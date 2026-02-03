Baja de la edad de imputabilidad: Pullaro toma protagonismo en el debate

En ese sentido, advirtió sobre el rol de las organizaciones criminales: "Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor. Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad".

Caso Jeremías Monzón

Por otra parte, el santafesino también hizo referencia a su posición previa en el Congreso.

"Hace dos años fui a defender la Ley Antimafia porque creía -y sigo creyendo- que era una herramienta legal valiosa para combatir el crimen organizado en Santa Fe", rememoró y sumó que en aquel momento fue "muy criticado por sectores de izquierda y de derecha". En tanto, señaló: "Incluso sentí que parte del sistema judicial se oponía a mis planteos sobre la baja de la edad de imputabilidad".

En relación al asesinato de Jeremías Monzón, aseguró que actualmente "el debate vuelve a emerger a partir de un caso aberrante".

image El joven tenía 15 años y fue asesinado en Santa Fe, con una crueldad pocas veces vista.

"La indignación social es comprensible: dos adolescentes que cometieron un asesinato brutal están en libertad y el Estado no tiene herramientas para aislarlos. Ese hecho moviliza a la ciudadanía y nos obliga a reflexionar sobre las normas que necesitamos en la República Argentina", expresó.

Como cierre, subrayó: "Vuelvo a dar este debate con honestidad y franqueza. Creo que debemos bajar la edad de imputabilidad. Un homicidio doloso es un acto moralmente repudiado por la sociedad y nadie puede desconocer la gravedad de lo que hace. Necesitamos herramientas para proteger a la comunidad y aislar a quienes cometen crímenes de esa magnitud".

