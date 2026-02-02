Israel admite baja de 70.000 palestinos; Irán negocia y cae el petróleo; Costa Rica "love" Bukele

Tras conocerse la distensión bilateral, el precio del petróleo abrió la semana con caídas superiores al 5%. Irán, miembro fundador de la OPEP, produce cerca de 2 millones de barriles diarios. Tras conocerse la distensión bilateral, el precio del petróleo abrió la semana con caídas superiores al 5%. Irán, miembro fundador de la OPEP, produce cerca de 2 millones de barriles diarios.

Embed - Identidades, poder y votos: la generación que la política no entiende

3-Costa Rica tendrá una presidenta de derecha, anti migrantes y profundamente cristiana

Laura Fernández se impuso en las elecciones presidenciales con casi el 50% de los votos y consolida un cambio de clima político en uno de los países históricamente más estables de la región.

La presidenta electa fue la candidata del oficialismo y durante toda la campaña se mostró alineada con las políticas de extrema dureza en seguridad impulsadas por Nayib Bukele en El Salvador.

Fernández prometió la construcción de una mega cárcel para 5.000 reclusos como respuesta a la escalada de violencia que llevó al país a registrar 17 homicidios cada 100.000 habitantes.