Fuerte división trumpista por entrar en guerra con Irán

Los ataques, junto a Israel, tuvieron como objetivo infraestructuras militares y de liderazgo iraníes hasta lograr la muerte del ayatolá iraní Ali Jamenei, marcando una de las escaladas más significativas en la región en años.

IRÁN_PROTESTAS CONTRA TEOCRACIA_AFP La guerra con Irán abrió diferencias dentro del Partido Republicano. FOTO: CARLOS JASSO / AFP

Divididos

La encuesta de NBC News muestra la división partidaria. Casi nueve de cada diez demócratas —el 89%— dicen que Estados Unidos no debería haber atacado Irán, mientras que el 58% de los independientes está de acuerdo.

Los republicanos, en cambio, apoyan en gran medida la operación, con un 77% que dice que EE.UU. debería haber tomado acción militar y solo un 15% se opone.

El encuestador republicano Bill McInturff, que realizó la encuesta junto al encuestador demócrata Jeff Horwitt, afirmó que la opinión pública sobre la acción militar a menudo evoluciona a medida que se desarrollan los acontecimientos.

"Las actitudes cambian en este país en función de los resultados", dijo McInturff, sugiriendo que el apoyo podría aumentar si la campaña logra resultados estratégicos claros.

A pesar de los desacuerdos sobre la acción militar, los estadounidenses ven abrumadoramente a Irán de forma negativa.

La encuesta reveló que el 61% de los votantes registrados tiene una visión desfavorable del país, mientras que solo el 8% lo ve de forma positiva.

La encuesta de NBC News encuestó a 1.000 votantes registrados mediante entrevistas telefónicas y por texto en línea y tiene un margen de error de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

