Las espectaculares termas de Argentina que todos visitan por sus grandes descuentos
Las termas de las que hablamos son ideales para hacer turismo y vivir una experiencia increíble en Argentina.
Lo mejor de estas termas es que tienen un precio sumamente accesible para cualquier bolsillo y descuentos que no te vas a querer perder durante el verano. Están ubicadas en un predio muy grande rodeado de naturaleza para que puedas desconectar y vivir un momento muy agradable.
Las termas que todos visitan con grandes descuentos
Estas termas son las de Colón, unas de las más visitadas y conocidas del país. Las mismas se ubican en Batalla de Cepeda 100, Colón, Entre Ríos y podés pasar allí un fin de semana increíble viviendo una experiencia que no te vas a olvidar. Las tarifas son para todos los bolsillos y si vas con chicos también hay descuentos.
Las termas en cuestión tienen spa, alquiler de artículos, kiosco, toboganes para adultos, piscinas cubiertas, piscinas al aire libre, sectores para los más chicos y mucho más para disfrutar.
"Desde las entrañas de la tierra, el Acuífero Guaraní, una de las más importantes reservas de agua dulce del mundo, nos brinda agua termal mineralizada. La clasificación química da cuenta de que nuestras termas son mineralizadas, bicarbonatadas, sódicas, cálcicas (según estudios del Departamento de Ciencias Geológicas FCEN-UBA). Mediante cinco sectores de piscinas adecuados a tal fin, ofrecen al visitante la posibilidad de beneficiarse con sus propiedades", dicen desde el sitio oficial de las Termas de Colón.
Las tarifas para adultos mayores de 10 años es de $19.000, precios desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026. Menores de 3 a 10 años $5700, menores de 2 años entran gratis. Los jubilados acceden a un importante descuento presentando carnet y la entrada cuesta $7600. Los residentes pagan únicamente $9500. Precios sumamente accesibles.
