Nuevo INDEC: El IPC no se mueve, el sable de San Martín sí

La interna de La Libertad Avanza en Río Negro atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. En las últimas horas, el espacio resolvió cambios clave en su estructura partidaria que dejaron en evidencia la pérdida de influencia de la diputada nacional Lorena Villaverde, envuelta en diversas denuncias judiciales y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Congreso partidario provincial designó como nuevo presidente a Ignacio Viñals, desplazando a Julián Goinhex, un dirigente identificado con el armado político de Villaverde. La decisión fue interpretada como un golpe directo a la diputada, que si bien mantiene formalmente la presidencia del partido en la provincia, quedó cada vez más aislada dentro de la estructura libertaria.