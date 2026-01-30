Nuevo DNI y pasaporte: El cambio que impacta a todos desde febrero

¿Cómo es el nuevo DNI electrónico y qué tecnología incorpora?

El DNI mantiene su formato de tarjeta, fabricada en policarbonato, pero suma tecnología que hasta ahora no estaba disponible. La principal novedad es la incorporación de un chip sin contacto, que permitirá almacenar información de manera segura y facilitar la verificación digital de la identidad.

Los datos biográficos del titular estarán grabados íntegramente con láser, una técnica que reduce drásticamente la posibilidad de adulteraciones. Para las personas mayores de 14 años, el documento incluirá una foto a color en pose frontal y una “imagen fantasma” ubicada dentro de una ventana transparente, un recurso de seguridad que dificulta las falsificaciones.

Además, se suma una imagen láser variable que combina la fotografía del titular con la letra del ejemplar, visible según el ángulo de inclinación de la tarjeta.

¿Qué datos trae el DNI y qué cambia en la información visible?

En el reverso del DNI se mantendrán datos clave como domicilio, lugar de nacimiento y número de CUIL, pero ahora se incorpora un código QR que permite una lectura mecánica rápida y segura. Este sistema está pensado para agilizar trámites y controles sin necesidad de manipular el documento durante largos períodos.

El diseño también fue actualizado. El nuevo DNI incluye símbolos patrios como la escarapela, el Sol de Mayo, la cordillera de los Andes, glaciares y el mapa bicontinental argentino, reforzando la identidad visual del documento.

Desde el Gobierno confirmaron que se mantiene la distinción honorífica para excombatientes de Malvinas, con la leyenda que reconoce su condición de héroes y heroínas de la guerra.

¿Qué pasa con el DNI “0 año” y los documentos para extranjeros?

Para los recién nacidos seguirá existiendo el DNI “0 año”, que será de carácter provisorio. Este documento no llevará firma y solo servirá como identificación dentro del territorio nacional, con datos filiatorios básicos.

En cuanto a los extranjeros, tanto menores como mayores de edad, los DNI respetarán el mismo diseño y los mismos elementos de seguridad que los documentos emitidos para ciudadanos argentinos, garantizando criterios unificados.

¿Cómo será el nuevo pasaporte argentino y qué mejoras trae?

El pasaporte también sufre cambios importantes. A partir de febrero de 2026 contará con 34 páginas y una hoja de datos en policarbonato personalizada con grabado láser. Esta tecnología lo hace más resistente al uso, al paso del tiempo y a intentos de falsificación.

El objetivo central del nuevo pasaporte es reforzar la protección de los datos personales y facilitar los controles migratorios en aeropuertos internacionales, donde los sistemas automáticos de lectura exigen documentos compatibles con normas globales.

pasaporte - dni actualizados

¿Hay que renovar el DNI o el pasaporte ahora o siguen siendo válidos?

Uno de los puntos clave que aclaró el Renaper es que no será necesario realizar un recambio anticipado. Todos los DNI y pasaportes emitidos antes de estas disposiciones seguirán siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada documento.

Durante el período de transición, incluso, se seguirán utilizando insumos del stock anterior. Esto significa que, en los primeros meses, podrían emitirse documentos con el diseño viejo, que tendrán la misma validez legal que los nuevos.

¿Quién implementa estos cambios en el Renaper?

La oficialización de las nuevas disposiciones coincide con un recambio en la conducción del organismo. Las normas llevan la firma de Pablo Luis Santos, quien dejará su cargo el 1° de febrero, fecha en la que asumirá Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Será esta nueva gestión la encargada de implementar plenamente los cambios en el DNI y el pasaporte, en un proceso que busca posicionar a la Argentina entre los países con documentos de identidad más seguros de la región.

