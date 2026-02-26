Ni los amigos zafan: La prensa oficialista también ligó palos en el Congreso

image Los ambientalistas denuncian un retroceso que pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

En ese marco, este 26/02, un grupo de activistas realizó una protesta simbólica frente al Congreso, saltando las rejas y desplegando carteles con frases como "Los glaciares no se tocan", una acción breve y sin violencia que terminó con detenciones por parte de la Policía Federal, bajo la órbita de Patricia Bullrich, en línea con el endurecimiento de los protocolos antipiquetes que el Gobierno viene aplicando desde el inicio de la gestión.

Prensa bajo presión: del operativo al abuso policial

Lo que transformó un operativo habitual en un escándalo fue lo que pasó después, cuando la policía avanzó también sobre quienes estaban haciendo su trabajo.

Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, transmitía en vivo cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Federal, que lo empujaron, le rociaron gas pimienta, lo tiraron al suelo y lo esposaron mientras gritaba "¡Soy prensa!", según muestran los videos que circularon en redes.

El trabajador terminó siendo trasladado al Hospital Ramos Mejía en ambulancia del SAME y en calidad de detenido, algo que para muchos fue una señal grave porque se trató de una reducción completa de un trabajador de prensa en plena cobertura, con la cámara secuestrada en el momento más sensible.

Embed QUÉ CARAJO. La Policía de Javier Milei llevándose PRESO y robándole la cámara a un camarógrafo de A24 sin ninguna razón. Solamente estaba haciendo una cobertura en Congreso. Después hablan de Venezuelapic.twitter.com/WhWCKkGZqy — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 26, 2026

También fue agredida la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, que recibió empujones y gas pimienta mientras intentaba cubrir las detenciones, según denunciaron medios como La Izquierda Diario, en un contexto donde FOPEA y el SiPreBA ya venían alertando sobre más de 50 agresiones a periodistas desde el inicio del gobierno.

image Durante la protesta frente al Congreso, la Policía reprimió y agredió a periodistas que cubrían el operativo. Lo más trascendental fue la agresión y detención del camarógrafo Facundo Tedeschini y la cronista Agustina Binotti, ambos de A24, canal a favor del Gobierno.

Las redes sociales estallaron y reflejaron la grieta sin filtros, con mensajes como:

"No son ni las 9 de la mañana y ya están sacados los faloperos de azul"

"MILEI ATACA LA PRENSA MIENTRAS @SenadoArgentina VENDE GLACIARES A ISRAEL. SÍNTESIS"

"A Laje le gusta que le den a los viejos, pero a su camarógrafo no. Que la vivan en carne propia"

"Que gobierno de mierda"

"Van por los periodistas"

"Dame la libertad lo demás no importa nada. Dame la libertad y siempre en todo momento bala al cana"

"Espero q este bien pobre hombre!!!"

"Peor es escuchar a Laje y a Javier Diaz dando vueltas sobre el tema tratando de justificar el accionar de estos hdrmp de los canas!!"

"La policía no los atacó, ese señor con la cámara se hizo el malo. Se lo ve forcejeando con un policía y se lastimó con la cámara. Laje y el resto del periodismo son unas mierdas"

"El camarógrafo dice que no se podía correr porque el largo del cable no lo dejaba mira vos cuando se cae se ve que el largo del cable llega a la plata, la próxima no te hagas el poronga ni ser especial por llevar una cámara y si te dicen córrete córrete"

De todo esto, queda la sensación de que el mensaje fue más amplio que el operativo, porque cuando la policía golpea a un camarógrafo que transmite en vivo y lo detiene como si fuera parte del disturbio, la señal que se envía no distingue líneas editoriales ni simpatías políticas.

Embed HABLÓ EL CAMARÓGRAFO AGREDIDO Y DETENIDO: “ME PEGABAN PATADAS POR ABAJO”



, () – El camarógrafo de A24 que fue agredido y detenido por la Policía Federal durante las protestas por la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso… https://t.co/JRmfpYgoVi pic.twitter.com/kl10UjkiTX — Noticias Argentinas (@NAagencia) February 26, 2026

Si filmar se convierte en un riesgo, la discusión pasa a ser sobre la libertad de trabajar y de contar lo que pasa, algo que en democracia (y más en el país de la "libertad") debería ser básico pero que, a juzgar por las imágenes del Congreso, vuelve a quedar en duda.

