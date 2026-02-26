Todo un éxito. La Finalissima se vendió en apenas dos horas, agotó más de 80.000 localidades en el Lusail Stadium y dejó a miles de fanáticos con las ganas. Ahí es donde entra en juego el mercado secundario: la reventa ya está activa en las principales plataformas internacionales. La pregunta es inevitable: ¿cuánto cuestan hoy esos tickets que oficialmente partían desde los 50 dólares?
ARGENTINA VS ESPAÑA
La Finalissima se agotó en solo 2 horas: ¿Cuánto cuestan hoy las entradas de reventa?
El duelo del 27 de marzo en Lusail agotó más de 80.000 localidades. Antes y después habrá más amistosos en el Qatar Football Festival.
El encuentro forma parte del Qatar Football Festival 2026, que comenzará el 26 de marzo con Egipto vs Arabia Saudita en el Ahmad bin Ali Stadium y Qatar vs Serbia en el Jassim bin Hamad. El 30 de marzo, España enfrentará a Egipto en el Lusail, y el 31 será el turno de Argentina ante el seleccionado local, nuevamente en el estadio mundialista. Estos partidos aún cuentan con disponibilidad y manejan precios sensiblemente más bajos, en línea con su menor peso competitivo frente al choque estelar.
Pero el foco está puesto en el plato principal: la Finalissima entre el último campeón del mundo y bicampeón de América, la Selección Argentina de Lionel Messi (dirigida por Lionel Scaloni) y la campeona de Europa, la Selección de España de Luis de la Fuente. El partido se disputará el 27 de marzo en Lusail, a las 20:00 hora local de Qatar (14:00 en Argentina y 18:00 en España). Aunque el canal oficial ya no tiene disponibilidad, en la reventa todavía hay opciones. Por eso, en Urgente24 analizamos qué plataforma ofrece hoy los valores más accesibles y cuánto se dispararon los precios tras el sold out.
Reventa en números: ¿dónde conviene comprar hoy?
Con el canal oficial agotado, la lupa pasa directo al mercado secundario. Las dos plataformas que concentran mayor volumen son StubHub y Viagogo, pero hoy muestran diferencias claras en precio y disponibilidad.
En la venta original, las entradas para la Finalissima iban desde los 50 hasta los 330 dólares (200 a 1200 QAR). Ese piso de 50 dólares (ubicado detrás del arco) hoy ya no existe en la práctica.
En StubHub, la más barata ronda los 230 euros (unos 250 dólares), mientras que las categorías premium llegaron a rozar los 9.700 euros (alrededor de 10.500 dólares) en las primeras horas de reventa. Aunque los valores más extremos empiezan a corregirse, sigue siendo la opción con precios más elevados, respaldada por su mayor renombre internacional y volumen global.
En Viagogo, en cambio, el rango actual va desde los 200 euros (aproximadamente 215 dólares) hasta los 4.000 euros (cerca de 4.300 dólares) en las ubicaciones más exclusivas (las laterales centrales, las más buscadas). Es decir, el techo bajó con respecto a los picos iniciales y hoy muestra un mercado algo más “normalizado”. El dato clave: queda apenas un 4% del stock disponible en esa plataforma, lo que indica que el margen para esperar una baja adicional es mínimo.
Si el criterio es estrictamente económico, hoy Viagogo presenta el acceso más bajo y un techo bastante inferior al de StubHub. Si el criterio es trayectoria y posicionamiento internacional, StubHub mantiene mayor reconocimiento. Pero en términos de precio puro, la ventaja es clara. El partido se agotó en dos horas. En la reventa, la carrera sigue, y el reloj también juega.
Las alternativas oficiales: precios mucho más bajos (pero con poco margen)
Mientras la Finalissima vuela en la reventa, los otros partidos del Qatar Football Festival todavía mantienen disponibilidad en el sitio oficial, aunque ya con stock limitado.
El cruce entre Qatar y Serbia parte desde los 50 riyales qataríes, al igual que Arabia Saudita vs Serbia. En el caso de Egipto, las entradas arrancan desde los 200 QAR, mismo piso que el resto de los encuentros programados en el Lusail Stadium fuera del duelo principal.
La diferencia es contundente: 50 QAR equivalen a poco más de 13 dólares, muy lejos de los más de 200 euros que hoy pide la reventa para la Finalissima. Incluso los tickets de 200 QAR (unos 55 dólares) siguen siendo considerablemente más accesibles que cualquier opción en el mercado secundario del Argentina vs España. Eso sí, la disponibilidad en la web oficial del festival qatarí ya es reducida en varios sectores. No están agotados como el plato fuerte del 27 de marzo, pero tampoco sobra margen.
Para quienes buscan vivir la experiencia en Lusail sin pagar cifras desorbitadas, los amistosos aparecen como la vía más racional. Para quienes quieren el campeón del mundo contra el campeón de Europa, el precio ya es otro partido.
