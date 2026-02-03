Nuevo INDEC: El IPC no se mueve, el sable de San Martín sí

MARTES 3 DE FEBRERO DE 2026. Se expanden las repercusiones por el temblor en el INDEC y la formula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que se mantuvo estable por disposición del Ministerio de Economía. Ante las dudas sembradas por la posible manipulación de datos, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que la nueva fórmula postergada arrojaría una décima menos que el cálculo actual.
Lorena Villaverde, cada vez más lejos de LLA
La interna de La Libertad Avanza en Río Negro atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. En las últimas horas, el espacio resolvió cambios clave en su estructura partidaria que dejaron en evidencia la pérdida de influencia de la diputada nacional Lorena Villaverde, envuelta en diversas denuncias judiciales y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Congreso partidario provincial designó como nuevo presidente a Ignacio Viñals, desplazando a Julián Goinhex, un dirigente identificado con el armado político de Villaverde. La decisión fue interpretada como un golpe directo a la diputada, que si bien mantiene formalmente la presidencia del partido en la provincia, quedó cada vez más aislada dentro de la estructura libertaria.VER NOTA
