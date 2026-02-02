Para la última gran obra del proyecto Argentina LNG que aún no tenía aún definida su ubicación y que es el poliducto que unirá Vaca Muerta con la Costa Atlántica para llevar otros componentes del gas que se exportan y que se derivan del plan del GNL, YPF y sus socios definieron que también su ubique en Río Negro.
VACA MUERTA
Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra
Para el último caño del proyecto de GNL que aún faltaba definir, YPF volvió a elegir a Río Negro, que se impuso nuevamente ante la oferta de Bahía Blanca.
De esta manera, fue descartada nuevamente la opción de Bahía Blanca y en general la provincia gobernada por Axel Kicillof.
Vale remarca que la ubicación final de este poliducto estaba en duda desde el año pasado cuando el CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que junto al gas que extraerá de Vaca Muerta para realizar el GNL tendrá una cantidad tan grande de los líquidos asociados (propano y butano que se utilizan en las garrafas) que se deberá realizar un nuevo caño para exportarlos.
Actualmente, dos empresas centalizan este tipo de exportaciones: son Compañía Mega y Transportadora Gas del Sur (TGS) y en ambos casos la punta del caño en la costa está en la zona de Bahía Blanca, ya que también se entrega desde allí etano al Polo Petroquímico.
La decisión ya está tomada
Pero esta semana YPF publicó un edicto en el que dio a conocer la traza que tendrá la obra, que no es ni un gasoducto, ni un oleoducto, por el tipo de productos que lleva, sino un poliducto.
La estatal detalló que el caño, que tendrá un diámetro de 22 pulgadas, partirá desde el área Meseta Buena Esperanza, ubicada al oeste de la formación Vaca Muerta, en Neuquén, y recorrerá 570 kilómetros hasta terminar en la zona de Punta Colorada, en la costa de Río Negro.
La decisión fue confirmado por parte de YPF, una de las socias del megaproyecto Argentina LNG junto con la italiana ENI, y la firma XRG de ADNOC, la gigante petrolera de Emiratos Árabes Unidos.
Las megaobras exportadoras con las que se quedó Río Negro
La definición de la traza implica además la construcción de una planta fraccionadora para poder proceder a su exportación. Esta planta sería la que se ubicaría en la zona de Punta Colorada también, que en el edicto publicado en estos días se indicó "al norte de Sierra Grande".
Desde esa planta se deberá realizar la exportación, para lo cual deberá además montarse una serie de instalaciones portuarias a tal fin, dado que tanto los proyectos de GNL como el puerto exportador de petróleo, el Oleoducto Vaca Muerta Oil SUr (VMOS) no tendrán puertos en sí, sino que sus monoboyas y buques fábrica estarán ubicados varios kilómetros mar adentro.
El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, por supuesto, descorcha por estas horas la gran pulseada (quizás más política que geográfica) que le ganó a Axel Kicillof por las grandes obras exportadoras comenzando por el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que está previsto que inaugure en enero del año que viene y que tiene como líder de ese consorcio a YPF.
Otras noticias de Urgente24
Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina
Falta de dólares: Argentina recurrió a Estados Unidos para pagar US$800 millones al FMI
La Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata evalúa que cayó el consumo un 15 % en 2026
La cripto de la familia Trump y un jeque de Abu Dhabi: US$500 millones que levantan sospechas