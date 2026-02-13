ROSARIO. Tras la tensión en la calle, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso a Danilo Villán como nuevo jefe de la Unidad Regional II y a Ramón Morales como coordinador de Actividades Operativas de la URII. A su vez, imputaron a 11 policías por no cumplir tareas durante la protesta frente a Jefatura.
CONSECUENCIAS
El después de la protesta: La crisis de la policía de Santa Fe dejó grandes secuelas
Luego de la tensión en la calle, Maximiliano Pullaro removió al jefe de la policía de Rosario. A su vez, imputaron a 11 efectivos.
Con este anuncio, Guillermo Solari fue desplazado luego de tres meses.
El después de la protesta
Jueves movido para la administración provincial. Por un lado, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que la asunción del nuevo jefe tiene que ver con "la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes".
En ese sentido, explicó que "La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal".
Por este motivo, "la elección de cada jefe revista una atención especial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad; y la selección de Villán tiene que ver con esta impronta, además de su experiencia en la fuerza. La expectativa es continuar y consolidar los logros alcanzados con este Plan de Seguridad", precisó.
Como cierre, Pereira aseguró que la designación de Morales se debe "a la complejidad que la actividad operativa ha alcanzado en Rosario y el departamento, y nos vimos en la necesidad de instalar esta figura, de manera que sea un colaborador directo del jefe de Unidad Regional, en la articulación y coordinación de todos los elementos operativos, como las agrupaciones Cuerpos y Orden Público".
Un viejo conocido: Quién es el nuevo Jefe
El director General de Policía, Danilo Villán, tiene 54 años y nació en Intiyaco, departamento Vera. Es agente retirado y reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe durante 6 meses. Tuvo experiencia en calle y jefatura de comisarías.
Formó parte del Cuerpo Guardia Infantería de UR II, División Personal, sumariante de Comisaría 7ma de UR II, Comando Radioeléctrico de UR II (jefe de tercio y subjefe), subjefe Comisaría 14ta (UR II), jefe Comisaría 9na (UR II), jefe de Infantería de UR II (2015), subdirector y director de PAT (2018), subjefe UR II (2019), jefe interino y confirmado de UR II (2020), y Policía Vial (2020).
11 policías imputados
Pocas horas del fin de la manifestación, once policías que participaron en la protesta frente a Jefatura de la Unidad Regional II fueron imputados, este jueves, por el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
El procesamiento fue realizado por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina, de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario.
La instancia se desarrolló en libertad y se dio en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación, a partir de una denuncia presentada por la cúpula policial. A pesar de la acusación, los agentes del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada no quedaron inhabilitados para cumplir con sus funciones.
Si bien en las últimas horas el Ministerio de Seguridad dispuso que los pases a disponibilidad quedaran sin efecto y anunció el regreso de los policías a sus tareas habituales, esa medida no implica el cierre del proceso legal.
