Una de las incidencias de la noche en el partido entre Rosario Central y River fue el agarrón de Maximiliano Salas a Ángel Di María en el área Millonaria. Para el árbitro, Facundo Tello, no fue infracción. El VAR tampoco lo llamó.
VIDEO
El ¿penal? de Salas a Di María que Tello no cobró y el VAR tampoco llamó
La sujeción de Maximiliano Salas a Ángel Di María en el partido entre Rosario Central y River despertó controversia. ¿Era penal?
El segundo ciclo de Ángel Di María en Rosario Central ha estado acompañado de suspicacias. En los últimos meses, al Canalla le han cobrado infracciones en el área rival que derivaron en penales. Algunas más claras, otras no tanto, fueron infracciones que levantaron polémica por su legitimidad.
Como contracara, en el partido de Rosario Central ante River por la fecha 3 del Torneo Apertura, disputado en el Gigante de Arroyito, al Canalla no le cobraron un agarrón de Maxi Salas al Fideo. Sin oficio en la marca, el delantero persiguió a Di María y, en el afán de detenerlo, le rodeó el cuerpo con el brazo, a la altura del abdomen.
El contacto fue claro, existió. La pregunta que flotó en el aire era si esa sujeción resultaba en una evidente falta de Salas. Lo cierto es que Facundo Tello no compró y no titubeó un segundo. Siga, siga. El delantero Canalla siguió tirado en el suelo a pesar de que la jugada prosiguió, con la esperanza de que el VAR hiciera lugar a su reclamo y repasara la jugada.
Sin embargo, el VAR no llamó, Tello mantuvo su decisión y el penal nunca existió.