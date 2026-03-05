El próximo lunes, 09/11, el Gobierno argentino desplegará en Nueva York una intensa agenda conocida como Argentina Week, un evento que reunirá a funcionarios, banqueros y ejecutivos de grandes corporaciones con el objetivo de promover inversiones en el país. Buscan posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital global con Javier Milei a la cabeza.
Argentina Week, agenda completa en busca de inversiones, y ¿cuál es el sector que no participará?
Javier Milei se prepara para viajar por enésima vez a Estados Unidos. Viaja con referentes de diferentes sectores a buscar inversiones para Argentina.
El encuentro es organizado por bancos internacionales, entre ellos JPMorgan y Bank of America, junto con la embajada argentina en Estados Unidos y el fondo de venture capital Kaszek. Según el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, el interés del sector privado fue tan alto que el evento agotó rápidamente su capacidad de inscripciones.
Participarán exponentes del sector financiero, bancario, agrario y energético. Dentro de los expositores, no hay referentes de la industria manufacturera.
La agenda
Según publicó Bloomberg Línea, la semana comenzará el próximo lunes, 09/03, con una recepción de bienvenida en el Consulado argentino en Nueva York a las 19h. Allí se realizará un encuentro de networking entre empresarios, inversores y funcionarios del Gobierno, con un discurso inicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo de esta primera jornada será generar un espacio de contacto informal entre los principales actores financieros y las autoridades económicas del país.
Agenda del martes 10/03 por la mañana
El plato fuerte llegará el 10/03 a las 9h con la apertura formal del evento en la sede central de JPMorgan en Manhattan. Allí el CEO del banco, Jamie Dimon, participará en la ceremonia inaugural junto al presidente Milei. Al finalizar, expondrán el canciller Quirno, el embajador argentino Oxenford y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.
Durante esa jornada se desarrollarán presentaciones sobre la economía argentina, el proceso de reformas estructurales y las oportunidades de inversión en sectores clave.
En ese marco, habrá una serie de paneles. El primero contará con la presencia de Niall Ferguson, Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, Suzanne P.Clark y Guillermo Rauch, CEO de Vercel, moderado por Hernán Kazah, cofundador de Kaszek.
Agenda del martes 10/03 por la tarde
Luego del almuerzo, la tarde comenzará con una charla entre el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, Jacob Helberg, y el viceministro de economía argentino, José Luis Daza.
Posteriormente, tendrá lugar un segundo panel de CEOs: Jim Fitterling, de Dow, Lorenzo Simonelli, de Baker Hughes, Lynn Martin, de NYSE Group, y Andrew Macdonald, de Uber.
Al finalizar un panel sobre salud en el que participará el ministro Mario Lugones, comenzará el intercambio sobre minería, uno de los sectores más impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, disertará en el auditorio. El panel estará moderado por Daniel González Casartelli, secretario de coordinación de energía y minería del Ministerio de Economía. Contará con Rob McEwen, chairman de McEwen Inc., Simon Trott, CEO de Rio Tinto, y Tristan Pascal, CEO de First Quantum Minerals.
Para cerrar el agitado día, el director del BCRA, Santiago Bausili, moderará una conversación con Ben Black, CEO de la Corporacion Financiera de Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (DFC), y John Jovanovic, presidente de EXIM Bank, banco de comercio internacional estadounidensse.
Agenda del miércoles 11/03
Para arrancar el último día de la animada agenda, el ministro de economía Luis Caputo se presentará con una autoridad del Bank of America, aun a definir, según informó el mismo medio. Luego, Caputo y Bausili serán entrevistados por Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para el cono sur, y por Sebastián Loketek, encargado del Bank of America para la misma región.
Antes del primer panel del día, se presentarán el ministro Federico Sturzenegger, Susan Segal y Daza.
A continuación, llegará el turno del mundo tecnológico, un panel en el que participarán Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, Martin Migoya, CEO de Globant, Pierpaolo Barbieri y Martín Varsavsky, fundador de Inception Prelude Fertility/Certuma.
La tarde del 11/03 estará signada por bancos, agro y energía
El panel de bancos incluirá la participación de Juan Parma, CEO de Banco Macro, Gustavo Manríquez, CEO del Supervielle, y Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.
Para la agroindustria, moderará Mariano Bosch, fundador de Adecoagro, y participarán Julio Garros, COO de Bunge Global, Paulo Sousa, presidente de Cargill para Latinoamerica, Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur, Alejandro Elsztain, de Cresud, Ignacio Bartolomé, de GDM, y Martín Constantini, de Rioplatense Moderator.
El ultimo panel será sobre energía y Vaca Muerta. Disertarán Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, Harold Hamm, fundador de Continental Resources, y Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy. El panel será moderado por Daniel González Casartelli.
Conversaciones finales el 11/03
Finalmente, Horacio Marín, CEO de YPF, Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, conversaran sobre las oportunidades de inversión en el sector energético, moderados por Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina.
Luego, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, expondrá previo a la conversación entre Daniel González Casartelli y Alejandro Bulgheroni.
Tal como en la apertura, cerrará la Argentina Week el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Más allá de las ponencias
Durante la semana también se prevén reuniones privadas entre funcionarios y grandes fondos de inversión, encuentros que suelen ser clave en este tipo de eventos financieros. Allí se discutirán oportunidades concretas de financiamiento para proyectos energéticos, infraestructura y expansión empresarial en el país.
En un contexto de ajuste económico y búsqueda de financiamiento externo, la gira por Nueva York apunta a convencer a los grandes inversores de capitalizar proyectos en el país.
