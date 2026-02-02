urgente24
Israel admite baja de 70.000 palestinos; Irán negocia y cae el petróleo; Costa Rica "love" Bukele

Israel admite que mataron 70.000 palestinos en Gaza; Irán negocia con USA y cae el barril de petróleo; Costa Rica eligió presidenta a una admiradora de Bukele

02 de febrero de 2026 - 19:18
1-Franja de Gaza: Israel admite 70.000 muertos tras difusión de listas oficiales palestinas

Autoridades de Tel Aviv debieron aceptar la magnitud de las muertes en Gaza luego de que el Ministerio de Salud gazatí difundiera listados con nombre y apellido de más de 71.000 víctimas fatales.

La crisis humanitaria se agrava: aún quedan alrededor de 20.000 heridos que no pueden ser atendidos dentro del enclave, ya que la mayoría de los hospitales fueron demolidos durante la guerra.

Israel habilitó el Paso de Rafah tras dos años de cierre, pero únicamente para el paso de personas. La entrada de ayuda humanitaria sigue bloqueada. Israel habilitó el Paso de Rafah tras dos años de cierre, pero únicamente para el paso de personas. La entrada de ayuda humanitaria sigue bloqueada.

2-Irán negocia su plan nuclear con USA

El presidente de la nación persa ordenó el inicio de conversaciones con Donald Trump sobre su programa nuclear, en un giro inesperado tras semanas de máxima tensión militar en Medio Oriente.

Horas antes, el Jefe de Estado norteamericano había manifestado su expectativa de alcanzar un acuerdo, incluso después del despliegue de una poderosa flota estadounidense en la región.

Tras conocerse la distensión bilateral, el precio del petróleo abrió la semana con caídas superiores al 5%. Irán, miembro fundador de la OPEP, produce cerca de 2 millones de barriles diarios. Tras conocerse la distensión bilateral, el precio del petróleo abrió la semana con caídas superiores al 5%. Irán, miembro fundador de la OPEP, produce cerca de 2 millones de barriles diarios.

3-Costa Rica tendrá una presidenta de derecha, anti migrantes y profundamente cristiana

Laura Fernández se impuso en las elecciones presidenciales con casi el 50% de los votos y consolida un cambio de clima político en uno de los países históricamente más estables de la región.

La presidenta electa fue la candidata del oficialismo y durante toda la campaña se mostró alineada con las políticas de extrema dureza en seguridad impulsadas por Nayib Bukele en El Salvador.

Fernández prometió la construcción de una mega cárcel para 5.000 reclusos como respuesta a la escalada de violencia que llevó al país a registrar 17 homicidios cada 100.000 habitantes.

