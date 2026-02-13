urgente24
ACTUALIDAD Diputados > Mercosur > Europa

APOYO MUY RELEVANTE

Con 203 votos a favor, diputados aprobó acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

Apenas 42 diputados se manifestaron de forma negativa. El bloque Unión por la Patria actuó dividido: 47 de sus legisladores estuvieron a favor.

13 de febrero de 2026 - 01:02
Diputados aprobó acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

Diputados aprobó acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

Argentina apuesta a ser el primer país del Mercosur en validarlo: la aprobación en diputados contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales.

El tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones, debía ser aprobado o rechazado en su totalidad.

Sin embargo, la parte política del entendimiento está frenada por la justicia europea pero se puede avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo. Concretamente, se podría comenzar a cubrir cuotas de exportación de carne a pesar de que los jueces del viejo continente pueden tomarse hasta 2 años para decidir las cuestiones jurídicas de fondo. Sin embargo, la parte política del entendimiento está frenada por la justicia europea pero se puede avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo. Concretamente, se podría comenzar a cubrir cuotas de exportación de carne a pesar de que los jueces del viejo continente pueden tomarse hasta 2 años para decidir las cuestiones jurídicas de fondo.

Seguir leyendo

image
Masivo voto en diputados a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Masivo voto en diputados a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El resto de los socios en el Mercosur

Brasil llevará la votación al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero.

Por su parte, Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos charrúas involucrados.

Cuando se encuentre en pleno funcionamiento, se conformará un mercado con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del Producto Bruto Interno mundial.

La cancillería de Argentina prevé que las exportaciones de nuestro país a la UE crecerán un 76% en los primeros 5 años de vigencia del tratado y hasta un 122% en un horizonte de 10 años. Creen en el Palacio San Martín que habrá un fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería gracias a proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos. La cancillería de Argentina prevé que las exportaciones de nuestro país a la UE crecerán un 76% en los primeros 5 años de vigencia del tratado y hasta un 122% en un horizonte de 10 años. Creen en el Palacio San Martín que habrá un fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería gracias a proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos.

Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur ya que podrán vender aquí productos de alto valor agregado.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES