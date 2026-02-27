Turismo basado en datos: cómo la IA redefine el mapa de experiencias en América Latina

Sin embargo, los datos también exponen oportunidades: gastronomía (11,2%) y ocio nocturno presentan niveles de interés superiores a la oferta disponible, lo que abre espacio para estrategias de diversificación.

Inteligencia predictiva y estrategia territorial

Para los destinos, el desafío no es solo ampliar el catálogo de actividades, sino distribuir la demanda territorialmente y diseñar experiencias alineadas con perfiles específicos de viajeros.

En ese sentido, el uso de inteligencia artificial permite:

Detectar patrones emergentes de consumo.

Analizar sentimiento en reseñas.

Predecir variaciones de demanda.

Identificar brechas entre oferta e interés real.

La lógica es clara: pasar de una planificación turística basada en temporadas y estadísticas históricas a un modelo dinámico, guiado por datos.

En un mercado global de experiencias que crece aceleradamente, América Latina muestra fortalezas, como su liderazgo cultural, pero también desafíos estructurales. La concentración en pocos países evidencia que todavía existe margen para especialización y desarrollo regional.

El turismo, así, se convierte en un laboratorio concreto de cómo la inteligencia de datos empieza a influir en decisiones públicas y privadas, desde la promoción de destinos hasta la inversión en infraestructura.

