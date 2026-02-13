Con 203 votos a favor, diputados aprobó acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

Cuando se encuentre en pleno funcionamiento, se conformará un mercado con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del Producto Bruto Interno mundial.

La cancillería de Argentina prevé que las exportaciones de nuestro país a la UE crecerán un 76% en los primeros 5 años de vigencia del tratado y hasta un 122% en un horizonte de 10 años. Creen en el Palacio San Martín que habrá un fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería gracias a proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos. La cancillería de Argentina prevé que las exportaciones de nuestro país a la UE crecerán un 76% en los primeros 5 años de vigencia del tratado y hasta un 122% en un horizonte de 10 años. Creen en el Palacio San Martín que habrá un fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería gracias a proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos.

Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur ya que podrán vender aquí productos de alto valor agregado.