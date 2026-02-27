Más de la mitad de la oferta de experiencias de turismo online en América Latina y el Caribe se concentra en solo 2 países: Perú (25,7%) y México (25,4%). El dato surge de un análisis de Mabrian Technologies, firma especializada en inteligencia turística que combina Big Data e Inteligencia Artificial para monitorear el comportamiento del viajero y la evolución de los destinos.
Turismo basado en datos: cómo la IA redefine el mapa de experiencias en América Latina
La IA invade la civilización contemporánea: desde la cultura popular a los negocios. Y el turismo en América Latina no podía ser una excepción.
El estudio realizado sobre la oferta disponible en plataformas como Civitatis y GetYourGuide muestra una fuerte concentración territorial del mercado de actividades, con Colombia (8,4%), República Dominicana (7,7%), Brasil (6,1%) y Argentina (6,1%) en un segundo escalón.
Pero más allá del ranking, el dato relevante es metodológico: la radiografía surge del cruce de más de 30 fuentes globales de datos, análisis semántico de reseñas, patrones de demanda y comportamiento de gasto.
De la intuición al dato
Según la compañía que forma parte de The Data Appeal Company, especializada en análisis algorítmico de reputación online, los destinos turísticos ya no compiten solo por atractivos naturales o patrimonio cultural, sino por su capacidad de interpretar datos en tiempo real.
El informe revela que las experiencias culturales representan el 36,9% de la oferta disponible y el 40,1% de las reseñas, lo que confirma la centralidad del turismo patrimonial en la región. El turismo activo (32% de la oferta) y las actividades en la naturaleza (14,9%) completan el podio.
Sin embargo, los datos también exponen oportunidades: gastronomía (11,2%) y ocio nocturno presentan niveles de interés superiores a la oferta disponible, lo que abre espacio para estrategias de diversificación.
Inteligencia predictiva y estrategia territorial
Para los destinos, el desafío no es solo ampliar el catálogo de actividades, sino distribuir la demanda territorialmente y diseñar experiencias alineadas con perfiles específicos de viajeros.
En ese sentido, el uso de inteligencia artificial permite:
- Detectar patrones emergentes de consumo.
- Analizar sentimiento en reseñas.
- Predecir variaciones de demanda.
- Identificar brechas entre oferta e interés real.
La lógica es clara: pasar de una planificación turística basada en temporadas y estadísticas históricas a un modelo dinámico, guiado por datos.
En un mercado global de experiencias que crece aceleradamente, América Latina muestra fortalezas, como su liderazgo cultural, pero también desafíos estructurales. La concentración en pocos países evidencia que todavía existe margen para especialización y desarrollo regional.
El turismo, así, se convierte en un laboratorio concreto de cómo la inteligencia de datos empieza a influir en decisiones públicas y privadas, desde la promoción de destinos hasta la inversión en infraestructura.
