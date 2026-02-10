Para Cisneros (PJ), Milei quiere pagar a empresarios: Reforma laboral complementaria de Ley Bases

A pocas horas del inicio del tratamiento parlamentario de la reforma laboral auspiciada por Javier Milei y su Gobierno, se aceleran las lecturas sobre los objetivos oficiales detrás de la normativa. Resistida por gran parte del arco opositor, y en especial por el PJ, el diagnóstico común sobre el proyecto coincide en la presencia de intereses externos que deben ser satisfechos por la Casa Rosada para el sostenimiento del modelo libertario y la esperanza de una reelección en el 2027.
En ese sentido, el diputado nacional por Tucumán y dirigente de La Bancaria, Carlos Aníbal Cisneros, profundizó a Urgente24 la mirada de buena parte del peronismo sobre la estocada que ensaya el Gobierno nacional. Según el congresista, la reforma laboral tendría como objetivo saldar la deuda política que la administración de Milei contrajo con ciertos sectores durante la primera fase, cuando la falta de gobernabilidad amenazaba con la estabilidad presidencial.
Para Cisneros, gran parte del contenido reformista tiene que ver con la ejecución de cambios estructurales demandados por ciertos sectores del empresariado, que no encontraron una normativa firme en la Ley Bases para avanzar con un modelo de empleo menos estructurado y más beneficioso para sus negocios.
Si bien el diputado peronista admitió la necesidad de generar cambios que promocionen la proliferación del trabajo con una normativa modernizada, también consideró que la reforma impulsada por La Libertad Avanza no estaría concebida como tal por la falta de participación de varios sectores involucrados. Algo que sí se lograría reformando los convenios colectivos, que inciden de manera directa en cada actividad
Javier Milei y el vacío de las extraordinarias
Además de la respuesta a sectores económicos, Cisneros percibió en el Gobierno la necesidad de ocupar la agenda parlamentaria extraordinaria con alguna “victoria” para justificar la maniobra de verano. Sin mayores avances en la previa, las sesiones extraordinarias podrían terminar desiertas para la administración libertaria, algo que podría ser leído como algo negativo por los mercados.
Dentro de esa avanzada, el tucumano también incluyó la Ley Penal Juvenil. Sobre la misma, cuestionó la falta de planificación respecto al proceso de alojamiento y reinserción de los jóvenes, además de la asignación de un presupuesto acotado (en torno a 21.000 millones de pesos) para la creación de un sistema penal paralelo al actual.
“Yo no estoy a favor de los delincuentes. Pero la sociedad debe ser responsable y definir todo lo que hace a esa reforma. No se trata de darle material a Bullrich para que esta le ofrezca un triunfo a Milei”, aseguró.
Además, el diputado señaló la acumulación de incumplimientos que el Gobierno sostiene con la sociedad. En ese sentido, enumeró el conflicto con los jubilados, los problemas en el PAMI, la desfinanciación en discapacidad y en educación como hechos que se van acumulando en detrimento del bienestar social.
El PJ, indefinido
En cuanto a la situación interna del peronismo, Cisneros señaló la falta de definiciones como una pérdida de tiempo grave. Si bien rechazó su alineamiento con algún dirigente, el tucumano destacó la necesidad de elegir a un conductor renovado y definitivo que pueda alinear a todo el espectro peronista de una vez por todas.
“El peronismo se debe un debate serio en torno a estas cuestiones”, admitió tras señalar el potencial que Axel Kicillof mostró para poder encarar ese rol.
