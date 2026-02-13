Argentina apuesta a ser el primer país del Mercosur en validarlo: la aprobación en diputados contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales.
APOYO MUY RELEVANTE
Con 203 votos a favor, diputados aprobó acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea
Apenas 42 diputados se manifestaron de forma negativa. El bloque Unión por la Patria actuó dividido: 47 de sus legisladores estuvieron a favor.
El tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones, debía ser aprobado o rechazado en su totalidad.
El resto de los socios en el Mercosur
Brasil llevará la votación al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero.
Por su parte, Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos charrúas involucrados.
Cuando se encuentre en pleno funcionamiento, se conformará un mercado con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del Producto Bruto Interno mundial.
Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur ya que podrán vender aquí productos de alto valor agregado.