Cambia todo: La decisión de las billeteras virtuales que hunde a los bancos

Billeteras virtuales le hacen la guerra a los bancos.

Billeteras virtuales contra bancos

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, sostuvo que hay una iniciativa para que las billeteras virtuales comiencen a permitir el cobro de sueldos en sus apps. "No se trata de imponer una decisión, sino de que las personas tengan más alternativas", indicó.