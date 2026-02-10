Para Cisneros (PJ), Milei quiere pagar a empresarios: Reforma laboral complementaria de Ley Bases

La base de una reforma laboral no puede ser quitar derechos. Eso es hacer una reforma para una parte de la sociedad y no para el conjunto. Las leyes son para el conjunto de la sociedad, apuntó Cisneros. La base de una reforma laboral no puede ser quitar derechos. Eso es hacer una reforma para una parte de la sociedad y no para el conjunto. Las leyes son para el conjunto de la sociedad, apuntó Cisneros.

carlos-cisneros-tucuman Carlos Cisneros, diputado por el PJ Tucumán.

Javier Milei y el vacío de las extraordinarias

Además de la respuesta a sectores económicos, Cisneros percibió en el Gobierno la necesidad de ocupar la agenda parlamentaria extraordinaria con alguna “victoria” para justificar la maniobra de verano. Sin mayores avances en la previa, las sesiones extraordinarias podrían terminar desiertas para la administración libertaria, algo que podría ser leído como algo negativo por los mercados.

Dentro de esa avanzada, el tucumano también incluyó la Ley Penal Juvenil. Sobre la misma, cuestionó la falta de planificación respecto al proceso de alojamiento y reinserción de los jóvenes, además de la asignación de un presupuesto acotado (en torno a 21.000 millones de pesos) para la creación de un sistema penal paralelo al actual.

“Yo no estoy a favor de los delincuentes. Pero la sociedad debe ser responsable y definir todo lo que hace a esa reforma. No se trata de darle material a Bullrich para que esta le ofrezca un triunfo a Milei”, aseguró.

Además, el diputado señaló la acumulación de incumplimientos que el Gobierno sostiene con la sociedad. En ese sentido, enumeró el conflicto con los jubilados, los problemas en el PAMI, la desfinanciación en discapacidad y en educación como hechos que se van acumulando en detrimento del bienestar social.

Javier Milei Javier Milei y una necesidad extraordinaria.

El PJ, indefinido

En cuanto a la situación interna del peronismo, Cisneros señaló la falta de definiciones como una pérdida de tiempo grave. Si bien rechazó su alineamiento con algún dirigente, el tucumano destacó la necesidad de elegir a un conductor renovado y definitivo que pueda alinear a todo el espectro peronista de una vez por todas.

“El peronismo se debe un debate serio en torno a estas cuestiones”, admitió tras señalar el potencial que Axel Kicillof mostró para poder encarar ese rol.

