SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre la posible baja de la edad de imputabilidad penal. En ese sentido, reafirmó su postura y cuestionó el actual enfoque del sistema. El planteo volvió al centro de la escena tras el crimen de Jeremías Monzón.
LEY PENAL JUVENIL
Baja de la edad de imputabilidad: Pullaro toma protagonismo en el debate
"Hace siete u ocho años ya lo planteaba con mucha fuerza cuando era ministro de Seguridad: el Estado tiene un problema muy grave con los delitos cometidos por menores y con un régimen de imputabilidad que no le brinda ninguna herramienta para privarlos de la libertad", remarcó.
Baja de la edad de imputabilidad
El mandatario provincial recordó antecedentes que, a su entender, vuelven imprescindible el debate: "Lo planteé con fuerza cuando ocurrió el caso de Juan Cruz Ibáñez y también antes". Sobre esa línea, indicó que el homicidio de Jeremías Monzón, alertó profundamente.
Para Pullaro "Esto expone un problema que el Estado y los legisladores deben revisar: no solo la baja de la edad de imputabilidad, sino también qué hacemos con los inimputables, porque hoy el Estado no puede privarlos de la libertad".
En ese sentido, advirtió sobre el rol de las organizaciones criminales: "Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor. Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad".
Caso Jeremías Monzón
Por otra parte, el santafesino también hizo referencia a su posición previa en el Congreso.
"Hace dos años fui a defender la Ley Antimafia porque creía -y sigo creyendo- que era una herramienta legal valiosa para combatir el crimen organizado en Santa Fe", rememoró y sumó que en aquel momento fue "muy criticado por sectores de izquierda y de derecha". En tanto, señaló: "Incluso sentí que parte del sistema judicial se oponía a mis planteos sobre la baja de la edad de imputabilidad".
En relación al asesinato de Jeremías Monzón, aseguró que actualmente "el debate vuelve a emerger a partir de un caso aberrante".
"La indignación social es comprensible: dos adolescentes que cometieron un asesinato brutal están en libertad y el Estado no tiene herramientas para aislarlos. Ese hecho moviliza a la ciudadanía y nos obliga a reflexionar sobre las normas que necesitamos en la República Argentina", expresó.
Como cierre, subrayó: "Vuelvo a dar este debate con honestidad y franqueza. Creo que debemos bajar la edad de imputabilidad. Un homicidio doloso es un acto moralmente repudiado por la sociedad y nadie puede desconocer la gravedad de lo que hace. Necesitamos herramientas para proteger a la comunidad y aislar a quienes cometen crímenes de esa magnitud".
