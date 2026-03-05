El Chaltén aplicó una tasa turística, otros analizan medidas similares por la caída en la recaudación

La semana pasada se viralizó el caso de Puerto Wanda, Misiones. El municipio implementó una Tasa Eco Turística, destinada a los turistas que ingresan a las minas de piedras preciosas y semipreciosas, uno de los principales atractivos de la localidad. Allí la tasa varía de acuerdo con el medio de transporte utilizado al llegar. Turistas de a pie pagan $800 por persona, cada auto paga $4.500, sin importar la cantidad de ocupantes, y los colectivos de turismo deben desembolsar $39.000.

La tasa de El Chaltén

Desde el 3 de marzo, quienes lleguen al pueblo solo por el día deberán abonar aproximadamente $3.000 por persona, un valor calculado en función del equivalente a dos litros de nafta súper de YPF, que actualmente representan unos $3.018. El pago se realiza mediante código QR en los accesos a la localidad y es administrado directamente por el municipio, según informó Tiempo Sur.

La medida surge de la Ordenanza Tarifaria N.º 253, aprobada en 2025 e incorporada al Código Fiscal municipal. Bajo el nombre de Tasa de Uso Urbano (TUU), el tributo se dirige a los turistas que visitan el destino en excursiones de un día o mediante transporte particular sin alojarse en el pueblo.

El objetivo de aplicar la tasa turística

En términos económicos, el objetivo es compensar el impacto del turismo de paso sobre los servicios urbanos. Aunque los excursionistas no consumen alojamiento, sí utilizan infraestructura pública como sanitarios, estacionamientos, recolección de residuos y limpieza de espacios comunes, lo que genera costos crecientes para el municipio.

El municipio sostiene que el cobro no constituye un impuesto por ingresar a la localidad ni por circular, sino un aporte específico vinculado al uso de servicios públicos que demanda el turismo.

Impacto en la economía del turismo

El Chaltén es considerado la Capital Nacional del Trekking. Durante la temporada alta, el pequeño pueblo —con poco más de 1.600 habitantes— recibe miles de visitantes diarios que llegan desde ciudades cercanas como El Calafate, para realizar caminatas bajo el ala de la impotente cima del Cerro Fitz Roy, y regresar el mismo día.

image Cerro Fitz Roy, El Chaltén.

Este fenómeno genera un desequilibrio económico para el municipio. Una gran cantidad de excursionistas utiliza servicios urbanos sin contribuir directamente a la economía local a través del alojamiento o diversas formas de consumo.

Debate con el sector turístico

La implementación del sistema generó discusiones con operadores turísticos y agencias de viaje. En un principio se evaluó que las agencias actuaran como intermediarias en el cobro, pero el sector rechazó esa responsabilidad por las complicaciones administrativas que implicaba.

Tras las negociaciones, el municipio decidió asumir directamente la recaudación mediante herramientas digitales instaladas en los accesos al pueblo.

El esquema también contempla excepciones. Los pasajeros que llegan en ómnibus de línea regular no deben pagar la tasa, ya que ese servicio incluye un cargo por el uso de la terminal. Tampoco la abonan quienes acrediten alojamiento en establecimientos habilitados dentro del pueblo, según informó La Nación.

Tasa diaria, una tendencia global

El caso de El Chaltén se inscribe en una tendencia internacional. Destinos turísticos con alta presión de visitantes —como Venecia— aplican tasas o contribuciones a excursionistas para financiar infraestructura y mitigar el impacto del turismo masivo.

En el caso de El Chaltén, el desafío será equilibrar el atractivo natural que convoca visitantes de todo el mundo con la necesidad de financiar servicios públicos que permitan sostener el crecimiento turístico sin deteriorar el entorno ni la calidad de vida de los residentes.

