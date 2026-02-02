Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Si bien es similar a los gasoductos y oleoductos, está destinado al transporte de los líquidos del gas natural como son el propano, butano, etano y la gasolina natural, todos productos que tienen un amplio mercado de exportación ya que en Argentina su demanda está satisfecha Si bien es similar a los gasoductos y oleoductos, está destinado al transporte de los líquidos del gas natural como son el propano, butano, etano y la gasolina natural, todos productos que tienen un amplio mercado de exportación ya que en Argentina su demanda está satisfecha

La estatal detalló que el caño, que tendrá un diámetro de 22 pulgadas, partirá desde el área Meseta Buena Esperanza, ubicada al oeste de la formación Vaca Muerta, en Neuquén, y recorrerá 570 kilómetros hasta terminar en la zona de Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

La decisión fue confirmado por parte de YPF, una de las socias del megaproyecto Argentina LNG junto con la italiana ENI, y la firma XRG de ADNOC, la gigante petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

image

Las megaobras exportadoras con las que se quedó Río Negro

La definición de la traza implica además la construcción de una planta fraccionadora para poder proceder a su exportación. Esta planta sería la que se ubicaría en la zona de Punta Colorada también, que en el edicto publicado en estos días se indicó "al norte de Sierra Grande".

Desde esa planta se deberá realizar la exportación, para lo cual deberá además montarse una serie de instalaciones portuarias a tal fin, dado que tanto los proyectos de GNL como el puerto exportador de petróleo, el Oleoducto Vaca Muerta Oil SUr (VMOS) no tendrán puertos en sí, sino que sus monoboyas y buques fábrica estarán ubicados varios kilómetros mar adentro.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, por supuesto, descorcha por estas horas la gran pulseada (quizás más política que geográfica) que le ganó a Axel Kicillof por las grandes obras exportadoras comenzando por el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que está previsto que inaugure en enero del año que viene y que tiene como líder de ese consorcio a YPF.

