Argentina Week, agenda completa en busca de inversiones, y ¿cuál es el sector que no participará?

Durante esa jornada se desarrollarán presentaciones sobre la economía argentina, el proceso de reformas estructurales y las oportunidades de inversión en sectores clave.

En ese marco, habrá una serie de paneles. El primero contará con la presencia de Niall Ferguson, Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, Suzanne P.Clark y Guillermo Rauch, CEO de Vercel, moderado por Hernán Kazah, cofundador de Kaszek.

Agenda del martes 10/03 por la tarde

Luego del almuerzo, la tarde comenzará con una charla entre el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, Jacob Helberg, y el viceministro de economía argentino, José Luis Daza.

Posteriormente, tendrá lugar un segundo panel de CEOs: Jim Fitterling, de Dow, Lorenzo Simonelli, de Baker Hughes, Lynn Martin, de NYSE Group, y Andrew Macdonald, de Uber.

Al finalizar un panel sobre salud en el que participará el ministro Mario Lugones, comenzará el intercambio sobre minería, uno de los sectores más impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, disertará en el auditorio. El panel estará moderado por Daniel González Casartelli, secretario de coordinación de energía y minería del Ministerio de Economía. Contará con Rob McEwen, chairman de McEwen Inc., Simon Trott, CEO de Rio Tinto, y Tristan Pascal, CEO de First Quantum Minerals.

Para cerrar el agitado día, el director del BCRA, Santiago Bausili, moderará una conversación con Ben Black, CEO de la Corporacion Financiera de Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (DFC), y John Jovanovic, presidente de EXIM Bank, banco de comercio internacional estadounidensse.

Agenda del miércoles 11/03

Para arrancar el último día de la animada agenda, el ministro de economía Luis Caputo se presentará con una autoridad del Bank of America, aun a definir, según informó el mismo medio. Luego, Caputo y Bausili serán entrevistados por Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para el cono sur, y por Sebastián Loketek, encargado del Bank of America para la misma región.

Antes del primer panel del día, se presentarán el ministro Federico Sturzenegger, Susan Segal y Daza.

A continuación, llegará el turno del mundo tecnológico, un panel en el que participarán Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, Martin Migoya, CEO de Globant, Pierpaolo Barbieri y Martín Varsavsky, fundador de Inception Prelude Fertility/Certuma.

La tarde del 11/03 estará signada por bancos, agro y energía

El panel de bancos incluirá la participación de Juan Parma, CEO de Banco Macro, Gustavo Manríquez, CEO del Supervielle, y Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.

Para la agroindustria, moderará Mariano Bosch, fundador de Adecoagro, y participarán Julio Garros, COO de Bunge Global, Paulo Sousa, presidente de Cargill para Latinoamerica, Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur, Alejandro Elsztain, de Cresud, Ignacio Bartolomé, de GDM, y Martín Constantini, de Rioplatense Moderator.

El ultimo panel será sobre energía y Vaca Muerta. Disertarán Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, Harold Hamm, fundador de Continental Resources, y Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy. El panel será moderado por Daniel González Casartelli.

Conversaciones finales el 11/03

Finalmente, Horacio Marín, CEO de YPF, Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, conversaran sobre las oportunidades de inversión en el sector energético, moderados por Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina.

Luego, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, expondrá previo a la conversación entre Daniel González Casartelli y Alejandro Bulgheroni.

Tal como en la apertura, cerrará la Argentina Week el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Más allá de las ponencias

Durante la semana también se prevén reuniones privadas entre funcionarios y grandes fondos de inversión, encuentros que suelen ser clave en este tipo de eventos financieros. Allí se discutirán oportunidades concretas de financiamiento para proyectos energéticos, infraestructura y expansión empresarial en el país.

En un contexto de ajuste económico y búsqueda de financiamiento externo, la gira por Nueva York apunta a convencer a los grandes inversores de capitalizar proyectos en el país.

