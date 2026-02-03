urgente24
Nuevo INDEC: El IPC no se mueve, el sable de San Martín sí

El IPC se mantiene intacto y todavía hay que esperar la nueva fórmula. Foto: IA Grok (X). 

Gran polémica por el cálculo del IPC y la renuncia de Marco Lavagna al INDEC. La oposición abre críticas de todo tipo, incluso sobre objetos históricos.

3 de febrero de 2026 - 13:15

MARTES 3 DE FEBRERO DE 2026. Se expanden las repercusiones por el temblor en el INDEC y la formula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que se mantuvo estable por disposición del Ministerio de Economía. Ante las dudas sembradas por la posible manipulación de datos, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que la nueva fórmula postergada arrojaría una décima menos que el cálculo actual.

Con ello, el funcionario intentó obturar la salida de Marco Lavagna del organísmo, quien fuera promotor de una fórmula más cercana a la realidad de consumo actual. Según fuentes opositoras, la nueva metodología puso incómoda a la cartera económica con cifras que habrían superado las proyecciones para el mes de enero y que podrían desatar una espiral inflacionaria más acelerada en caso de publicarse.

A esos cuestionamientos se agregó uno sobre la gestión de un objeto histórico como el sáble curvo del General José de San Martín. El artículo, que hasta ahora estaba asignado a su custodia al Museo Histórico Nacional, pasó a manos del Regimiento de Granaderos y provocó la renuncia de la directora María Inés Rodríguez Aguilar, quien cuestionó la contradicción del decreto presidencial sobre la voluntad de la donante, Manuelita Rosas.

Esto y más en el vivo de Urgente24:

Lorena Villaverde, cada vez más lejos de LLA

La interna de La Libertad Avanza en Río Negro atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. En las últimas horas, el espacio resolvió cambios clave en su estructura partidaria que dejaron en evidencia la pérdida de influencia de la diputada nacional Lorena Villaverde, envuelta en diversas denuncias judiciales y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Congreso partidario provincial designó como nuevo presidente a Ignacio Viñals, desplazando a Julián Goinhex, un dirigente identificado con el armado político de Villaverde. La decisión fue interpretada como un golpe directo a la diputada, que si bien mantiene formalmente la presidencia del partido en la provincia, quedó cada vez más aislada dentro de la estructura libertaria.

Siguen las "aclaraciones" de Luis Caputo por el IPC

El ministro de Economía, Luis Caputo, suma controversia al bochorno por la marcha atrás con el nuevo IPC. Tras admitir que Marco Lavagna renunció porque le pidieron postergar la nueva metodología de medición de la inflación, intentó hacer aclaraciones este martes (03/02) pero terminó oscureciendo más.

Ayer, Luis Caputo confirmó que se suspenderá la aplicación del nuevo esquema hasta que el proceso de desinflación esté "totalmente consolidado”, para lo cual no hay fecha prevista. Luego, y ante las versiones de que la postergación tiene que ver con que el IPC modificado daría en enero arriba del 3% (y que por eso lo postergan, pues no sólo echaría por tierra el relato de la desinflación sino que, adicionalmente, esa suba también impactaría en jubilaciones, paritarias, AUH, bonos CER, créditos y plazos fijos UVA), el funcionario terminó admitiendo la violación del secreto estadístico y la independencia del INdEC.

La CGT toma temperatura ante la reforma

El Frente de Sindicatos Unidos anticipó una marcha en la ciudad para el próximo martes 10 de febrero en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado. Por el momento, la CGT Regional se plantó y parece no formar parte.

La movilización se da en el marco de un plan de lucha que tendrá alcance federal. Previamente, el jueves 5, Córdoba hará lo propio.

Errores a evitar con ARCA

ARCA, la entidad que reemplazó a la antigua AFIP en Argentina, lleva meses vigilando cuidadosamente los movimientos de los contribuyentes. Si realizás movimientos en falso en tus cuentas, tarjetas o transferencias, la misma podría bloquearte y ponerte en una lista negra.

De un tiempo a esta parte ARCA comenzó a endurecer los controles que tienen que ver con las transferencias bancarias y mediante billetera virtual, pagos con tarjetas y cuentas en general. Por esa razón hay ciertos puntos a tener en cuenta para evitar el bloqueo.

Los incendios y los recursos de emergencia

La declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), abrió un nuevo frente de discusión política en el Congreso. Desde la oposición reclaman precisiones sobre cómo se ejecutará la medida, qué recursos se destinarán a las provincias afectadas y bajo qué criterios se distribuirá la asistencia estatal frente a los incendios forestales.

El planteo fue impulsado por la diputada Sabrina Selva, del bloque Unión por la Patria, quien presentó un pedido de informes para exigir detalles concretos sobre la implementación de la emergencia.

La Pampa reclamó en la Casa Rosada

En el marco de la búsqueda de consensos por parte del Gobierno nacional para aprobar la Reforma Laboral, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto se reunió este martes (03/02) con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni. El mandatario provincial reclamó por deudas de Nación y sentó postura sobre el proyecto oficialista.

Al término del encuentro, que duró poco más de una hora, Ziliotto pidió una reforma laboral que beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

Luis Caputo y Javier Milei quieren retomar tasas competitivas para volver a la deuda

Javier Milei volvió a exponer con claridad la hoja de ruta financiera del Gobierno, en donde, la estrategia oficial apunta a provocar escasez de bonos soberanos hard dollar como ancla para profundizar la compresión del riesgo país, bajo la premisa de que el equilibrio fiscal garantiza el pago de intereses y reduce al mínimo la necesidad de recurrir al mercado.

En ese marco, Milei sostuvo que, en el peor de los casos, solo se avanzaría con el roll over de las amortizaciones de capital, evitando una expansión del stock de deuda en moneda dura.

España busca limitar la adicción de los jóvenes a las redes sociales

España lanza embestida contra las redes sociales. El presidente, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la prohibición de las plataformas sociales a menores de 16 años. La nueva directriz sigue los pasos de Australia, donde ya se bloquearon 4,7 millones de cuentas de menores. Sánchez suma otras medidas.

"El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos de los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles en Dubái que España va a tomar medidas, va a luchar y vamos a seguir haciéndolo", comenzó diciendo el mandatario.

Textiles, decididamente en contra del proyecto libertario

Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria, criticó este martes (03/02) a Luis Caputo por referirse "con sarcasmo" a que "no compra ropa en Argentina" y dijo que en el sector textil están "muy desilusionados" con el Gobierno, al que votó "el 80% de los empresarios argentinos".

Ayer, en declaraciones a Radio Mitre, el ministro de Economía aseguró: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo". Y recordó que los que tenían "posibilidad de viajar o algo", adquirían prendas afuera.

Conflicto de trenes, la próxima parada

La Fraternidad, el sindicato de maquinistas, no alcanzó este martes un acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro de trenes previsto anunciado para este jueves 05/06.

La noticia la comunicó Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato que conduce su padre, Omar Maturano. La Fraternidad se reunió este martes con funcionaros de la secretaría de Transporte para abordar el reclamo salarial de la organización y evitar así la huelga.

Portazo en el Museo Histórico Nacional

El mismo día en que Javier Milei decretó el traslado del sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos, renunció la directora del MHN María Inés Rodríguez Aguilar, sido designada por el libertario en lugar del director que se oponía al cambio de lugar de la reliquia.

La licenciada en Historia y Archivista Universidad Nacional de Córdoba María Inés Rodríguez Aguilar había asumido como directora del MHN en agosto de 2025 en reemplazo del historiador Gabriel Di Meglio, un crítico de la gestión Milei por cuestiones prespuestarias y de traslado del sable corvo del 'Padre de la Patria'.

