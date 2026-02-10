urgente24
Cambia todo: La decisión de las billeteras virtuales que hunde a los bancos

Las billeteras virtuales tomaron una decisión que afectará principalmente a los bancos pero beneficiará a usuarios en todo el país.

10 de febrero de 2026 - 13:12
Billeteras virtuales vs. bancos en Argentina.

Las billeteras virtuales están ganando mucho terreno en Argentina frente a los bancos. Las mismas quieren impulsar una iniciativa que beneficiará por completo a millones de usuarios en el país y así lo explicó el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech.

Hoy en día se puede cobrar prestaciones de ANSES en billeteras virtuales y las mismas planean seguir por el mismo camino para ofrecer alternativas a los usuarios. Por esa misma razón buscan que se pueda comenzar a cobrar los sueldos en sus apps.

Billeteras virtuales le hacen la guerra a los bancos.

Billeteras virtuales contra bancos

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, sostuvo que hay una iniciativa para que las billeteras virtuales comiencen a permitir el cobro de sueldos en sus apps. "No se trata de imponer una decisión, sino de que las personas tengan más alternativas", indicó.

De esta manera, cuando en el mundo y en nuestro país se está usando constantemente el pago electrónico, los argentinos podrían tener la posibilidad de cobrar su sueldo en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras. Hoy en día todo está condensado en los bancos tradicionales.

"Tres de cada cuatro movimientos electrónicos en nuestro país tienen en una punta o en las dos una billetera. Ocho de cada diez personas mayores de 16 años usan todos los días al menos una vez una billetera virtual", indicó Biocca. Así las cosas, las fintech están avanzando rápidamente y buscan poder sumar alternativas para los usuarios.

