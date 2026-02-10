INDEC y corrupción: Milei, cada vez más parecido al kirchnerismo

El Gobierno se quiere despegar de esa imagen y asegura que no quiso armar un nuevo IPC con precios distorsionados por los subsidios en los servicios públicos, que están en proceso de eliminación. Además, según dijo el ministro Luis Caputo, la inflación de enero bajo esos parámetros iba a ser un décima inferior a lo cálculado con la metodología vigente.

Caputo aseguró que el IPC de enero iba a rondar el 2,5%.

Pero la publicación de la inflación porteña desbarató ese argumento oficial y agitó el fantasma de un manoseo de las cifras. Bajo la metodología que Milei y Caputo suspendieron, el IPC de la CABA arrojó un 3,1% para enero. Entonces, las sospechas se aceleraron.

El otro IPC

Cualquier asociación con el kirchnerismo crispa el estado de ánimo de Milei y sus seguidores. Que se presuma del gobierno libertario que maquilla la inflación es un golpe letal a su prédica moral. Pero no el único.

Tal como informó Urgente24, la Argentina empeoró su estatus en el ránking de Transparencia Internacional sobre la corrupción. El país tuvo 36 puntos sobre 100, 1 menos que en la medición de 2024, lo que la hace descender 5 puestos en el ránking, hasta el 104.

Las muy resonantes sospechas de la participación del Presidente en la estafa de la criptomoneda $LIBRA y el caso ANDIS, en el que acaban de procesar a su extitular Diego Spagnuolo, habrían colaborado para ese empeoramiento.

Pero el registro histórico de Transparencia Internacional dice mucho más sobre la impresión que deja el gobierno de Milei en términos de corrupción, cuando el Presidente ha sido enfático en condenar a sus antecesores bajo ese prisma.

De acuerdo a un trabajo de la Universidad Austral en base al IPC de la corrupción, los 36 puntos obtenido en 2025 están apenas 4 puntos por encima del peor registro de la serie histórica: 32 puntos en 2015, último año de la gestión de Cristina Kirchner.

corrupcion-TI-austral Gráfico: Universidad Austral.

No tan distintos

Es decir, bajo la gestión libertaria la percepción de opacidad en relación a la administración pública no está muy lejos que la que había durante los gobiernos kirchneristas.

La comparación es un problema para Milei porque quien fue presidente durante 8 años de ese período está cumpliendo una prisión domiciliaria como parte de una condena en firme por administración fraudulenta.

Por otro lado, el declive que muestra la Argentina en tiempos de Milei contrasta notablemente con la tendencia al alza en términos de transparencia que mostró el gobierno de Mauricio Macri, que alcanzó un pico de 45 puntos en el IPC y la posición 66 en el ránking mundial, 40 lugares por encima de donde se encontra la Argentina al final del período kirchnerista.

CRISTINA KIRCHNER Cristina Kirchner en su detención en San José 1.111.

"Peligrosa involución"

“Argentina no sólo vuelve a ser desplazada en la lucha contra la corrupción, sino que muestra una peligrosa involución que enciende luces amarillas de alerta a mitad del mandato presidencial de Javier Milei, que aunque prometió ser diferente, acentúa su parecido -en cuanto a resultados- con las administraciones filo-kirchneristas”, sostuvo Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, marcando la similitud, incómoda para la Casa Rosada.

"Los recientes eventos vinculados a las renuncias en la UIF, al escándalo del INDEC, y la creación de la Oficina de Respuesta Oficial -para “desmentir operaciones de los medios y la casta”-, son síntomas de que el clima institucional construido se ahondará, mientras se ratifica una visión de hacer las cosas", agregó.

Bermolén remarca que en lo que va de gobierno de Milei la Argentina se mantiene "en valores de más de una década atrásm sosteniendo su paupérrimo promedio histórico en la batalla contra la corrupción".

“En síntesis, el promedio alcanzado durante los dos primeros años de la gestión libertaria (36.5/100), no dista mucho del que obtuviera Cristina Fernández de Kirchner en el mismo período de su segunda gestión (34.5/100)”, concluyó el académico.

