El ¿penal? de Salas a Di María que Tello no cobró y el VAR tampoco llamó

Escena del partido entre Rosario Central y River Plate, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 - FOTO NA @RosarioCentral Partido picante en el Gigante de Arroyito FOTO NA: @RosarioCentral

Como contracara, en el partido de Rosario Central ante River por la fecha 3 del Torneo Apertura, disputado en el Gigante de Arroyito, al Canalla no le cobraron un agarrón de Maxi Salas al Fideo. Sin oficio en la marca, el delantero persiguió a Di María y, en el afán de detenerlo, le rodeó el cuerpo con el brazo, a la altura del abdomen.