovado acceso al mercado o mecanismos de financiamiento alternativos (como en enero)", acotan.

Así, bajo estos supuestos, el JP Morgan ve margen para una acumulación bruta de reservas de alrededor de US$6.000 millones en 2026, "cifra inferior al escenario base del gobierno de US$10.000 millones, dadas las perspectivas de una actividad más moderada".

