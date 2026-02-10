Sesión especial en Diputados: Qué temas tratará el Congreso el jueves 12 de febrero

El Congreso se prepara para una semana de definiciones con una agenda cargada de proyectos sensibles para el Gobierno. En ese marco, el oficialismo avanzó con la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la Reforma del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa clave dentro del paquete de reformas impulsadas por la Casa Rosada.
La sesión fue convocada para este jueves 12 de febrero a las 11 de la mañana, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto y avanzar hacia la media sanción. La convocatoria se da en paralelo a una intensa actividad legislativa, marcada por la conformación de siete comisiones estratégicas que comenzarán a tratar distintas iniciativas oficiales.
Sesión especial con 2 temas clave
Además del debate penal, La Libertad Avanza sumó a la agenda parlamentaria el tratamiento del Acuerdo Mercosur–Unión Europea. Ese tema será abordado durante la tarde del martes en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, en lo que representa otro de los ejes centrales de la política exterior del Gobierno.
Uno de los puntos que generó sorpresa en la convocatoria es el expediente elegido para discutir la Reforma Penal Juvenil. El texto incluido en el temario corresponde a un proyecto presentado el 15 de julio de 2024, y no a la versión que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso en las últimas horas, donde se incorporaba una asignación específica de fondos para garantizar la implementación de la norma.
Esa decisión responde a un giro político del propio oficialismo. El Gobierno resolvió retirar el proyecto más reciente luego de detectar que la redacción fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, un punto que no contaba con el respaldo necesario entre los bloques aliados. El consenso parlamentario, según lo acordado previamente, establece el piso en los 14 años, tal como figuraba en el texto del año pasado.
Negociaciones en el Congreso
Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por volver al expediente anterior para no demorar el debate en el recinto y evitar un nuevo freno legislativo. Desde el oficialismo admiten que la diferencia en la edad de imputabilidad fue determinante y que el cambio busca ordenar el frente político para garantizar los votos necesarios.
De todos modos, se espera que en las próximas horas el Gobierno envíe a Diputados una nueva versión del proyecto, que contemple el piso de 14 años y reincorpore la previsión presupuestaria. El texto retirado incluía partidas destinadas a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de asegurar recursos para la puesta en marcha del régimen penal juvenil.
La discusión sobre el financiamiento no es menor. Uno de los principales cuestionamientos que recibió la iniciativa en debates anteriores fue la falta de precisiones sobre cómo se solventaría su implementación. La nueva redacción buscaría saldar ese punto, incorporando de manera explícita los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema.
Con este esquema, el oficialismo apuesta a sostener el debate parlamentario sin dilaciones, aun cuando el proyecto definitivo todavía no haya sido formalmente ingresado. La estrategia es clara: avanzar con el tratamiento legislativo mientras se terminan de ajustar los detalles políticos y técnicos del texto final.
La combinación de la Reforma Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur–Unión Europea en la agenda legislativa anticipa una semana intensa en Diputados, con debates que prometen cruces fuertes y negociaciones contrarreloj. El desenlace dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para ordenar consensos y evitar que las diferencias internas vuelvan a trabar iniciativas clave.
La convocatoria enviada a los diputados:
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Imputabilidad: El Gobierno da marcha atrás con los 13 años y acuerda fijarla en
Se incendió una oficina en el Senado: 3 personas fueron asistidas
Para Cisneros (PJ), Milei quiere pagar a empresarios: Reforma laboral complementaria de Ley Bases