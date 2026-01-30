El próximo domingo a partir de las 21:30hs River se enfrentará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha del Torneo Apertura. Para esta cita se esperaba que Franco Armani ya estuviera de regreso pero finalmente se confirmó que el Pulpo no estará disponible y ahora se supo que su tiempo de retorno es incierto.
DE NO CREER
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Franco Armani hace un mes que está lesionado y ahora se confirmó la peor noticia para él y para River.
El 2026 comenzó de la peor manera para Franco Armani ya que el arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho no bien comenzó la pretemporada. De entrada se sabía que iba a demandarle al menos un mes para poder volver a las canchas y cuando parecía que la molestia muscular quedaba atrás apareció una nueva dolencia en el arquero de River.
Previo a lo que el partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata se confirmó que Armani quedaba al margen por un dolor en el talón derecho y más tarde supo que el dolor puntualmente está en la zona del tendón de Aquiles derecho, una región bastante compleja. Ahora el panorama es bastante desalentador y no se sabe cuándo podrá regresar el capitán Millonario.
Franco Armani sin fecha de regreso
“La lesión de Franco Armani es delicada. Tiene para rato afuera de las canchas. Está casi descartado para el partido ante Tigre de la próxima semana”, infirmó Sebastián Srur en Radio Splendid, lo que marca que el Pulpo estará perdiéndose prácticamente dos meses enteros de competencia. Este panorama era algo que nadie en River imaginó hace algunas semanas.
River dejó ir a Jeremías Ledesma por pedido del propio arquero ya que había pasado el último año medio prácticamente sin jugar. Apareció Rosario Central y Conan se marchó para poder ganar continuidad nuevamente y justo cuando se cerró su partida apareció la lesión de Armani que ahora se convirtió en una dolencia mucho más importante de lo que se esperaba.
Más allá de esta situación, River no parece estar dispuesto a ir a buscar a un arquero en este mercado de pases. Marcelo Gallardo le dio toda la confianza a Santiago Beltrán, joven formado en las inferiores que ya tuvo sus dos primeros partidos oficiales, y ahora el que recibió el alta médica es Ezequiel Centurión, quien regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza.
