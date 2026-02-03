Ayer (2/2) Marco Lavagna renunció al INdEC en medio del cambio metodológico para medir la inflación que el ministro Luis Caputo decidió postergar, generando un escándalo que remitió a la manipulación de estadísticas del kirchnerismo con Guillermo Moreno. Los índices no tendrían grandes diferencias, pero instala sospechas en la gestión Milei.
Indec: Es tarde para Milei, la sospecha de manipulación ya se enquistó como Libra/Andis
La salida de Lavagna del Indec y la medición de inflación instalaron otra grave sospecha en el gobierno de Milei que se suma a la de corrupción por Libra/Andis.
“Horror de comunicación y de crédito personal”
Carlos Melconián recordó este martes 3/2 cuando Guillermo Moreno lo denunció por difundir cifras de inflación mediante su consultora privada y en declaraciones a Radio Mitre opinó: “El Gobierno vuelve a cometer el pecado de infantería (sic) comunicacional, porque no entiendo…era una cosa arreglada”, dijo en relación al cambio de metodología de medición del instituto.
“Para enero no nos da eso, con índice nuevo o no, estamos en 2,5% aproximadamente. Más allá de mis críticas al Gobierno, que cuando las tengo que hacer las hago, salvo aumentos tarifarios que no conozca, no son de espectacular incidencia en el índice –aunque lo empeoran- y no lo justifica. Ni la inflación del año pasado que discutimos si era 31% o 33%, y menos enero”, mencionó.
“Lo que venía por delante era irrisorio (la diferencia de índice), cometieron un horror comunicacional y de crédito personal al pedo”, dijo de manera enfática.
En esa línea, advirtió sobre “la acumulación de mellas al crédito personal” del gobierno y “el recuerdo de lo que pasó con Moreno, pero este error es más popular que el del director del Banco Central, que mi tía no sabe quién es, pero acá se da cuenta que le están manoteando el índice”.
Indec: el cambio y la polémica
El índice de inflación con la nueva metodología habría dado en enero apenas por arriba del 3%, superando el 2,8% de diciembre, y el índice vigente arrojaría ahora un 2,5%, según Caputo. No sería una gran diferencia, aunque tiene incidencia en varios aspectos de la economía.
Por ejemplo: con el índice de inflación del Indec se actualizan las jubilaciones, se toma como referencia para las paritarias, para los precios de las cuotas de las prepagas y otros servicios como el transporte público, todo lo después suma para el IPC del mes siguiente.
También hay bonos vinculados a la inflación, misma situación que ocurría en la época K con Guillermo Moreno y se quería bajar el resultado.
Pero, más allá de la incidencia del índice en la economía, lo más grave para la Administración Milei es que se instaló otra sospecha: la manipulación de las estadísticas para conveniencia del gobierno, y Caputo no ayuda al expresar públicamente que se posterga el cambio hasta que se consolide la desinflación.
Una sospecha que esmerila la imagen del presidente Milei y su gobierno, ya golpeada por otra sospecha instalada como la corrupción a raíz de los casos $Libra y Andis (aunque no impactó decisivamente a nivel electoral en octubre) y que se reflejó en varias encuestas como recientemente en el trabajo de la consultora QSocial que mostró que el 60% opinó que "la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos".
