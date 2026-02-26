La Finalissima se agotó en solo 2 horas: ¿Cuánto cuestan hoy las entradas de reventa?

En StubHub, la más barata ronda los 230 euros (unos 250 dólares), mientras que las categorías premium llegaron a rozar los 9.700 euros (alrededor de 10.500 dólares) en las primeras horas de reventa. Aunque los valores más extremos empiezan a corregirse, sigue siendo la opción con precios más elevados, respaldada por su mayor renombre internacional y volumen global.

En Viagogo, en cambio, el rango actual va desde los 200 euros (aproximadamente 215 dólares) hasta los 4.000 euros (cerca de 4.300 dólares) en las ubicaciones más exclusivas (las laterales centrales, las más buscadas). Es decir, el techo bajó con respecto a los picos iniciales y hoy muestra un mercado algo más “normalizado”. El dato clave: queda apenas un 4% del stock disponible en esa plataforma, lo que indica que el margen para esperar una baja adicional es mínimo.

Si el criterio es estrictamente económico, hoy Viagogo presenta el acceso más bajo y un techo bastante inferior al de StubHub. Si el criterio es trayectoria y posicionamiento internacional, StubHub mantiene mayor reconocimiento. Pero en términos de precio puro, la ventaja es clara. El partido se agotó en dos horas. En la reventa, la carrera sigue, y el reloj también juega.

Así es el trofeo de la Finalissima y lo que no te contaron sobre su significado Argentina y España se disputarán la Finalissima en 2026

Las alternativas oficiales: precios mucho más bajos (pero con poco margen)

Mientras la Finalissima vuela en la reventa, los otros partidos del Qatar Football Festival todavía mantienen disponibilidad en el sitio oficial, aunque ya con stock limitado.

El cruce entre Qatar y Serbia parte desde los 50 riyales qataríes, al igual que Arabia Saudita vs Serbia. En el caso de Egipto, las entradas arrancan desde los 200 QAR, mismo piso que el resto de los encuentros programados en el Lusail Stadium fuera del duelo principal.

La diferencia es contundente: 50 QAR equivalen a poco más de 13 dólares, muy lejos de los más de 200 euros que hoy pide la reventa para la Finalissima. Incluso los tickets de 200 QAR (unos 55 dólares) siguen siendo considerablemente más accesibles que cualquier opción en el mercado secundario del Argentina vs España. Eso sí, la disponibilidad en la web oficial del festival qatarí ya es reducida en varios sectores. No están agotados como el plato fuerte del 27 de marzo, pero tampoco sobra margen.

Para quienes buscan vivir la experiencia en Lusail sin pagar cifras desorbitadas, los amistosos aparecen como la vía más racional. Para quienes quieren el campeón del mundo contra el campeón de Europa, el precio ya es otro partido.

