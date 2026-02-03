Indec: Es tarde para Milei, la sospecha de manipulación ya se enquistó como Libra/Andis

image

Indec: el cambio y la polémica

El índice de inflación con la nueva metodología habría dado en enero apenas por arriba del 3%, superando el 2,8% de diciembre, y el índice vigente arrojaría ahora un 2,5%, según Caputo. No sería una gran diferencia, aunque tiene incidencia en varios aspectos de la economía.

Por ejemplo: con el índice de inflación del Indec se actualizan las jubilaciones, se toma como referencia para las paritarias, para los precios de las cuotas de las prepagas y otros servicios como el transporte público, todo lo después suma para el IPC del mes siguiente.

image

También hay bonos vinculados a la inflación, misma situación que ocurría en la época K con Guillermo Moreno y se quería bajar el resultado.

image

Pero, más allá de la incidencia del índice en la economía, lo más grave para la Administración Milei es que se instaló otra sospecha: la manipulación de las estadísticas para conveniencia del gobierno, y Caputo no ayuda al expresar públicamente que se posterga el cambio hasta que se consolide la desinflación.

image

Una sospecha que esmerila la imagen del presidente Milei y su gobierno, ya golpeada por otra sospecha instalada como la corrupción a raíz de los casos $Libra y Andis (aunque no impactó decisivamente a nivel electoral en octubre) y que se reflejó en varias encuestas como recientemente en el trabajo de la consultora QSocial que mostró que el 60% opinó que "la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos".

image

--------------

Más noticias en Urgente24:

Grave: La Nación desmemoriada (al menos sobre Santiago Viola)

Historias que vuelven (1): Roberto Gold y el Partido Comunista, antes de Hugo Sigman

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Baja de la edad de imputabilidad: Pullaro toma protagonismo en el debate